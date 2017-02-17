Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Продуктовый ретейлер «Магнит», как стало известно «ФВ», рассматривает возможность развития собственной аптечной сети. Эта информация обсуждалась в кулуарах аптечного саммита, который проходил 14-15 февраля в Москве.

Возможно, речь идет о пяти тысячах аптек, которые могут базироваться в магазинах «Магнит». Однако пока компания не ответила на запрос «ФВ».

2. В ходе аптечного саммита генеральные директора крупнейших аптечных сетей обсудили требование об установке оборудования на расстоянии полметра от стены, прописанное в правилах надлежащей аптечной практики, принятых приказом Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г.

По мнению большинства, эта норма абсурдна.

«Шкафы должны стоять на полметра от стены, вероятно, чтобы больше аренду платить. Только непонятно, к чему шкаф крепить, чтобы он не упал на фармацевта или покупателя», – возмутился генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

3. В Ставропольском крае участники рынка ополчились против нового игрока – «Аптечного склада» ООО «Апрель Кавказ». УФАС забросали жалобами – сначала одиночными, затем коллективными: от розничных фармацевтических организаций, депутатов заксобрания, омбудсмена по правам предпринимателей. Все они указывали на признаки недобросовестной конкуренции в деятельности аптечных пунктов ФК «Апрель». Некоторые представители фармрозницы даже попытались использовать то же оружие против конкурента – стали употреблять словосочетания «аптечный склад» и «аптека у склада» в своей рекламной продукции.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой намерена продолжить исследования в области лекарственных средств с недоказанной эффективностью. Об этом на пресс-конференции в НСН заявил член комиссии и один из инициаторов принятия меморандума о лженаучности гомеопатии, кандидат биологических наук Александр Панчин.

Отвечая на вопрос «ФВ», почему в борьбе с «препаратами-пустышками» были выбраны именно гомеопатические, а не другие ЛП, чья эффективность под сомнением, он отметил, что «тем, на которые можно написать меморандум, гораздо больше, чем рук у комиссии», а дополнительную мотивацию комиссия получила после судебного процесса, связанного с публикацией против гомеопатии в журнале «Вокруг света», когда после иска гомеопатов суд встал на сторону журналиста. И пообещал, что борьба с «фуфломицинами» продолжится, отметил Александр Панчин.

2. В Таганском суде Москвы оглашен приговор по делу Дмитрия Даина. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Прокурор ранее попросил дать бизнесмену 5 лет заключения и штраф в 1 млн руб. Защита Дмитрия Даина намерена обжаловать приговор.

3. Компания «Герофарм» объявляет о выходе из Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП). Окончательное решение было принято после сообщения о подписании соглашения о партнерстве и сотрудничестве АРФП и Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM).

«Сегодня членство в Ассоциации представляется нам нецелесообразным. Последние инициативы и официальные комментарии АРФП противоречат программе «Фарма-2020», стратегии «Герофарм» как локального производителя, а также целям самой Ассоциации по защите интересов современной российской фармацевтической промышленности, способной обеспечивать стратегическую независимость РФ в вопросах обеспечения граждан необходимыми доступными высококачественными лекарственными средствами», – прокомментировал глава группы компаний «Герофарм» Петр Родионов.