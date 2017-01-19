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Ipsos Healthcare: медпредставители вышли в лидеры среди основных источников информации о лекарствах для врачей

19.01.2017

51% врачей отметили медицинских представителей в качестве основного источника информации о лекарственных препаратах. Таковы результаты осенней волны 2016 года синдикативного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей» компании Ipsos Healthcare.

По этому показателю медицинские представители обошли справочники лекарственных препаратов - 48%, для которых этот показатель практически не растет в течение последних 5 лет, в то время как важность информации, получаемой от медицинских представителей, в оценке врачей, наоборот, стабильно росла за этот же период.

Среди других отмеченных основных источников информации положительную динамику имеют также интернет (26%) и интернет-конференции/вебинары (13%), что в высокой степени соответствует активному поиску новых каналов доставки информации компаниями-производителями. Медленно, но последовательно растет также и использование электронной почты как нового канала коммуникаций.

В совокупности эти данные можно интерпретировать как сохранение важности и доминирования «живого» канала коммуникаций при последовательном развитии различных электронных (digital) каналов.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медпредставители
Ipsos Healthcare
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
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