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О результатах «Гриндекс» в 2016 году

02.03.2017

Согласно неревизованным консолидированным финансовым отчетам акционерного общества «Гриндекс», предоставленным сегодня, 28 февраля, фондовой бирже NASDAQ Riga, оборот концерна в 2016 году составил 105,4 млн евро, что на 22,7 млн евро, или на 27%, больше, чем в 2015 году. В свою очередь нетто-прибыль концерна, относящаяся к акционерам материнского общества, в 2016 году составила 9,4 млн евро, увеличившись в сравнении с 2015 годом на 8,4 млн евро, или в 9,1 раз. Рентабельность брутто-прибыли в 2016 году составила 55%, в свою очередь рентабельность чистой прибыли – 9%. Произведенная концерном продукция экспортировалась в 71 страну мира на общую сумму 95,7 млн евро, что на 21,7 млн евро, или 29%, больше, чем в 2015 году.

Киров Липман председатель правления АО «Гриндекс»: «Результаты “Гриндекс” в 2016 году позитивны и доказывают, что мы способны использовать свои преимущества. Мы восстанавливаем свои позиции в России и других странах СНГ, а также динамично развиваемся на новых рынках. Реструктуризация нашей деятельности, длившаяся несколько лет, имеет хорошие результаты, поэтому я уверен, что в 2017 году мы увеличим оборот не менее чем на 10%.. Одна из сильных сторон “Гриндекс” - работники, поэтому как в прошлом году, так и в последующие годы особое внимание будет уделяться политике персонала, развивая ориентированную на результат систему мотивации и укрепляя команду. Одним из наиболее важных шагов является решение совета об увеличении зарплат работников в соответствии с индивидуальными достижениями каждого человека».

Объем продаж готовых лекарств «Гриндекс» в 2016 году составил 97,5 млн евро, увеличившись в сравнении с 2015 годом на 23,6 млн евро, или 32%. Объем продаж в России, других странах СНГ и Грузии в 2016 году достиг 58,2 млн евро, что на 16,9 млн евро, или на 41%, больше, чем в 2015 году. Оценив возможные валютные риски «Гриндекс», ограничил свою деятельность в странах Средней Азии, таким образом, снизив объем экспорта в этот регион. По сравнению с 2015 годом в 2016 году самый большой прирост объема продаж наблюдался в России (в 2,1 раза), в Молдове (+17%), на Украине ( +12%), в Белоруссии (+10%) и Грузии (+10%).

Благодаря стратегии диверсификации бизнеса и развитию деятельности на новых рынках, объем продаж в странах Балтии и других странах в 2016 году составил 39,3 млн евро, что на 6,8 млн евро, или 21%, больше, чем в 2015 году. В сравнении с 2015 годом объем продаж в Дании увеличился в 58,2 раза, Монголии – в 7,6 раза, в Бельгии – в 6,9 раза, Тунисе – в 4,3 раза, Хорватии – в 2,7 раза, Нигерии – 2,3 раза, Нидерландах – 2,1 раза, а в Испании в 2 раза. Объем продаж в Латвии в 2016 году достиг 7,3 млн евро, увеличившись на 1,3 млн евро, или 21%, по сравнению с 2015 годом. Существенный прирост объема продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдался и в других странах Балтии: в Литве – на 21%, в Эстонии - на 11%.

В 2016 году объем продаж активных фармацевтических веществ достиг 6,3 млн евро, что на 0,9 млн евро, или 11,9%, меньше, чем в 2015 году. Для собственных нужд, а именно готовых лекарственных форм, предприятие произвело в 2,2 раза больше активных фармацевтических веществ. В данный период «Гриндекс» больше всего экспортировал активные фармацевтические вещества в страны ЕС, Америку, Австралию и Японию. Самым востребованным активным фармацевтическим веществом «Гриндекс» в 2016 году был окситоцин, зопиклон, дроперидол, детомидин и пимобендан.

Председатель правления АО «Гриндекс» Юрис Бундулис: «Быстрый рост продаж и прибыли в 2016 году обусловлен ростом объема продаж готовых лекарственных форм. В основе достигнутого лежит постоянное, целенаправленное, долгосрочное сотрудничество с пациентами, клиентами и партнерами. На сегодняшний день мы экспортируем в 71 страну мира и не собираемся останавливаться на достигнутом. Знание наших сотрудников, опыт работы на международных рынках и востребованные продукты – это гарант нашей конкурентоспособности».

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Метки
Grindeks
Компании
Grindeks AО «Гриндекс» (Grindeks, AS) — международное фармацевтическое предприятие.
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
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