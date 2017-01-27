 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
148

Главные новости недели

27.01.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Главная военная прокуратура в ходе проверки исполнения подрядными организациями контрактных обязательств по поставкам и выполнению работ установила, что подрядчик ООО «РусБиомед» при реализации госконтракта на поставку медицинских препаратов на сумму 18 млн рублей закупило аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности.

Чтобы скрыть этот факт, коммерсанты на упаковках наклеили этикетки со сроком изготовления в 2016 году и возможностью их применения до 2021 года.

2. Ситуация, сложившаяся вокруг закупки ГКБ № 62 дорогостоящих препаратов производства Biocad по минимальной цене, продолжает набирать обороты.

Так, гендиректор компании Biocad Дмитрий Морозов заявил, что это были не закупки, а благотворительной помощью медучреждению от компании производителя, предоставляемой за символическую плату.

3. 23 января Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 725н от 21.09.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения».

Новый административный регламент заменит собой аналогичный документ утвержденный приказом Минздрава России № 428н от 22 декабря 2012 г.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Американский производитель товаров для здоровья, в т.ч. лекарственных средств – компания Johnson & Johnson приобрела крупнейшую европейскую биотехнологическую компанию Actelion Pharmaceuticals Ltd. за 30 млрд долл. (280 долл. за акцию).

Сделка позволит Johnson & Johnson получить доступ к широкому ассортименту лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний, в т.ч. легочной артериальной гипертензии.

2. «Календулы настойка», «Ротокан», «Корвалол» и другие распространенные спиртосодержащие лекарственные препараты могут перейти в категорию рецептурных. Предварительный список таких лекарств (есть в распоряжении «ФВ») сформирован федеральным Минздравом на основании рекомендаций региональных министерств, поступивших из всех субъектов РФ. В случае если 25 и более регионов указало, что тот или иной препарат относится к категории «двойного назначения», - этот ЛП выделяется как «кандидат» на отпуск по рецепту.

3. В распоряжении «ФВ» есть проект постановления Правительства РФ «О введении в гражданский оборот на территории РФ лекарственных препаратов для медицинского применения», который предполагает изменить существующий порядок вывода лекарств на рынок.

Проект предполагает исключить лекарственные препараты из единого перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Документом предлагается утвердить новый порядок введения лекарств в гражданский оборот. То есть эта сфера правоотношений будет выведена из-под действия законодательства о техническом регулировании и приведена в соответствие с нормативными документами Евразийского экономического союза. Функцией контроля за исполнением нового порядка предполагается наделить Росздравнадзор.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения