Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. В России зарплата директора по продажам крупной фармацевтической компании со штатом от 1 тыс. до 2 тыс. сотрудников составляет в среднем 500-600 тыс. рублей в месяц. Директор по маркетингу зарабатывает 600-700 тыс. рублей, медицинский директор – 700 тыс., руководитель направления GR/Market Access – 500 тыс., HR-директор – 600 тыс. рублей.

2.Teva пока не собирается производить фармсубстанции в России, заявила старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц. У компании есть компетенции в производстве субстанций, но при этом Teva предпочитает глобальный подход к их закупкам, который позволит сохранить высокий уровень конкурентоспособности. Именно поэтому на сегодняшний день перенос производства субстанций в РФ нецелесообразен, отметила А. Ярвиц.

3. В аптеках Перми и Пермского края приостановили продажу антибиотиков без рецепта. Как сообщил региональный Минздрав, с 1 января текущего года 70% всех лекарств аптеки обязаны продавать только по рецептам. Аптечные сети столкнулись с регулярными инспекциями и контрольными закупками Росздравнадзора, который с 1 января взял отпуск лекарств под особый контроль.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. В новом докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний США приводится тревожная история, произошедшая в августе 2016 г. с жительницей округа Уошо штата Невада в больнице Рено. У пациентки был сепсис и ей не помог ни один из используемых в США антибиотиков.

Власти Невады, отвечающие за здравоохранение, считают случай особенно тревожным, так как заражение произошло не в США. Женщина какое-то время жила в Индии, где в течение двух лет несколько раз была госпитализирована: сначала из-за перелома бедренной кости, а затем из-за инфекций костей.

В Индии есть серьезные проблемы из-за супербактерий, особенно в больницах. Авторы доклада полагают, что именно в индийских больницах американка и заразилась опасной инфекцией.

2. Новый порядок работы кассовой техники может осложнить запуск пилотного проекта по маркировке лекарств. Национальная фармацевтическая палата подготовила обращение в Росздравнадзор о необходимости проверить сопряженность двух автоматизированных систем: новых моделей онлайн-касс, на которые бизнес должен перейти в течение 2017 года, и оборудования, которое будет сканировать упаковку лекарств. Об этом «ФВ» рассказал исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов.

3. Минздрав России внес изменения в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное ведомственным приказом № 334н от 02.06.2016 г. 12 января Минюст России зарегистрировал соответствующий приказ Минздрава России №974н от 20.12.2016 г.

Новым документом вносятся изменения в сроки подачи документов для повторного прохождения аккредитации специалиста. Так, претендент, потерпевший неудачу, для повторного прохождения аккредитации может представить в аккредитационную комиссию документы не ранее, чем через один месяц со дня неудачной попытки.