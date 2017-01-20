Москва – лидер среди регионов РФ по потреблению анальгетиков

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, анальгетики занимают около 3% рынка лекарств в стоимостном выражении, в упаковках доля существенно выше: около 9%.
Основной канал потребления препаратов, которые относятся к анальгетикам (группа АТС N02), – это аптечные продажи: 94% продаж в деньгах приходится на покупки населения за счет собственных средств. Только 6% обеспечено государственными деньгами (около 5% закупается больницами и 1% отпускается по льготным рецептам по программе ЛЛО). В упаковках доля аптечных продаж свыше 95%.
За последние пять лет группа анальгетиков в среднем росла на 5% в деньгах. В упаковках отмечается ежегодное падение - в среднем на 9% в год. В 2016 году (по итогам трех кварталов) динамика сохраняется на уровне 11% в упаковках, в стоимостном выражении объем продаж на уровне аналогичного периода 2015 года.
Основной объём препаратов-анальгетиков относится к безрецептурному отпуску (93% в упаковках, 83% в рублях) и не входят в список ЖНВЛП (70% в упаковках, 92% в деньгах).
Наиболее популярные анальгетики
|
Бренд
|
Доля, руб.
|
Бренд
|
Доля, упак.
|
ПЕНТАЛГИН
|
12%
|
ЦИТРАМОН
|
21,8%
|
ТЕРАФЛЮ
|
11,7%
|
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
|
16,2%
|
СПАЗМАЛГОН
|
5,4%
|
ПАРАЦЕТАМОЛ
|
10,7%
|
АНАЛЬГИН
|
4,2%
|
АНАЛЬГИН
|
10,1%
|
ЦИТРАМОН
|
4,2%
|
ПЕНТАЛГИН
|
5,9%
|
КОЛДРЕКС
|
3,5%
|
АНДИПАЛ
|
3,6%
|
АНТИГРИППИН
|
3,4%
|
ТЕРАФЛЮ
|
2,7%
|
РИНЗА
|
3,2%
|
АСКОФЕН
|
2,7%
|
БАРАЛГИН
|
3,2%
|
СПАЗМАЛГОН
|
2,5%
|
ТЕМПАЛГИН
|
2,7%
|
РИНЗА
|
1,6%
«Среднедушевое потребление анальгетиков в год – 3 упаковки, или 215 рублей. Регионы с максимальным среднедушевым потреблением: Москва (свыше 430 рублей), Московская область (330 рублей), Красноярский край (292 рублей). С минимальным – Тюменская, Смоленская, Республика Марий Эл (менее 100 рублей)», – отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.