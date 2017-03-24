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Главные новости недели

24.03.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. 20 марта Минюст России зарегистрировал приказ Росздравнадзора № 1071 от 15.02.2017 г. «Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора».

Фармаконадзор осуществляется Росздравнадзором и его территориальными органами

2. В 2017 году 50% компаний фармацевтической отрасли, опрошенных экспертами, планирует увеличить численность персонала. Этот показатель выше общего по рынку, где о намерениях увеличивать собственные штаты заявили 41% компаний.

Основным приоритетом в 2017 году для компаний станет повышение эффективности персонала — об этом рассказали 90% опрошенных. В 2016 году этот показатель был на уровне 65%.

3. «Лига защитников пациентов» и комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан направили обращение в Генеральную прокуратуру.

Авторы письма просят провести проверку нарушения прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение и принять меры прокурорского реагирования.

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский в обращении продолжает отстаивать право на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. 16 марта Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 999н от 26.12.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соответствия лекарственных средств для медицинского применения, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству».

Предметом госнадзора является проверка соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации.

2. ФАС России рассмотрела административные дела о признании ООО «Джодас Экспоим», ООО ФК «Фармакоппола» и ООО «СаТиКом» виновными в картеле с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных средств и медицинских изделий для медицинских учреждений (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции).

Ответчики по делу воспользовались программой смягчения ответственности и сознались в заключении антиконкурентного соглашения. Лицо, первым добровольно сообщившее в ФАС России о картеле, освобождается от административной ответственности, вторым и третьим - получают штраф в минимальном размере.

3. На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Владимира Путина министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила поручить правительству рассмотреть вопрос увеличения финансирования здравоохранения. Дополнительные средства необходимы для реализации новых проектов.

Президент прямо не ответил на эту просьбу. Он рекомендовал министру здравоохранения уходить от формализма. «Нам не нужны направления деятельности, нам нужен результат по каждому направлению. Есть и другие вопросы, просто обращаю внимание, как мне кажется, на наиболее существенные вещи, которые волнуют граждан», – сказал Владимир Путин.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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