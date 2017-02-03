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Главные новости недели

03.02.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Александр Винокуров выкупает доли фармбизнеса у семьи Рудинских. К нему переходят 50% акций «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», 34% обыкновенных и 31% привилегированных акций завода «Синтез» и 75% акций завода «Биоком». Условия сделки не раскрываются, сообщили в пресс-службе

2. Президент России Владимир Путин дал задание правительству оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК со ссылкой на свои источники. В открытом доступе текста поручения пока нет. Предполагается, что после выполнения поручений жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты должны стать дешевле, поскольку будет ограничена рентабельность производителей, процедура формирования цен на медикаменты будет прозрачнее, а всех госзаказчиков и фармкомпании, которые в ходе тендеров завышали цены на лекарства, проверят правоохранительные органы.

3. В Таганском суде рассматривается уголовное дело в отношении совладельца компании «Терминал-Восток» - управляющей компании логистического оператора «Фармат» Дмитрия Даина. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Государственный обвинитель в ходе прений попросил признать виновным Дмитрия Даина и приговорить его к 5 годам колонии общего режима. Предприниматель своей вины не признает, он уверен в незаконности предъявленного обвинения и уголовного преследования, считает, что таким образом на него оказывают давление.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Бывший главный врач 62-й Московской государственной онкологической больницы Анатолий Махсон не планирует продолжать работу в качестве главного врача даже в случае его восстановления в должности по решению суда.

«Я подал в суд на Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) по поводу расторжения контракта, которое было сделано с многочисленными нарушениями закона, но даже если я выиграю суд, то главным врачом не буду», - сообщил он корреспонденту «ФВ».

2. Московское УФАС России выявило картель в ходе проведения более чем 100 аукционов на общую сумму свыше 414 млн рублей.

В январе 2017 г. управление признало наличие картельного сговора между ООО «БСС» и ООО «АМТ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в одиннадцати субъектах РФ. Общества были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

ООО «БСС» и ООО «АМТ» при участии в торгах действовали в интересах друг друга. Устное картельное соглашение между указанными коммерческими организациями привело к поддержанию цен на 107 торгах.

3. В России созданы все предпосылки для внедрения лекарственного страхования, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, для его внедрения необходимо было соблюсти три условия: отработать перечень ЖНВЛП, внедрить систему определения средневзвешенной стоимости лекарств и создать возможность для прослеживания движения рецептов.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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