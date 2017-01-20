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Москва – лидер среди регионов РФ по потреблению анальгетиков

20.01.2017

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, анальгетики занимают около 3% рынка лекарств в стоимостном выражении, в упаковках доля существенно выше: около 9%.

Основной канал потребления препаратов, которые относятся к анальгетикам (группа АТС N02), – это аптечные продажи: 94% продаж в деньгах приходится на покупки населения за счет собственных средств. Только 6% обеспечено государственными деньгами (около 5% закупается больницами и 1% отпускается по льготным рецептам по программе ЛЛО). В упаковках доля аптечных продаж свыше 95%.

За последние пять лет группа анальгетиков в среднем росла на 5% в деньгах. В упаковках отмечается ежегодное падение - в среднем на 9% в год. В 2016 году (по итогам трех кварталов) динамика сохраняется на уровне 11% в упаковках, в стоимостном выражении объем продаж на уровне аналогичного периода 2015 года.

Основной объём препаратов-анальгетиков относится к безрецептурному отпуску (93% в упаковках, 83% в рублях) и не входят в список ЖНВЛП (70% в упаковках, 92% в деньгах).

Наиболее популярные анальгетики

Бренд

Доля, руб.

Бренд

Доля, упак.

ПЕНТАЛГИН

12%

ЦИТРАМОН

21,8%

ТЕРАФЛЮ

11,7%

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

16,2%

СПАЗМАЛГОН

5,4%

ПАРАЦЕТАМОЛ

10,7%

АНАЛЬГИН

4,2%

АНАЛЬГИН

10,1%

ЦИТРАМОН

4,2%

ПЕНТАЛГИН

5,9%

КОЛДРЕКС

3,5%

АНДИПАЛ

3,6%

АНТИГРИППИН

3,4%

ТЕРАФЛЮ

2,7%

РИНЗА

3,2%

АСКОФЕН

2,7%

БАРАЛГИН

3,2%

СПАЗМАЛГОН

2,5%

ТЕМПАЛГИН

2,7%

РИНЗА

1,6%

«Среднедушевое потребление анальгетиков в год – 3 упаковки, или 215 рублей. Регионы с максимальным среднедушевым потреблением: Москва (свыше 430 рублей), Московская область (330 рублей), Красноярский край (292 рублей). С минимальным – Тюменская, Смоленская, Республика Марий Эл (менее 100 рублей)», – отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
обезболивающие препараты
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Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
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