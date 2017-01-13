Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 646н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения».

Правила распространяются на производителей лекарственных препаратов, организации оптовой торговли лекарственными препаратами, аптечные организации, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление фармдеятельности, медицинские организации и их обособленные подразделения, расположенные в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки.

2. Рынок медицины и фармацевтики вошел в число лидеров по уровню оплаты труда, заняв четвертое место в списке из 23 отраслей российской экономики. Согласно исследованию проекта «Банк данных заработных плат» рекрутингового портала HeadHunter, в 2016 г. средняя зарплата в медицине и фармацевтике составила 64 203 руб. (gross - без вычета налогов).

3. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited подписала соглашение о приобретении американской Ariad Pharmaceuticals, Inc. Сумма сделки составляет 5,2 млрд долл. (24 долл. за акцию). Сделку, одобренную советами директоров обеих компаний, планируется завершить к концу февраля 2017 г. после соблюдения необходимых условий.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения».

Правила устанавливают требования к осуществлению розничной торговли аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, медицинскими организациями, имеющими соответствующую лицензию и их обособленными подразделениями.

2. Минздрав России утвердил требования к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского и для ветеринарного применения. 11 января Минюст России утвердил соответствующий ведомственный приказ № 979н от 21.12.2016 г.

В соответствии с документом, производство лекарств, предназначенных для внутреннего применения, а также их продажа осуществляется в таре, содержащей объем: не более 25 мл при объемной доле спирта свыше 50%, курсовой дозе лекарственного препарата не более 75 миллилитров включительно; не более 50 мл при объемной доле спирта от 30% до 50%, курсовой дозе лекарственного препарата не более 100 миллилитров включительно; не более 100 мл при объемной доле спирта до 30%, курсовой дозе лекарственного препарата не более 200 миллилитров включительно

3. В 2017 году список ЖНВЛП будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец 29 декабря на совещании в Горках. По ее словам, такое решение принято по просьбе фармпроизводителей.