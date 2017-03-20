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Коварство пленэра

20.03.2017

С первыми лучами весеннего солнышка многие наши соотечественники начинают активно планировать летний сезон. На дачу к бабушке или в детский лагерь – детей, отдых на море – всей семьей… Пикники с шашлыками, пляжи, поездки в лес… Главное – на природу… Главное - cолнце воздух и вода… И уж точно ни у кого нет в планах ни острой кишечной инфекции, ни расстройства кишечника, ни аллергической реакции, ни солнечного ожога…

Но изнеженным цивилизацией горожанам о потенциальных опасностях, подстерегающих их на природе, могут напомнить первостольники. И помочь им выбрать средства гигиены. Взять, к примеру, продукцию российского производителя компании «ВЕРОФАРМ». Их новая линейка влажных салфеток и туалетной бумаги Веромистин® может помочь избежать многих неприятностей, подстерегающих на пленэре. Или хотя бы облегчить их последствия.

Взять, к примеру, диарею… Состояние хорошо известно многим отдыхающим, причем не только в экзотических странах со своеобразной кухней, но и на российской природе. Как и острое стремление при ней к комфортной гигиене. Без раздражения кожи влажная туалетная бумага с экстрактом ромашки и алоэ вера Веромистин®Natural нежно очищает, придает ощущение свежести, устраняет неприятные запахи. Или созданная специально для детей влажная туалетная бумага детская с экстрактом алоэ вера Веромистин®Kids. Ее особо мягкий материал бережного ухаживает за самыми нежными участками кожи, а состав ее пропитки отличает смягчающее, восстанавливающее и успокаивающее действие (экстракт алоэ вера очищает поверхность кожи от болезнетворных возбудителей и образует влагозащитную пленку, препятствующую испарению воды).

Летнее солнце, увы, тоже не всегда дружественно к отдыхающим, особенно к тем, у кого чувствительная кожа. Специально для них предусмотрены влажные освежающие салфетки для чувствительной кожи Веромистин®Sensetive с эффектом бережного очищения, увлажнения. Они освежают кожу, придают ей ощущение гладкости и шелковистости. И все это за счет экстракта овса, известного своими увлажняющими, восстанавливающими и антиоксидантными свойствами. Или влажные детские салфетки с экстрактом календулы и витамином Е Веромистин® Kids №10, пропиточная композиция которых содержит календулу, оказывающую нежное смягчающее действие и витамин Е, защищающий кожу.

Еще один источник летних опасностей вода – реки, озера, колодцы, до которых не добрались санитарные врачи (или запретили из-за подозрительного качества воды). Влажные очищающие салфетки Веромистин Daily, содержащие антибактериальные компоненты, многим дачникам, туристам, путешественникам с успехом заменят сомнительную воду при гигиенических процедурах. Тем более что они гипоаллергенны, с физиологическим уровнем pH и хорошо увлажняют кожу. А для интимной гигиены есть влажные салфетки Веромистин®Silver.

Вот такую «домашнюю аптечку первой гигиенической помощи, собранную по принципу «Для каждого человека в любой ситуации» существует свой Веромистин®» сотрудники аптек могут предложить своим покупателям к лету. А, чтобы обратить на нее внимание, можно оформить специальную витрину – летнюю.

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Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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