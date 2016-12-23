Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. В Госдуму внесен законопроект № 54490-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Законопроектом предлагается внести изменения, исключив государственные и муниципальные аптеки из перечня ГУП и МУП, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями ФЗ от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. АСНА подала заявление на вступление в Российскую ассоциацию аптечных сетей. Напомним, что чуть ранее о своей готовности присоединиться к ассоциации объявила АС «Ригла».

«Мне приятно, что лидеры рынка столь высоко ценят работу ассоциации. Но ничего не бывает просто так. Я расцениваю это как кредит доверия, что, несомненно, возлагает большую ответственность», – рассказала «ФВ» исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

3. Федеральная антимонопольная служба отменяет решения о согласовании предельных отпускных цен на дорогие лекарственные препараты, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отмена коснулась индийского препарата «Иматиниб», который зарегистрирован компанией «АрСиАй Синтез»: производство готовой лекарственной формы и первичная упаковка «Биосинтез Лэбораториз Прайвит Лимитед» (Индия), вторичная упаковка и организация, осуществляющая выпускающий контроль качества – «Биосинтез Лэбораториз Прайвит Лимитед» (Индия) и ОАО «Фармасинтез» (Россия).

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. В России планируется ввести рецептурный отпуск спиртосодержащих лекарственных препаратов, включая «Валокордин» и «Боярышник», заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

«"Валокордина" надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают. Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?», — отметил Александр Хлопонин.

2. Японская корпорация Mitsui & Co договорилась о покупке 10% российской фармацевтической компании «Р-Фарм» с возможным расширением доли до 20%. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик в кулуарах форума «Российско-японский бизнес-диалог».

«Р-Фарм» также подписал соглашение с Fujifilm Corporation о формировании широкоформатного партнерства с возможной локализацией производства и созданием совместного предприятия.

3. Минздрав намерен устранить дублирующие источники финансирования льгот по лекарственному обеспечению. В настоящее время граждане, имеющие право на получение лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета, отказавшиеся от получения такой социальной помощи и получившие денежную компенсацию, обращаются за получением лекарственных препаратов за счет средств субъекта РФ.

Для исправления ситуации Минздрав России разрабатывает соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения».