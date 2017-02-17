 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
143

Главные новости недели

17.02.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Продуктовый ретейлер «Магнит», как стало известно «ФВ», рассматривает возможность развития собственной аптечной сети. Эта информация обсуждалась в кулуарах аптечного саммита, который проходил 14-15 февраля в Москве.

Возможно, речь идет о пяти тысячах аптек, которые могут базироваться в магазинах «Магнит». Однако пока компания не ответила на запрос «ФВ».

2. В ходе аптечного саммита генеральные директора крупнейших аптечных сетей обсудили требование об установке оборудования на расстоянии полметра от стены, прописанное в правилах надлежащей аптечной практики, принятых приказом Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г.
По мнению большинства, эта норма абсурдна.
«Шкафы должны стоять на полметра от стены, вероятно, чтобы больше аренду платить. Только непонятно, к чему шкаф крепить, чтобы он не упал на фармацевта или покупателя», – возмутился генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

3. В Ставропольском крае участники рынка ополчились против нового игрока – «Аптечного склада» ООО «Апрель Кавказ». УФАС забросали жалобами – сначала одиночными, затем коллективными: от розничных фармацевтических организаций, депутатов заксобрания, омбудсмена по правам предпринимателей. Все они указывали на признаки недобросовестной конкуренции в деятельности аптечных пунктов ФК «Апрель». Некоторые представители фармрозницы даже попытались использовать то же оружие против конкурента – стали употреблять словосочетания «аптечный склад» и «аптека у склада» в своей рекламной продукции.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой намерена продолжить исследования в области лекарственных средств с недоказанной эффективностью. Об этом на пресс-конференции в НСН заявил член комиссии и один из инициаторов принятия меморандума о лженаучности гомеопатии, кандидат биологических наук Александр Панчин.

Отвечая на вопрос «ФВ», почему в борьбе с «препаратами-пустышками» были выбраны именно гомеопатические, а не другие ЛП, чья эффективность под сомнением, он отметил, что «тем, на которые можно написать меморандум, гораздо больше, чем рук у комиссии», а дополнительную мотивацию комиссия получила после судебного процесса, связанного с публикацией против гомеопатии в журнале «Вокруг света», когда после иска гомеопатов суд встал на сторону журналиста. И пообещал, что борьба с «фуфломицинами» продолжится, отметил Александр Панчин.

2. В Таганском суде Москвы оглашен приговор по делу Дмитрия Даина. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Прокурор ранее попросил дать бизнесмену 5 лет заключения и штраф в 1 млн руб. Защита Дмитрия Даина намерена обжаловать приговор.

3. Компания «Герофарм» объявляет о выходе из Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП). Окончательное решение было принято после сообщения о подписании соглашения о партнерстве и сотрудничестве АРФП и Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM).

«Сегодня членство в Ассоциации представляется нам нецелесообразным. Последние инициативы и официальные комментарии АРФП противоречат программе «Фарма-2020», стратегии «Герофарм» как локального производителя, а также целям самой Ассоциации по защите интересов современной российской фармацевтической промышленности, способной обеспечивать стратегическую независимость РФ в вопросах обеспечения граждан необходимыми доступными высококачественными лекарственными средствами», – прокомментировал глава группы компаний «Герофарм» Петр Родионов.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения