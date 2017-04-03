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DSM Group: российский рынок аптечной косметики за 2016 год составил 30,3 млрд рублей

03.04.2017

По итогам 2016 г. в аптеках России было продано 160 млн упаковок косметических средств. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рублевом эквиваленте (в ценах закупки аптек) российский рынок аптечной косметики за 2016 год составил 30,3 млрд руб. В розничных ценах объем около 41 млрд руб.

По итогам 2016 года в аптеках России продавались около 1500 различных брендов косметики, с учетом назначения, упаковки более 13,5 тыс. наименований. Кризисные явления в российской экономике, начавшиеся во второй половине 2014 г., к 2015 г. стали оказывать все большее влияние на продажи аптечной косметики. Замедление покупательской активности, вызванное снижением доходов населения, а также рост цен почти на все марки привели к тому, что впервые за последние пять лет потребление в данном сегменте сократилось в рублях. 2016 год компенсировал потери «кризисного» для аптечной косметики года, продажи продемонстрировали существенный рост +20%. Несмотря на прирост данного сегмента и в упаковках +7%, результаты нельзя назвать особо выдающимися. Если сравнивать объем с 2013 годом, то он на 25% ниже.

«На протяжении всего года динамика продаж данной группы была неравномерной. Но с оживлением рынка лекарств в 3 квартале 2016 года, спрос на косметику вырос довольно заметно, что свидетельствует о снижении влияния кризисных явлений на продажу косметического ассортимента», - поясняет эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Структура продаж аптечной косметики

Разнообразие косметики, реализуемой в аптеке, заставило компанию DSM Group в свое время провести анализ всех позиций и предложить свою классификацию данной группы товаров. В настоящее время мы выделяем три больших подгруппы аптечной косметики:

Активная (лечебная) косметика применяется для лечения и профилактики определенных заболеваний, содержит различные биологически активные вещества. К лечебной косметике относятся марки «Софья» (кремы и бальзамы), кремы «Боро плюс» и др.

Косметика mass market – косметика, предназначенная для ухода за кожей, волосами и ногтями. Продается не только в аптечных учреждениях, но и в других торговых точках. Как правило, в такой косметике нет селективных средств, которые избавляют от определенной проблемы, например, акне. К косметике mass market относится продукция таких производителей как, например, Garnier, Nivea.

Селективная (премиум и люкс-класс) косметика – косметика, которая характеризуется наличием узкоспециализированных линеек, четко разделенных между собой и предназначенных для определенных состояний кожи или волос. Реализуется преимущественно через аптечные учреждения. Для примера, производителем селективной косметики является Vichy, Avene, Uriage и др.

Основной прирост косметики как в натуральном, так и в стоимостном выражении обеспечен увеличением продаж селективной косметики. Так, за двенадцать месяцев 2016 года прирост данной подгруппы составил 36% в рублях и 31% в упаковках. Это привело к увеличению удельного веса премиальных марок как в рублях (с 26% за 2013 год до 38% в 2016 году), так и в упаковках (с 5% до 12%) в общих продажах косметики. Такая динамика обеспечена в большей мере брендом Librederm, который появился несколько лет назад и успешно конкурирует со «старожилами» аптечной селективной косметики, такими брендами как Vichy и La Roche-Posay. Стоит отдать должное Librederm – единственный отечественный бренд данной категории.

Спрос на один из самых стабильных типов аптечной косметики – лечебную – по итогам 2016 г. вырос на 11% в рублях и всего лишь на 2% в упаковках. Это наименьшие показатели среди всех групп косметики. При этом отметим, что такая тенденция отмечается экспертами впервые (ранее лечебная косметика всегда росла быстрее других групп товара). Доля средств с лечебным эффектом снизилась и в стоимостном и в натуральном объеме рынка.

Одним из факторов, демонстрирующим оживлением рынка аптечной косметики в целом, можно назвать рост объемов косметики «масс-маркет». Так как такая косметика имеет обширную географию продаж, аптеке бывает трудно конкурировать, особенно по цене. Продажи косметики «масс-маркет» в 2015 г. переживала в аптеках не лучшие времена (падение относительно 2014 г. более чем на 20% в рублях). Поэтому положительная динамика спроса на данную категорию ассортимента позволяет позитивно смотреть на перспективы сегмента. В 2016 году «масс-маркет» сегмент аптечной косметики вырос на 15%.

Средняя стоимость упаковки косметического средства в аптеках в 2016 году составила 255 руб./упак. в розничных ценах (или 190 руб. в оптовых). Это на 11% больше чем в 2015 году. Однако, если рассматривать по сегментам, то можно увидеть, что селективная косметика подорожала меньше всего, прибавив около 3% к средневзвешенной цене 2015 года, а вот средняя стоимость одной упаковки лечебной косметики и средства из масс-маркет сегмента увеличилась на +7% и +6% соответственно.

Селективная косметика

Продажи селективной косметики по итогам 2016 года выросли на 36% в рублях и 31% в упаковках. При этом динамика уровня спроса на входящие в данную категорию марки была довольно разнообразной.

Таблица 1. ТОП-10 брендов селективной аптечной косметики

Номер в рейтинге

Изменение в рейтинге

Бренд

Доля, 2016 г.

Прирост 2016 г./ 2015 г.

1

0

VICHY

28,0%

12,1%

2

1

LIBREDERM

22,2%

145,2%

3

-1

LA ROCHE-POSAY

22,2%

45,8%

4

0

AVENE

6,6%

25,8%

5

0

BIODERMA

5,5%

10,3%

6

0

URIAGE

3,4%

-3,8%

7

0

LIERAC

2,8%

2,4%

8

0

FILORGA

1,9%

23,3%

9

0

KLORANE

1,6%

3,8%

10

3

TOPICREM

1,3%

102,0%

Позицию лидера в сегменте селективной косметики удерживает бренд Vichy, который по итогам 2016 года занимает 28% стоимостного объема сегмента. При этом продажи марки увеличились на 12% относительно 2015 года.

На второе место по итогам года вышел бренд Librederm, показав рост в 2,5 раза. Столь внушительный рост был обеспечен масштабным расширением ассортиментной линейки. При этом выводимые на рынок позиции имеют среднюю розничную цену от 500 рублей и выше.

Бренд La Roche-Posay, занимающий третью строчку ТОП-10 марок селективной косметики, продемонстрировал 46%-ный прирост продаж. Драйвером роста марки стали средства по уходу за лицом.

Почти все ведущие бренды селективной косметики отметились в 2016 году ростом продаж в рублях, исключение составила марка Uriage (-4%). Стоит отдельно отметить двукратный рост продаж Topicrem, который позволил бренду войти в рейтинг, поднявшись на 3 строчки вверх.

Лечебная косметика

В 2016 году количество реализованных через аптеки страны упаковок лечебной косметики выросло всего на 2%, в рублях за счет роста цены наблюдался увеличение объема на 11%.

Таблица 2. ТОП-10 брендов лечебной аптечной косметики

Номер в рейтинге

Изменение в рейтинге

Бренд

Доля, 2016 г.

Прирост 2016 г./ 2015 г.

1

0

ЛОШАДИНАЯ СИЛА

7,8%

20,1%

2

4

АЛЕРАНА

3,3%

24,3%

3

1

LACTACYD

3,1%

3,3%

4

3

EMOLIUM

2,9%

18,5%

5

-2

DRY DRY

2,8%

-7,8%

6

-1

СОФЬЯ

2,6%

-3,8%

7

-5

МИКОЗАН

2,3%

-35,1%

8

5

БОРО ПЛЮС

2,1%

46,7%

9

2

911

1,9%

4,8%

10

-2

MUSTELA

1,8%

-15,0%

Первое место среди марок лечебной косметики сохранил бренд «Лошадиная сила». Динамика бренда выше роста сегмента в целом практически в 2 раза. Наиболее емкий в данной ассортиментной линейки является «Лошадиная сила бальзам-гель д/тела релаксирующий 500 мл», также популярны у потребителя шампуни с одноименным названием.

Бренд «Алерана», специализирующийся в основном на средствах для волос, поднялся на 4 позиции вверх и занял 2-ю строчку рейтинга. Причиной такого взлета стал рост продаж средств марки на 24 % относительно прошлого года.

На третью строчку вышел бренд Lactacyd - линейка средств для интимной гигиены.

Улучшил позицию в рейтинге бренд Emolium (+3 место и 4 позиция). На 5 позиций вверх поднялась марка «Боро Плюс». Из отрицательных изменений отметим снижение на 5 позиций марки «Микозан». Продажи данного средства сократились на 35% в стоимостном выражении и на 40% в натуральном.

Масс-маркет косметика

Совокупные продажи масс-маркет косметики в 2016 году выросли в рублях на 15% (в упаковках за то же период было зафиксировано увеличение продаж на 7%).

Таблица 3. ТОП-10 брендов масс-маркет аптечной косметики

Номер в рейтинге

Изменение в рейтинге

Бренд

Доля, 2016 г.

Прирост 2016 г./ 2015 г.

1

0

JOHNSONS BABY

11,3%

23,5%

2

1

CONTEX

6,6%

45,7%

3

1

SICO

6,2%

38,9%

4

4

КОРА

4,7%

57,7%

5

-3

NIVEA

4,3%

-8,1%

6

0

УМНАЯ ЭМАЛЬ

4,0%

17,2%

7

0

NEUTROGENA НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА

3,4%

6,8%

8

2

DUREX

3,3%

42,0%

9

4

МОЕ СОЛНЫШКО

2,8%

37,6%

10

2

ФЛОРЕСАН

2,8%

27,7%

Бренд Johnson’s Baby занимает лидирующую позицию с среди масс-маркет-марок, продающихся в аптеке. Прирост продаж на 24% в рублевом эквиваленте способствовал тому, что рыночная доля марки превысила 11%.

Бренд «Кора» продемонстрировал в отчетном периоде один из самых существенных среди ключевых брендов масс-маркет косметики приростов продаж. В рублях он составил свыше 57%, что позволило данной марке переместиться с 8-й строчки на 4-ю.

В рейтинге масс-маркет косметики представлено несколько брендов, реализующих товары для интимной гигиены: Contex, Sico, Durex. Прирост данных марок составляет свыше 40% в рублях.

Из отрицательных приростов аналитики отмечают снижение продаж косметических средств Nivea на 8%. Аптека не является основным каналом продажи для данной марки, и это приводит к тому, что конкурентоспособность аптеки падает. Аналогичную ситуацию можно отметить для таких брендов как Natura Siberica, Bubchen, Clearasil, доля продаж которых снижается.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Персоны
Шуляк Сергей Александрович
Генеральный директор компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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