Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Константин Тиунов покинул пост президента «Фармацевтического партнерства» (Good Pharmacy Partners). Об этом он сообщил в своем информационном письме к партнерам (копия есть в распоряжении «ФВ»).

«За год мы проделали огромную работу и стали заметными игроками на отечественном рынке. Мой уход из проекта не означает его закрытия. Все обязательства по действующим договорам будут выполнены в полном объеме», – сказано в письме.

Месяцем ранее с должности исполнительного директора GPP ушел Гарик Тадевасян.

2. Французская фармкомпания Sanofi к концу марта намерена пригласить советников для осуществления сделки по продаже дженерикового бизнеса в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По словам источников, аукцион может быть объявлен в конце лета. Сумма сделки может составить более 2 млрд евро (2,1 млрд долл.). Окончательное решение по составу группы советников ожидается в течение 2 недель.

3. Арбитражный суд признал аптечный пункт ООО «Донник» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.33 КоАП РФ, и назначил административный штраф в размере 1 млн рублей.

Должностные лица Роспотребнадзора возбудили в отношении ООО «Донник» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ и провели административное расследование, в ходе которого установлен факт осуществления оборота фальсифицированных БАД к пище, а именно: в БАД «Фужуньбао супер» (изготовитель: Шанчуская компания с ограниченной ответственностью по производству пищевых добавок «Фужуйши», КНР), обнаружен тадалафил 10,4±1,5 мг на капсулу (в норме не допускается), сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. ФАС России обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств и медицинских изделий, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Глава антимонопольного ведомства отметил, что были случаи, когда иностранная компания, которая выходила с отличным ценовым предложением, была снята с торгов, а российские компании продали лекарство по очень дорогой цене. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается с правительством.

2. ФАС России обращает внимание, что правилами формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, не предусмотрены процедуры сохранения или переноса результатов голосования членов комиссии на следующий год.

3. Бывший главный врач московской больницы №62 Анатолий Махсон проиграл иск против Департамента здравоохранения Москвы. По мнению истца, департамент незаконно расторг с ним трудовой контракт. Анатолий Махсон намерен обжаловать решение первой инстанции.

Конфликт между администрацией МГОБ № 62 и ДЗМ разразился после того, как главврач больницы Анатолий Махсон поднял вопрос о перерасходе бюджетных средств при централизованных госзакупках лекарств и медоборудования по заказу департамента.