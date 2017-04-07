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Главные новости недели

07.04.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. ФАС обвинила несколько фармацевтических компаний в «недобросовестной и недостоверной рекламе лекарственных препаратов». Нарекания со стороны антимонопольного ведомства вызвала реклама препаратов: «Ренни» (Bayer); «Фосфалюгель» и «Де-Нол» (Astellas Pharma); «Детралекс» (Servier); «Мотилиум» (Johnson & Johnson); «Экзодерил» (Sandoz); «Холисал» (Valeant Pharmaceuticals).

Ранее ФАС сообщала о ненадлежащей рекламе лекарств компаниями GlaxoSmithKline, Zambon Pharma и Bayer. Всем трем производителям уже назначены штрафы в размере 200 тысяч рублей.

2. Региональные правительства в условиях ограниченных средств при первой возможности стараются переходить на дженерики. Врачи не всегда соглашаются с такой практикой. Однако у государства иного пути в условиях роста потребности в медицинской помощи нет.

Есть предложения, например, переходить на дженерики постепенно, предлагать эти препараты новым пациентам. Однако, по мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, вряд ли так получится. Это слишком дорого для государства, а для пациентов немного дискриминационное решение.

3. Для нанесения двухмерного штрихового кода на упаковку лекарственного препарата необходимо будет внести изменения в макет упаковки и соответственно в регистрационное досье. Участникам пилотного проекта пообещали, что будет упрощенный порядок. Однако как будет решаться вопрос для всех остальных компаний, если маркировка лекарств будет внедрена с 1 февраля 2018 г., пока неизвестно. Сроки реализации проекта очень ограничены, а вопросов все еще много.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова покидает должность. Пока это неофициальная информация. По сведениям «ФВ», она займет должность заместителя губернатора в правительстве Новгородской области. Предполагается, что департамент возглавит ее заместитель Алексей Алехин.

2. Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается внести в федеральные законы «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поправки, исключающие государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность, из перечня организаций, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться этими документами.

«Изменения, предусмотренные законопроектом, заслуживают внимания, однако необходимо уточнить срок вступления законопроекта в силу», – указано в отзыве правительства.

3. Ставропольские СМИ 3 марта распространили информацию о том, что в здание научно-производственного концерна «ЭСКОМ» нагрянули сотрудники ОМОН в масках и приступили к обыскам. Якобы служба безопасности предприятия заранее оповестила сотрудников по телефону о том, чтобы они не выходили на работу.

Представитель «Эскома» в судебных процессах Геворк Халатян сообщил «ФВ»: «Никаких людей в масках нет. Есть сотрудники МВД, которые проводят проверку и работают с документами завода. В связи с чем осуществляются следственные действия, мне пока неизвестно».

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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