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Главные новости недели

31.03.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Розничная сеть «Магнит» начала набирать персонал для собственной аптечной сети. Сейчас продуктовый ретейлер разместил пока на портале hh.ru четыре вакансии: руководитель проектов по форматному ценообразованию, руководитель по обучению персонала аптек, руководитель направления мониторинга продаж и заведующего аптекой с зарплатой 40-45 тыс. рублей. Персонал набирается в городе Краснодар.

2. Государственные заказчики могут не обращать внимания на письма о взаимозаменяемости того или иного препарата, которые публикует Федеральная антимонопольная служба. Как заявил во время Национального конгресса «Фармакоэкономика-2017» главный консультант НОЧУ ДПО Институт конкурсных технологий Константин Перов, письма органов исполнительной власти не являются нормативными актами.

На сегодняшний день существуют два закона, где фигурирует понятие взаимозаменяемости. В ФЗ №135 «О защите конкуренции» речь идет о взаимозаменяемости товаров, в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств» - лекарств.

3. Весьма курьезное правонарушение допустила аптека индивидуальной предпринимательницы в Магасе, Республика Ингушетия.

В январе этого года в фармацевтическое учреждение пришел местный житель с льготным рецептом на лекарственный противоопухолевый препарат. Однако получить он его не смог. Гражданина попросили зайти позже, и он был уверен, что рецепт поставлен на отсроченное обеспечение. Однако на деле бумагу попросту отложили. В прямом смысле этого слова.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Государству нужно передать лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями на федеральный уровень, разработать и внедрить механизм всеобщего лекарственного страхования, расширить список высокозатратных нозологий за счет орфанных заболеваний, завести для них федеральный реестр, добавить в перечень ЖНВЛП современные лекарственные препараты. Эти и многие другие предложения были озвучены на 23 марта на круглом столе в Госдуме. Большинство из них требуют изменений в действующем законодательстве.

2. Служба исследований рекрутинговой компании HeadHunter по заказу проекта «Фармперсонал» проанализировала зарплатные предложения для медицинских представителей в десяти крупных городах России.

Средняя предлагаемая медпредставителям зарплата в Москве в марте 2017 г. составила 63 тыс. рублей, увеличившись за год на 3 тыс. рублей. Тогда как в ряде других крупных городов России предложения для этих специалистов снизились. Так, в Екатеринбурге и Казани размер зарплаты, указанной в вакансиях, сократился на 3 тыс. рублей в сравнении с 2016 годом и составил 48 тыс. рублей.

Больше всего из исследуемых городов зарплаты для этой категории кандидатов уменьшились за год в Омске - с 50 тыс. до 42 тыс.рублей.

В целом по России зарплатные предложения для медицинских представителей снизились - с 51 тыс. в прошлом году до 50 тыс. в 2017 г.

3. EMA рекомендовало отложить регистрацию более 300 наименований дженериков в связи с ненадежностью исследований, проведенных индийской компанией Micro Therapeutic Research Labs, сообщает Reuters.

Представители EMA начали проверку выполнения компанией правил проведения клинических исследований после того, как этот вопрос в феврале 2016 г. подняли власти Австрии и Голландии. В ходе проверки были выявлены искажения данных исследований и недостатки в документации и обработке данных. Тем не менее, как заявляет EMA, доказательств неэффективности лекарственных средств обнаружено не было.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
31.03 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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