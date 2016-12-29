Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. В связи с появлением в СМИ информации Минюста США о том, что израильская фармкомпания Teva согласилась заплатить 519 млн долл. Минюсту США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США в рамках урегулирования ранее предъявленных обвинений в ненадлежащих действиях на Украине, в России и Мексике, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. Глава ведомства просит выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование.

По заявлению Минюста США, Teva выплатила высокопоставленному чиновнику крупную сумму с целью увеличить объем продаж в России препарата для лечения рассеянного склероза в рамках госзакупок.

В сообщении американского ведомства говорится, что в период с 2010 года по 2012 год этот чиновник являлся владельцем компании по переупаковке и дистрибуции лекарственных препаратов.

2. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление № 195 от 23.12.2016 г. «Об ограничении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Документ подготовлен по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

В соответствии с постановлением, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

3. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Lancet, вакцина-кандидат rVSV-ZEBOV американских компаний Merck&Co. (за пределами США и Канады – MSD) и NewLink Genetics является эффективной против лихорадки Эбола.

В ходе III фазы клинических исследований, прошедших в 2015 году в Гвинее, экспериментальная вакцина продемонстрировала 100% эффективность. В исследовании приняли участие 11 тысяч 841 человек, которые контактировали с больными. В результате ни один из 5 тысяч 837 человек, которым была введена вакцина, не заболел лихорадкой в течение 10 и более дней после вакцинации. В группе, где вакцинацию не проводили, было зафиксировано 23 случая заболевания.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Экономический эффект после снижения фармкомпаниями цен на лекарственные препараты из программы «7 нозологий» составит 4,9 млрд руб., сообщил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижегородцев.

Исследование ФАС было проведено осенью 2016 г. Всего в перечень лекарств по программе «7 нозологий» включено 24 МНН, которые представлены 292 позициями. Завышение цен по сравнению с референтными странами было выявлено по 48 позициям. В ходе уточнения информации ФАС выяснила, что еще на 18 позиций лекарств, произведенных в Иране и Индии, цены в России ниже по сравнению со странами производителями, которые также считаются референтными.

2. Минпромторг разместил на regulation.gov.ru проект поправок в ФЗ №61, которыми разрешается производство лекарственного препарата с одним МНН, но с разными торговыми наименованиями.

Согласно действующему законодательству, запрещается регистрировать препараты с одним МНН, но с разными торговыми наименованиями, которые производятся на одной производственной площадке. Эта норма препятствует развитию контрактного производства, ограничивая число производственных площадок, где могут выпускаться лекарства по контракту. Про проблему не раз говорили отечественные производители, в том числе речь об этом шла на заседании правительственной комиссии по импортозамещению при участии председателя правительства Дмитрия Медведева на июле 2016г.

3. Минздрав России за январь подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту, сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Как сообщил представитель Минздрава журналистам, «перечень таких веществ должен быть подготовлен министерством здравоохранения в течение января во взаимодействии и с федеральными и с региональными органами».

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что рецептурный отпуск спиртосодержащих препаратов может быть введен уже со второго квартала 2017 года.