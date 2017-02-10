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Главные новости недели

10.02.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал «ФВ» о своем отношении к скандальному документу, который вышел из-под пера членов Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

«У меня вызвала недоумение вся история с раздуванием истерии вокруг гомеопатии. Признать гомеопатию лженаукой - это примерно то же, что признать синее круглым. Гомеопатия вообще не имеет отношения к науке – это медицинская технология, способ лечения людей, которая проверялась, кстати, в очень неплохо спланированных, абсолютно научных исследованиях».

Павел Воробьев считает, что этот меморандум выполнен за счет привлеченных средств фонда «Эволюция».

2. Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование случаев острых кишечных инфекций среди участников фармацевтического форума, проходившего в гостинице «Park Inn by Radisson Прибалтийская».

В компании Pfizer «ФВ» подтвердили, что ряд сотрудников компании пожаловались на плохое самочувствие во время проведения конференции в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, конференция перенесена на более поздний срок. В настоящее время компетентные органы проводят расследование», – сообщили «ФВ» в компании.

3. Национальная фармацевтическая палата 7 февраля провела заседание рабочей группы, посвященное выработке профессиональных стандартов специальности медицинский представитель. Работа над формированием профстандартов ведется в рамках создания единого справочника профессий - базового государственного информационного ресурса, содержащего сведения о востребованных на рынке труда новых и перспективных профессиях, пояснила Елена Неволина, исполнительный директор НФП, исполнительный директор НП «Аптечная гильдия», секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области фармации.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России подготовил разъяснения по вопросу хранения лекарств, рекомендованных для местного применения.

По мнению департамента, целесообразно хранение лекарственных препаратов, рекомендованных для местного применения, отдельно от лекарственных препаратов, предназначенных для внутреннего или наружного применения».

2. Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа, которым утверждается перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности.

В проекте документа приведен перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые должны производиться в таре объемом 25, 50 и 100 миллилитров.

3. После разделения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан президент Нурсултан Назарбаев потребовал начать проверки трех министерств, включая Министерство здравоохранения.

Президент потребовал от нового министра здравоохранения Елжана Биртанова выгнать руководство «СК-Фармация» и уволить всех сотрудников. ТОО «СК-Фармация» – единый дистрибьютор лекарств и изделий медицинского назначения по программе гарантированного обеспечения медицинской бесплатной помощью (ГОМБП) в Казахстане.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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