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DSM Group: продажи лекарств для избавления от табачной зависимости сократились по итогам 11 месяцев 2016 г. на 3%

11.01.2017

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, в настоящий момент в России в аптеках можно купить 4 бренда, которые относятся к лекарственным препаратам, избавляющим от табачной зависимости. Все они не входят в список ЖНВЛП.

Три из них являются безрецептурными препаратами: «Никвитин», «Никоретте», «Табекс», и только один должен отпускаться в аптеках по рецепту – «Чампекс».

Бренд

Фирма-производитель

2013 год

2014 год

2015 год

11М 2016 год

Объем, млн. руб. (out)

НИКОРЕТТЕ

JOHNSON & JOHNSON

943,1

1 061,9

1 008,9

1 334,0

ТАБЕКС

SOPHARMA AD

503,5

773,8

1 105,6

989,7

ЧАМПИКС

PFIZER

159,8

192,7

191,0

130,8

НИКВИТИН

RICHARD BITTNER AG

87,6

70,9

34,9

17,2

Итого

1 693,9

2 099,4

2 340,4

2 471,7

Прирост, руб.

НИКОРЕТТЕ

JOHNSON & JOHNSON

13%

-5%

44%

ТАБЕКС

SOPHARMA AD

54%

43%

-3%

ЧАМПИКС

PFIZER

21%

-1%

-26%

НИКВИТИН

RICHARD BITTNER AG

-19%

-51%

-48%

Итого

24%

11%

15%

Объем, тыс.упак.

НИКОРЕТТЕ

JOHNSON & JOHNSON

2 105,1

2 240,2

1 883,3

1 870,3

ТАБЕКС

SOPHARMA AD

1 128,6

1 265,6

1 280,0

1 016,0

ЧАМПИКС

PFIZER

92,7

113,5

107,8

75,4

НИКВИТИН

RICHARD BITTNER AG

150,0

119,5

56,0

28,8

Итого

3 476,4

3 738,8

3 327,1

2 990,5

Прирост, упак..

НИКОРЕТТЕ

JOHNSON & JOHNSON

6%

-16%

8%

ТАБЕКС

SOPHARMA AD

12%

1%

-15%

ЧАМПИКС

PFIZER

22%

-5%

-24%

НИКВИТИН

RICHARD BITTNER AG

-20%

-53%

-45%

Итого

8%

-11%

-3%

«Наиболее популярными у потребителя остаются таблетки. На их долю приходится около половины оборота продаж лекарственных препаратов для избавления от табачной зависимости. В 2015 году компания Johnson & Johnson выпустила новую форму лекарств для избавления от табачной зависимости – спрей для местного применения, который довольно быстро набрал популярность у покупателей. Уже за 11 месяцев 2016 года данная форма препарата вышла на второе место среди всех форм выпуска (пока только бренд «Никоретте» представлен в данной лекарственной форме)», – говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Структура в стоимостном выражении по форме выпуска

Лекарственная форма

2013 год

2014 год

2015 год

11М 2016 год

ТАБЛЕТКИ

39%

50%

60%

48%

СПРЕЙ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

0%

0%

1%

22%

РЕЗИНКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ

28%

25%

24%

21%

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

33%

25%

16%

10%

В аптеках России также представлены препараты, которые зарегистрированы как биологически активные добавки, способствующие снижению тяги к табакокурению.

«При этом доля БАД составляет менее 1% от рынка препаратов для избавления от табачной зависимости, т.е. более 99% - это лекарственные препараты», – подчеркивает Сергей Шуляк.

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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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