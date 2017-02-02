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Две фармкомпании вошли в рейтинг ТОП-100 дорогих публичных компаний России-2016

02.02.2017

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило четвертый по счету ежегодный рейтинг самых дорогих публичных компаний России. Согласно рейтингу, капитализация ТОП-100 компаний за прошедший год выросла на 58%, или 233 млрд долларов, составив 635 млрд.

Состав первой тройки не изменился, но многолетний лидер «Газпром» уступил свое место. Лидирующую позицию теперь занимает НК «Роснефть», чья капитализация за 2016 год выросла почти на 90%, до 70 млрд долларов. На второй строчке расположился «Сбербанк» (капитализация равна 61,2 млрд долларов, прирост — более 100%). «Газпром» теперь замыкает тройку, показав более слабый прирост рыночной капитализации (35,4%).

Медицину и фармацевтику в рейтинге представляют три компании: «Протек», ГК «Мать и дитя» и «Отисифарм».

№п/п

№ в рейтинге

Компания

Отрасль

Капитализация на конец 2016 г. , млн долл.

Изменение капитализации за год %

1

69

«Протек»

Фармацевтика

866

99,0

2

75

ГК «Мать и дитя»

Медицина

708

80

3

90

«Отисифарм»

Фармацевтика

430

-5,2

Источник: Агентство «РИА Рейтинг»

В рейтинг по итогам 2015 г. входили три фармкомпании, среди которых наивысшие показатели (62 место) были у ПАО «Фармстандарт», капитализация которой на конец 2015 г. составляла 560,6 млн долл. США (-8,8% за год). ПАО «Отисифарм» занимал 69 место, ОАО «Протек» — 72-е. Капитализация этих компаний составляла 453,9 млн долл. (-30,7% за год) и 435,4 млн долл. (+15,9% за год) соответственно.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
рейтинг
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02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
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