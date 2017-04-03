DSM Group: российский рынок аптечной косметики за 2016 год составил 30,3 млрд рублей

По итогам 2016 г. в аптеках России было продано 160 млн упаковок косметических средств. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рублевом эквиваленте (в ценах закупки аптек) российский рынок аптечной косметики за 2016 год составил 30,3 млрд руб. В розничных ценах объем около 41 млрд руб.
По итогам 2016 года в аптеках России продавались около 1500 различных брендов косметики, с учетом назначения, упаковки более 13,5 тыс. наименований. Кризисные явления в российской экономике, начавшиеся во второй половине 2014 г., к 2015 г. стали оказывать все большее влияние на продажи аптечной косметики. Замедление покупательской активности, вызванное снижением доходов населения, а также рост цен почти на все марки привели к тому, что впервые за последние пять лет потребление в данном сегменте сократилось в рублях. 2016 год компенсировал потери «кризисного» для аптечной косметики года, продажи продемонстрировали существенный рост +20%. Несмотря на прирост данного сегмента и в упаковках +7%, результаты нельзя назвать особо выдающимися. Если сравнивать объем с 2013 годом, то он на 25% ниже.
«На протяжении всего года динамика продаж данной группы была неравномерной. Но с оживлением рынка лекарств в 3 квартале 2016 года, спрос на косметику вырос довольно заметно, что свидетельствует о снижении влияния кризисных явлений на продажу косметического ассортимента», - поясняет эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Структура продаж аптечной косметики
Разнообразие косметики, реализуемой в аптеке, заставило компанию DSM Group в свое время провести анализ всех позиций и предложить свою классификацию данной группы товаров. В настоящее время мы выделяем три больших подгруппы аптечной косметики:
Активная (лечебная) косметика применяется для лечения и профилактики определенных заболеваний, содержит различные биологически активные вещества. К лечебной косметике относятся марки «Софья» (кремы и бальзамы), кремы «Боро плюс» и др.
Косметика mass market – косметика, предназначенная для ухода за кожей, волосами и ногтями. Продается не только в аптечных учреждениях, но и в других торговых точках. Как правило, в такой косметике нет селективных средств, которые избавляют от определенной проблемы, например, акне. К косметике mass market относится продукция таких производителей как, например, Garnier, Nivea.
Селективная (премиум и люкс-класс) косметика – косметика, которая характеризуется наличием узкоспециализированных линеек, четко разделенных между собой и предназначенных для определенных состояний кожи или волос. Реализуется преимущественно через аптечные учреждения. Для примера, производителем селективной косметики является Vichy, Avene, Uriage и др.
Основной прирост косметики как в натуральном, так и в стоимостном выражении обеспечен увеличением продаж селективной косметики. Так, за двенадцать месяцев 2016 года прирост данной подгруппы составил 36% в рублях и 31% в упаковках. Это привело к увеличению удельного веса премиальных марок как в рублях (с 26% за 2013 год до 38% в 2016 году), так и в упаковках (с 5% до 12%) в общих продажах косметики. Такая динамика обеспечена в большей мере брендом Librederm, который появился несколько лет назад и успешно конкурирует со «старожилами» аптечной селективной косметики, такими брендами как Vichy и La Roche-Posay. Стоит отдать должное Librederm – единственный отечественный бренд данной категории.
Спрос на один из самых стабильных типов аптечной косметики – лечебную – по итогам 2016 г. вырос на 11% в рублях и всего лишь на 2% в упаковках. Это наименьшие показатели среди всех групп косметики. При этом отметим, что такая тенденция отмечается экспертами впервые (ранее лечебная косметика всегда росла быстрее других групп товара). Доля средств с лечебным эффектом снизилась и в стоимостном и в натуральном объеме рынка.
Одним из факторов, демонстрирующим оживлением рынка аптечной косметики в целом, можно назвать рост объемов косметики «масс-маркет». Так как такая косметика имеет обширную географию продаж, аптеке бывает трудно конкурировать, особенно по цене. Продажи косметики «масс-маркет» в 2015 г. переживала в аптеках не лучшие времена (падение относительно 2014 г. более чем на 20% в рублях). Поэтому положительная динамика спроса на данную категорию ассортимента позволяет позитивно смотреть на перспективы сегмента. В 2016 году «масс-маркет» сегмент аптечной косметики вырос на 15%.
Средняя стоимость упаковки косметического средства в аптеках в 2016 году составила 255 руб./упак. в розничных ценах (или 190 руб. в оптовых). Это на 11% больше чем в 2015 году. Однако, если рассматривать по сегментам, то можно увидеть, что селективная косметика подорожала меньше всего, прибавив около 3% к средневзвешенной цене 2015 года, а вот средняя стоимость одной упаковки лечебной косметики и средства из масс-маркет сегмента увеличилась на +7% и +6% соответственно.
Селективная косметика
Продажи селективной косметики по итогам 2016 года выросли на 36% в рублях и 31% в упаковках. При этом динамика уровня спроса на входящие в данную категорию марки была довольно разнообразной.
Таблица 1. ТОП-10 брендов селективной аптечной косметики
|
Номер в рейтинге
|
Изменение в рейтинге
|
Бренд
|
Доля, 2016 г.
|
Прирост 2016 г./ 2015 г.
|
1
|
0
|
VICHY
|
28,0%
|
12,1%
|
2
|
1
|
LIBREDERM
|
22,2%
|
145,2%
|
3
|
-1
|
LA ROCHE-POSAY
|
22,2%
|
45,8%
|
4
|
0
|
AVENE
|
6,6%
|
25,8%
|
5
|
0
|
BIODERMA
|
5,5%
|
10,3%
|
6
|
0
|
URIAGE
|
3,4%
|
-3,8%
|
7
|
0
|
LIERAC
|
2,8%
|
2,4%
|
8
|
0
|
FILORGA
|
1,9%
|
23,3%
|
9
|
0
|
KLORANE
|
1,6%
|
3,8%
|
10
|
3
|
TOPICREM
|
1,3%
|
102,0%
Позицию лидера в сегменте селективной косметики удерживает бренд Vichy, который по итогам 2016 года занимает 28% стоимостного объема сегмента. При этом продажи марки увеличились на 12% относительно 2015 года.
На второе место по итогам года вышел бренд Librederm, показав рост в 2,5 раза. Столь внушительный рост был обеспечен масштабным расширением ассортиментной линейки. При этом выводимые на рынок позиции имеют среднюю розничную цену от 500 рублей и выше.
Бренд La Roche-Posay, занимающий третью строчку ТОП-10 марок селективной косметики, продемонстрировал 46%-ный прирост продаж. Драйвером роста марки стали средства по уходу за лицом.
Почти все ведущие бренды селективной косметики отметились в 2016 году ростом продаж в рублях, исключение составила марка Uriage (-4%). Стоит отдельно отметить двукратный рост продаж Topicrem, который позволил бренду войти в рейтинг, поднявшись на 3 строчки вверх.
Лечебная косметика
В 2016 году количество реализованных через аптеки страны упаковок лечебной косметики выросло всего на 2%, в рублях за счет роста цены наблюдался увеличение объема на 11%.
Таблица 2. ТОП-10 брендов лечебной аптечной косметики
|
Номер в рейтинге
|
Изменение в рейтинге
|
Бренд
|
Доля, 2016 г.
|
Прирост 2016 г./ 2015 г.
|
1
|
0
|
ЛОШАДИНАЯ СИЛА
|
7,8%
|
20,1%
|
2
|
4
|
АЛЕРАНА
|
3,3%
|
24,3%
|
3
|
1
|
LACTACYD
|
3,1%
|
3,3%
|
4
|
3
|
EMOLIUM
|
2,9%
|
18,5%
|
5
|
-2
|
DRY DRY
|
2,8%
|
-7,8%
|
6
|
-1
|
СОФЬЯ
|
2,6%
|
-3,8%
|
7
|
-5
|
МИКОЗАН
|
2,3%
|
-35,1%
|
8
|
5
|
БОРО ПЛЮС
|
2,1%
|
46,7%
|
9
|
2
|
911
|
1,9%
|
4,8%
|
10
|
-2
|
MUSTELA
|
1,8%
|
-15,0%
Первое место среди марок лечебной косметики сохранил бренд «Лошадиная сила». Динамика бренда выше роста сегмента в целом практически в 2 раза. Наиболее емкий в данной ассортиментной линейки является «Лошадиная сила бальзам-гель д/тела релаксирующий 500 мл», также популярны у потребителя шампуни с одноименным названием.
Бренд «Алерана», специализирующийся в основном на средствах для волос, поднялся на 4 позиции вверх и занял 2-ю строчку рейтинга. Причиной такого взлета стал рост продаж средств марки на 24 % относительно прошлого года.
На третью строчку вышел бренд Lactacyd - линейка средств для интимной гигиены.
Улучшил позицию в рейтинге бренд Emolium (+3 место и 4 позиция). На 5 позиций вверх поднялась марка «Боро Плюс». Из отрицательных изменений отметим снижение на 5 позиций марки «Микозан». Продажи данного средства сократились на 35% в стоимостном выражении и на 40% в натуральном.
Масс-маркет косметика
Совокупные продажи масс-маркет косметики в 2016 году выросли в рублях на 15% (в упаковках за то же период было зафиксировано увеличение продаж на 7%).
Таблица 3. ТОП-10 брендов масс-маркет аптечной косметики
|
Номер в рейтинге
|
Изменение в рейтинге
|
Бренд
|
Доля, 2016 г.
|
Прирост 2016 г./ 2015 г.
|
1
|
0
|
JOHNSONS BABY
|
11,3%
|
23,5%
|
2
|
1
|
CONTEX
|
6,6%
|
45,7%
|
3
|
1
|
SICO
|
6,2%
|
38,9%
|
4
|
4
|
КОРА
|
4,7%
|
57,7%
|
5
|
-3
|
NIVEA
|
4,3%
|
-8,1%
|
6
|
0
|
УМНАЯ ЭМАЛЬ
|
4,0%
|
17,2%
|
7
|
0
|
NEUTROGENA НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА
|
3,4%
|
6,8%
|
8
|
2
|
DUREX
|
3,3%
|
42,0%
|
9
|
4
|
МОЕ СОЛНЫШКО
|
2,8%
|
37,6%
|
10
|
2
|
ФЛОРЕСАН
|
2,8%
|
27,7%
Бренд Johnson’s Baby занимает лидирующую позицию с среди масс-маркет-марок, продающихся в аптеке. Прирост продаж на 24% в рублевом эквиваленте способствовал тому, что рыночная доля марки превысила 11%.
Бренд «Кора» продемонстрировал в отчетном периоде один из самых существенных среди ключевых брендов масс-маркет косметики приростов продаж. В рублях он составил свыше 57%, что позволило данной марке переместиться с 8-й строчки на 4-ю.
В рейтинге масс-маркет косметики представлено несколько брендов, реализующих товары для интимной гигиены: Contex, Sico, Durex. Прирост данных марок составляет свыше 40% в рублях.
Из отрицательных приростов аналитики отмечают снижение продаж косметических средств Nivea на 8%. Аптека не является основным каналом продажи для данной марки, и это приводит к тому, что конкурентоспособность аптеки падает. Аналогичную ситуацию можно отметить для таких брендов как Natura Siberica, Bubchen, Clearasil, доля продаж которых снижается.