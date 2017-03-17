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Главные новости недели

17.03.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ»

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Московское представительство компании «Ипсен Фарма» (Франция) направило в Росздравнадзор письмо, в котором уведомляет о выявлении лекарственного препарата «Диспорт, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД» серий К14531, L01844, подлинность которого вызвала сомнение.

2. В марте 2017 года Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) переходит на новый фирменный стиль, который подчеркивает глобальные изменения вуза, международное позиционирование, основанное на новом бренде, понятном и привлекательном для мировой аудитории.

В основе логотипа вуза лежит идея дерева как символа жизни, роста, развития, мудрости. Дерево олицетворяет собой одновременно развитие и прочный базис традиций.

3. В прошедшем году глобальный объем продаж TOP15 фармацевтических компаний увеличился на 4%. У некоторых компаний из рейтинга показатели продаж сократились, а у остальных остались примерно на уровне 2015 г.

Так, компании, специализирующиеся на разработке лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета, уже несколько лет испытывают на себе ценовое давление со стороны властей и страховых компаний, и это отразилось на показателях объема продаж компаний Sanofi и Novo Nordisk (табл.). При этом Eli Lilly смогла в IV квартале 2016 г. улучшить показатель в этом сегменте.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. The Top Employers Institute представил результаты ежегодного международного исследования по выявлению ведущих работодателей мира. Фармкомпании 105 раз упоминались в исследовании. Некоторые из них оказались среди лучших работодателей сразу в нескольких регионах.

В глобальном рейтинге среди 320 лучших работодателей представлены компании Merck, DHL Suplay Chain (подразделение компании оказывает логистические услуги в т.ч. в фармотрасли), EMD. В рейтинг лучших работодателей Европы вошли MSD , AbbVie, Merck, Abbott, Sandos, Hexal AG, Olympus, Novartis.

Среди 14 лучших российских работодателей - Boehringer Ingelheim Russia, Novartis и «Такеда».

2. Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2016 г. в котором доля 15 крупнейших оптовых российских фармкомпаний в 2016 г. увеличилась на 7,4%. В ТОПе стремительно ротируются лидеры, в частности, в середине прошлого года первое место себе вернула компания «Протек», «Пульс» за несколько лет сделал почти невозможное – ворвался в тройку компаний-лидеров.

3. Федеральной антимонопольной службе удалось снизить цены на 211 наименований лекарственных препаратов, сообщила «ФВ» заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская. Из них 129 наименований включено в перечень 7 ВЗН, пояснила чиновник. Среднее снижение составило 36%, максимальное снижение в рублях (по второму этапу исследования – ВИЧ) – 9 354,60 рубля с 1 упаковки на препарат «Хайнемокс» производства компании «Хайгланс». По двум этапам исследования максимальное снижение достигнуто на препарат «Ревлимид».

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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