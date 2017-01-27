Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Главная военная прокуратура в ходе проверки исполнения подрядными организациями контрактных обязательств по поставкам и выполнению работ установила, что подрядчик ООО «РусБиомед» при реализации госконтракта на поставку медицинских препаратов на сумму 18 млн рублей закупило аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности.

Чтобы скрыть этот факт, коммерсанты на упаковках наклеили этикетки со сроком изготовления в 2016 году и возможностью их применения до 2021 года.

2. Ситуация, сложившаяся вокруг закупки ГКБ № 62 дорогостоящих препаратов производства Biocad по минимальной цене, продолжает набирать обороты.

Так, гендиректор компании Biocad Дмитрий Морозов заявил, что это были не закупки, а благотворительной помощью медучреждению от компании производителя, предоставляемой за символическую плату.

3. 23 января Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 725н от 21.09.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения».

Новый административный регламент заменит собой аналогичный документ утвержденный приказом Минздрава России № 428н от 22 декабря 2012 г.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Американский производитель товаров для здоровья, в т.ч. лекарственных средств – компания Johnson & Johnson приобрела крупнейшую европейскую биотехнологическую компанию Actelion Pharmaceuticals Ltd. за 30 млрд долл. (280 долл. за акцию).

Сделка позволит Johnson & Johnson получить доступ к широкому ассортименту лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний, в т.ч. легочной артериальной гипертензии.

2. «Календулы настойка», «Ротокан», «Корвалол» и другие распространенные спиртосодержащие лекарственные препараты могут перейти в категорию рецептурных. Предварительный список таких лекарств (есть в распоряжении «ФВ») сформирован федеральным Минздравом на основании рекомендаций региональных министерств, поступивших из всех субъектов РФ. В случае если 25 и более регионов указало, что тот или иной препарат относится к категории «двойного назначения», - этот ЛП выделяется как «кандидат» на отпуск по рецепту.

3. В распоряжении «ФВ» есть проект постановления Правительства РФ «О введении в гражданский оборот на территории РФ лекарственных препаратов для медицинского применения», который предполагает изменить существующий порядок вывода лекарств на рынок.

Проект предполагает исключить лекарственные препараты из единого перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Документом предлагается утвердить новый порядок введения лекарств в гражданский оборот. То есть эта сфера правоотношений будет выведена из-под действия законодательства о техническом регулировании и приведена в соответствие с нормативными документами Евразийского экономического союза. Функцией контроля за исполнением нового порядка предполагается наделить Росздравнадзор.