Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 2016 г. Несмотря на глубоко пессимистичное начало и весьма умеренный оптимизм весенне-летнего сезона, последние месяцы 2016 г. темпами восстановления натурального спроса удивили даже матерых аналитиков.

Развитие рынка в начале 2017 г. пока вполне оптимистичное, так что, если общеэкономическая ситуация не будет ухудшаться, мы вполне можем констатировать завершение кризиса и вступление отрасли в фазу количественного роста, отмечают аналитики.

2. Минздрав России разработал проект постановления Правительства РФ «О порядке розничной торговли ‎лекарственными препаратами для медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом, и о внесении изменений ‎в некоторые акты Правительства Российской Федерации ‎ по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом».

Ведение реестра web-сайтов аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществляет Росздравнадзор.

3. Минздрав разместил на официальном портале zakupki.gov.ru объявления об аукционах на закупку антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Таким образом, Минздрав вернулся к централизованной закупке антиретровирусных препаратов, которые несколько лет назад были переданы в регионы. Предположительно, первые партии препаратов должны поступить в регионы до 01 мая 2017 года.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Минздрав России утвердил перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности. Соответствующий ведомственный приказ № 47н от 08.02.2017 г. 28 февраля зарегистрировал Минюст России.

Документ разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 2 постановления Правительства РФ №716 от 23.07.2016 г. «О Порядке формирования перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, и определения таких требований».

2. Для гармоничного перехода к новым правилам регистрации препаратов ЕЭК предусмотрел несколько переходных периодов. До 31 декабря 2020 года компании вправе выбирать, по каким правилам – национальным или единым – будет осуществляться регистрация препаратов. С 1 января 2021 года регистрация препаратов будет осуществляться только по единым правилам. Все лекарства, которые были зарегистрированы по национальным правилам, до 31 декабря 2025 года должны будут привести свои досье в соответствие с правилами союза. С 1 января 2026 года с рынка уйдут все препараты, не прошедшие регистрацию по правилам ЕАЭС.

В союзе будут существовать две процедуры регистрации лекарств: децентрализованный механизм с одновременным рассмотрением материалов досье всеми государствами – членами ЕАЭС и механизм взаимного признания с последовательным рассмотрением материалов досье каждым из государств.

3. По данным британской исследовательско-аналитической компании GlobalData, к 2021 г. объем российского фармацевтического рынка, являющегося одним из самых динамично развивающихся в мире, вырастет почти в два раза и составит 38,56 млрд долл. против 20,91 млрд долл. в 2016 г., говорится в пресс-релизе. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 13%.

По мнению экспертов, основными драйверами роста российского фармрынка станут развитие нормативно-правовой базы и правительственные инициативы по развитию внутреннего рынка лекарств. Так, например, Федеральная программа по дополнительному лекарственному обеспечению (ДЛО) предусматривает бесплатное обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан. Программа распространяется на 350 наименований лекарственных препаратов.