 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
239

Главные новости недели

23.12.2016

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. В Госдуму внесен законопроект № 54490-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Законопроектом предлагается внести изменения, исключив государственные и муниципальные аптеки из перечня ГУП и МУП, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями ФЗ от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. АСНА подала заявление на вступление в Российскую ассоциацию аптечных сетей. Напомним, что чуть ранее о своей готовности присоединиться к ассоциации объявила АС «Ригла».

«Мне приятно, что лидеры рынка столь высоко ценят работу ассоциации. Но ничего не бывает просто так. Я расцениваю это как кредит доверия, что, несомненно, возлагает большую ответственность», – рассказала «ФВ» исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

3. Федеральная антимонопольная служба отменяет решения о согласовании предельных отпускных цен на дорогие лекарственные препараты, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отмена коснулась индийского препарата «Иматиниб», который зарегистрирован компанией «АрСиАй Синтез»: производство готовой лекарственной формы и первичная упаковка «Биосинтез Лэбораториз Прайвит Лимитед» (Индия), вторичная упаковка и организация, осуществляющая выпускающий контроль качества – «Биосинтез Лэбораториз Прайвит Лимитед» (Индия) и ОАО «Фармасинтез» (Россия).

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. В России планируется ввести рецептурный отпуск спиртосодержащих лекарственных препаратов, включая «Валокордин» и «Боярышник», заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

«"Валокордина" надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают. Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?», — отметил Александр Хлопонин.

2. Японская корпорация Mitsui & Co договорилась о покупке 10% российской фармацевтической компании «Р-Фарм» с возможным расширением доли до 20%. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик в кулуарах форума «Российско-японский бизнес-диалог».

«Р-Фарм» также подписал соглашение с Fujifilm Corporation о формировании широкоформатного партнерства с возможной локализацией производства и созданием совместного предприятия.

3. Минздрав намерен устранить дублирующие источники финансирования льгот по лекарственному обеспечению. В настоящее время граждане, имеющие право на получение лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета, отказавшиеся от получения такой социальной помощи и получившие денежную компенсацию, обращаются за получением лекарственных препаратов за счет средств субъекта РФ.

Для исправления ситуации Минздрав России разрабатывает соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения».

Автор: «Фармацевтический вестник»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2016
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения