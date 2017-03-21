DSM Group: в 2016 году для российских больниц было закуплено лекарств на сумму 221,9 млрд рублей

По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для больниц России в 2016 году было закуплено 882,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд рублей.
«Если сравнивать данные показатели с объемом закупок в 2015 году, то можно говорить о стагнации на рынке: в то время как стоимостной показатель практически не изменился (в 2015 году государство также потратило на приобретение лекарственных препаратов для ЛПУ 221,9 млрд рублей), объем закупок в упаковках значительно снизился (падение составило 13,6%)», - отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года, – увеличение в структуре закупок лекарств доли генериков. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых лекарственных препаратов.
Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объеме закупок отечественные производители, наоборот, увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раза), «Биокад» (в 2,7 раза), «Фармасинтез» (Иркутск) (в 1,7 раза) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).
Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез» (Иркутск) и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.
ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении
|
Рейтинг
|
Изменение рейтинга
|
Фирма-производитель
|
Объем закупок, млн. руб., 2016 г.
|
Доля, 2016 г.,%
|
Прирост 2016/2015, %
|
1
|
+1
|
ABBOTT
|
10 840,9
|
4,89
|
7,9
|
2
|
-1
|
PFIZER
|
10 781,7
|
4,86
|
-6,8
|
3
|
+1
|
F.HOFFMANN-LA ROCHE
|
7 162,8
|
3,23
|
-17,4
|
4
|
-1
|
SANOFI
|
7 040,8
|
3,17
|
-21,2
|
5
|
+9
|
ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК)
|
6 982,0
|
3,15
|
66,0
|
6
|
-1
|
JOHNSON & JOHNSON
|
6 829,1
|
3,08
|
-8,0
|
7
|
-1
|
Merck & Co. Inc
|
6 479,4
|
2,92
|
-2,3
|
8
|
+1
|
NOVARTIS
|
6 239,0
|
2,81
|
8,3
|
9
|
+14
|
БИОКАД
|
5 962,7
|
2,69
|
172,4
|
10
|
-3
|
BAYER
|
5 569,8
|
2,51
|
-8,1
Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Это говорит о значительном изменении структуры закупок в пользу более дорогих препаратов, что видно даже из рейтинга ТОП-10 брендов: одно из максимальных падений демонстрирует «дешевый» Натрия хлорид. Импортные препараты закупались в среднем по 618 рублей (падение -0,4%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 2016 год, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».
Рейтинг АТС за 2016 год
|
Рейтинг
|
Изменение рейтинга
|
АТС
|
Объем закупок, млн. руб., 2016 г.
|
Доля, 2016 г.,%
|
Прирост, 2016/2015, %
|
1
|
0
|
[J]: Противомикробные препараты для системного использования
|
78 704,64
|
35,47
|
0,84
|
2
|
1
|
[L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
|
39 417,15
|
17,77
|
14,92
|
3
|
-1
|
[B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
|
31 950,76
|
14,40
|
-8,05
|
4
|
0
|
[N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы
|
19 507,19
|
8,79
|
-2,88
|
5
|
0
|
[A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ
|
13 467,20
|
6,07
|
-10,94
|
6
|
0
|
[V]: Прочие препараты
|
9 870,33
|
4,45
|
1,99
|
7
|
0
|
[C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
|
6 779,97
|
3,06
|
-12,13
|
8
|
0
|
[R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
|
5 794,38
|
2,61
|
-2,84
|
9
|
0
|
[M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
|
4 531,49
|
2,04
|
-2,46
|
10
|
0
|
[G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны
|
2 934,02
|
1,32
|
-7,59
|
11
|
0
|
[H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)
|
2 579,50
|
1,16
|
-4,28
|
12
|
1
|
[S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств
|
2 402,50
|
1,08
|
12,32
|
13
|
-1
|
[D]: Препараты для лечения заболеваний кожи
|
2 050,61
|
0,92
|
-10,33
|
14
|
0
|
Без АТС
|
1 844,66
|
0,83
|
50,92
|
15
|
0
|
[P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
|
42,42
|
0,02
|
-10,70
Наиболее успешной группой по показателю темпа прироста объема продаж стала [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+14,9%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальные потери были отмечены у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-12,1%).
В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 15,6%: за 2016 год было закуплено 297,0 млн упаковок лекарственных средств. Аналитики отмечают, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объемов закупок. Наибольшее падение было отмечено у группы [S]: «Препараты для лечения заболеваний органов чувств»: - 25,8%.
На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 2016 году вырвался бренд «Калетра» (Abbvie), который занял 3,2% рынка.
ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении
|
Рейтинг
|
Изменение рейтинга
|
Бренд
|
Объем закупок, млн. руб., 2016 г.
|
Доля, 2016 г.,%
|
Прирост, 2016/2015, %
|
1
|
2
|
КАЛЕТРА
|
7 011,68
|
3,16
|
14,11
|
2
|
-1
|
ПРЕВЕНАР
|
6 748,78
|
3,04
|
-12,46
|
3
|
-1
|
НАТРИЯ ХЛОРИД
|
6 043,55
|
2,72
|
-16,37
|
4
|
3
|
ВАКЦИНА
|
3 315,07
|
1,49
|
46,19
|
5
|
-1
|
ГЕРЦЕПТИН
|
2 726,79
|
1,23
|
-10,69
|
6
|
-1
|
РЕАТАЗ
|
2 459,65
|
1,11
|
-1,55
|
7
|
2
|
ИСЕНТРЕСС
|
2 398,75
|
1,08
|
10,08
|
8
|
51
|
СОВИГРИПП
|
2 094,89
|
0,94
|
250,29
|
9
|
2
|
КУРОСУРФ
|
1 938,53
|
0,87
|
-2,88%
|
10
|
37
|
КЕМЕРУВИР
|
1 703,89
|
0,77
|
150,38
«Лидером 2015 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объема продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз. При этом в упаковках наблюдается рост объема продаж на 3,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цены на 15,6%. Доля рынка данного бренда в 2016 году составила 3% в стоимостном выражении.
По сравнению с 2015 годом объем затраченных средств в денежном выражении на препарат «Натрия Хлорид» упал на 16,4%, что является самым существенным падением объема закупок среди ТОП-10 препаратов. Максимальный же прирост показал «Совигрипп»: +250,3%, что дало возможность бренду подняться на 51 позицию вверх», - отмечает Сергей Шуляк.
ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в натуральном выражении
|
Рейтинг
|
Изменение рейтинга
|
Бренд
|
Объем закупок, млн. упак., 2016 г.
|
Доля, 2016 г.%
|
Прирост, 2016/2015, %
|
1
|
0
|
НАТРИЯ ХЛОРИД
|
190,17
|
21,56
|
-16,43
|
2
|
0
|
ГЛЮКОЗА
|
39,37
|
4,46
|
-16,92
|
3
|
0
|
ЦЕФТРИАКСОН
|
38,92
|
4,41
|
-6,26
|
4
|
2
|
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
|
21,61
|
2,45
|
6,69
|
5
|
0
|
ЦЕФАЗОЛИН
|
19,46
|
2,21
|
-23,68
|
6
|
-2
|
ЦЕФОТАКСИМ
|
16,55
|
1,88
|
-56,15
|
7
|
2
|
ВАКЦИНА
|
15,44
|
1,75
|
33,84
|
8
|
-1
|
МЕТРОНИДАЗОЛ
|
15,35
|
1,74
|
-15,28
|
9
|
New
|
НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН
|
14,54
|
1,65
|
New
|
10
|
0
|
ЦИПРОФЛОКСАЦИН
|
9,26
|
1,05
|
-17,94
Рейтинг брендов по натуральным объемам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объемам. Здесь, по традиции лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные бренды, заняв более 21% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,4%.
Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 33,8% больше упаковок, чем в прошлом году. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56%), «Цефазолин» (-24%).