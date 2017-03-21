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DSM Group: в 2016 году для российских больниц было закуплено лекарств на сумму 221,9 млрд рублей

21.03.2017

По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для больниц России в 2016 году было закуплено 882,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд рублей.

«Если сравнивать данные показатели с объемом закупок в 2015 году, то можно говорить о стагнации на рынке: в то время как стоимостной показатель практически не изменился (в 2015 году государство также потратило на приобретение лекарственных препаратов для ЛПУ 221,9 млрд рублей), объем закупок в упаковках значительно снизился (падение составило 13,6%)», - отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года, – увеличение в структуре закупок лекарств доли генериков. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых лекарственных препаратов.

Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объеме закупок отечественные производители, наоборот, увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раза), «Биокад» (в 2,7 раза), «Фармасинтез» (Иркутск) (в 1,7 раза) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).

Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез» (Иркутск) и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.

ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг

Изменение рейтинга

Фирма-производитель

Объем закупок, млн. руб., 2016 г.

Доля, 2016 г.,%

Прирост 2016/2015, %

1

+1

ABBOTT

10 840,9

4,89

7,9

2

-1

PFIZER

10 781,7

4,86

-6,8

3

+1

F.HOFFMANN-LA ROCHE

7 162,8

3,23

-17,4

4

-1

SANOFI

7 040,8

3,17

-21,2

5

+9

ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК)

6 982,0

3,15

66,0

6

-1

JOHNSON & JOHNSON

6 829,1

3,08

-8,0

7

-1

Merck & Co. Inc

6 479,4

2,92

-2,3

8

+1

NOVARTIS

6 239,0

2,81

8,3

9

+14

БИОКАД

5 962,7

2,69

172,4

10

-3

BAYER

5 569,8

2,51

-8,1

Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Это говорит о значительном изменении структуры закупок в пользу более дорогих препаратов, что видно даже из рейтинга ТОП-10 брендов: одно из максимальных падений демонстрирует «дешевый» Натрия хлорид. Импортные препараты закупались в среднем по 618 рублей (падение -0,4%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 2016 год, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».

Рейтинг АТС за 2016 год

Рейтинг

Изменение рейтинга

АТС

Объем закупок, млн. руб., 2016 г.

Доля, 2016 г.,%

Прирост, 2016/2015, %

1

0

[J]: Противомикробные препараты для системного использования

78 704,64

35,47

0,84

2

1

[L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

39 417,15

17,77

14,92

3

-1

[B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

31 950,76

14,40

-8,05

4

0

[N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы

19 507,19

8,79

-2,88

5

0

[A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ

13 467,20

6,07

-10,94

6

0

[V]: Прочие препараты

9 870,33

4,45

1,99

7

0

[C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы

6 779,97

3,06

-12,13

8

0

[R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы

5 794,38

2,61

-2,84

9

0

[M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

4 531,49

2,04

-2,46

10

0

[G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны

2 934,02

1,32

-7,59

11

0

[H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)

2 579,50

1,16

-4,28

12

1

[S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств

2 402,50

1,08

12,32

13

-1

[D]: Препараты для лечения заболеваний кожи

2 050,61

0,92

-10,33

14

0

Без АТС

1 844,66

0,83

50,92

15

0

[P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

42,42

0,02

-10,70

Наиболее успешной группой по показателю темпа прироста объема продаж стала [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+14,9%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальные потери были отмечены у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-12,1%).

В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 15,6%: за 2016 год было закуплено 297,0 млн упаковок лекарственных средств. Аналитики отмечают, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объемов закупок. Наибольшее падение было отмечено у группы [S]: «Препараты для лечения заболеваний органов чувств»: - 25,8%.

На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 2016 году вырвался бренд «Калетра» (Abbvie), который занял 3,2% рынка.

ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг

Изменение рейтинга

Бренд

Объем закупок, млн. руб., 2016 г.

Доля, 2016 г.,%

Прирост, 2016/2015, %

1

2

КАЛЕТРА

7 011,68

3,16

14,11

2

-1

ПРЕВЕНАР

6 748,78

3,04

-12,46

3

-1

НАТРИЯ ХЛОРИД

6 043,55

2,72

-16,37

4

3

ВАКЦИНА

3 315,07

1,49

46,19

5

-1

ГЕРЦЕПТИН

2 726,79

1,23

-10,69

6

-1

РЕАТАЗ

2 459,65

1,11

-1,55

7

2

ИСЕНТРЕСС

2 398,75

1,08

10,08

8

51

СОВИГРИПП

2 094,89

0,94

250,29

9

2

КУРОСУРФ

1 938,53

0,87

-2,88%

10

37

КЕМЕРУВИР

1 703,89

0,77

150,38

«Лидером 2015 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объема продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз. При этом в упаковках наблюдается рост объема продаж на 3,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цены на 15,6%. Доля рынка данного бренда в 2016 году составила 3% в стоимостном выражении.

По сравнению с 2015 годом объем затраченных средств в денежном выражении на препарат «Натрия Хлорид» упал на 16,4%, что является самым существенным падением объема закупок среди ТОП-10 препаратов. Максимальный же прирост показал «Совигрипп»: +250,3%, что дало возможность бренду подняться на 51 позицию вверх», - отмечает Сергей Шуляк.

ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в натуральном выражении

Рейтинг

Изменение рейтинга

Бренд

Объем закупок, млн. упак., 2016 г.

Доля, 2016 г.%

Прирост, 2016/2015, %

1

0

НАТРИЯ ХЛОРИД

190,17

21,56

-16,43

2

0

ГЛЮКОЗА

39,37

4,46

-16,92

3

0

ЦЕФТРИАКСОН

38,92

4,41

-6,26

4

2

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ

21,61

2,45

6,69

5

0

ЦЕФАЗОЛИН

19,46

2,21

-23,68

6

-2

ЦЕФОТАКСИМ

16,55

1,88

-56,15

7

2

ВАКЦИНА

15,44

1,75

33,84

8

-1

МЕТРОНИДАЗОЛ

15,35

1,74

-15,28

9

New

НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН

14,54

1,65

New

10

0

ЦИПРОФЛОКСАЦИН

9,26

1,05

-17,94

Рейтинг брендов по натуральным объемам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объемам. Здесь, по традиции лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные бренды, заняв более 21% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,4%.

Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 33,8% больше упаковок, чем в прошлом году. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56%), «Цефазолин» (-24%).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
госпитальный сектор
Персоны
Шуляк Сергей Александрович
Генеральный директор компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
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