Ipsos Healthcare: Доходы врачей продолжают сокращаться

41% врачей амбулаторного звена отметили, что их доходы (зарплата, возможные надбавки, дополнительные ставки, компенсации) за последние 6 месяцев уменьшились. Таковы результаты осенней волны 2016 года синдикативного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей» компании Ipsos Healthcare.

При этом существенно вырос разрыв между «пессимистами» и «оптимистами». Если два года назад соотношение между ними составляло 1,3 в пользу негативного мнения, то осенью 2016 года оно увеличилось до 6,3.

Наибольшая доля врачей, считающих, что их доходы уменьшились, отмечена в Екатеринбурге (58%) и Перми (54%), наименьшая – в Казани и Санкт-Петербурге, где она составила 24%.