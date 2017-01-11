DSM Group: продажи лекарств для избавления от табачной зависимости сократились по итогам 11 месяцев 2016 г. на 3%

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, в настоящий момент в России в аптеках можно купить 4 бренда, которые относятся к лекарственным препаратам, избавляющим от табачной зависимости. Все они не входят в список ЖНВЛП.
Три из них являются безрецептурными препаратами: «Никвитин», «Никоретте», «Табекс», и только один должен отпускаться в аптеках по рецепту – «Чампекс».
|
Бренд
|
Фирма-производитель
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
11М 2016 год
|
Объем, млн. руб. (out)
|
НИКОРЕТТЕ
|
JOHNSON & JOHNSON
|
943,1
|
1 061,9
|
1 008,9
|
1 334,0
|
ТАБЕКС
|
SOPHARMA AD
|
503,5
|
773,8
|
1 105,6
|
989,7
|
ЧАМПИКС
|
PFIZER
|
159,8
|
192,7
|
191,0
|
130,8
|
НИКВИТИН
|
RICHARD BITTNER AG
|
87,6
|
70,9
|
34,9
|
17,2
|
Итого
|
1 693,9
|
2 099,4
|
2 340,4
|
2 471,7
|
Прирост, руб.
|
НИКОРЕТТЕ
|
JOHNSON & JOHNSON
|
13%
|
-5%
|
44%
|
ТАБЕКС
|
SOPHARMA AD
|
54%
|
43%
|
-3%
|
ЧАМПИКС
|
PFIZER
|
21%
|
-1%
|
-26%
|
НИКВИТИН
|
RICHARD BITTNER AG
|
-19%
|
-51%
|
-48%
|
Итого
|
24%
|
11%
|
15%
|
Объем, тыс.упак.
|
НИКОРЕТТЕ
|
JOHNSON & JOHNSON
|
2 105,1
|
2 240,2
|
1 883,3
|
1 870,3
|
ТАБЕКС
|
SOPHARMA AD
|
1 128,6
|
1 265,6
|
1 280,0
|
1 016,0
|
ЧАМПИКС
|
PFIZER
|
92,7
|
113,5
|
107,8
|
75,4
|
НИКВИТИН
|
RICHARD BITTNER AG
|
150,0
|
119,5
|
56,0
|
28,8
|
Итого
|
3 476,4
|
3 738,8
|
3 327,1
|
2 990,5
|
Прирост, упак..
|
НИКОРЕТТЕ
|
JOHNSON & JOHNSON
|
6%
|
-16%
|
8%
|
ТАБЕКС
|
SOPHARMA AD
|
12%
|
1%
|
-15%
|
ЧАМПИКС
|
PFIZER
|
22%
|
-5%
|
-24%
|
НИКВИТИН
|
RICHARD BITTNER AG
|
-20%
|
-53%
|
-45%
|
Итого
|
8%
|
-11%
|
-3%
«Наиболее популярными у потребителя остаются таблетки. На их долю приходится около половины оборота продаж лекарственных препаратов для избавления от табачной зависимости. В 2015 году компания Johnson & Johnson выпустила новую форму лекарств для избавления от табачной зависимости – спрей для местного применения, который довольно быстро набрал популярность у покупателей. Уже за 11 месяцев 2016 года данная форма препарата вышла на второе место среди всех форм выпуска (пока только бренд «Никоретте» представлен в данной лекарственной форме)», – говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Структура в стоимостном выражении по форме выпуска
|
Лекарственная форма
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
11М 2016 год
|
ТАБЛЕТКИ
|
39%
|
50%
|
60%
|
48%
|
СПРЕЙ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
|
0%
|
0%
|
1%
|
22%
|
РЕЗИНКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
|
28%
|
25%
|
24%
|
21%
|
ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
|
33%
|
25%
|
16%
|
10%
В аптеках России также представлены препараты, которые зарегистрированы как биологически активные добавки, способствующие снижению тяги к табакокурению.
«При этом доля БАД составляет менее 1% от рынка препаратов для избавления от табачной зависимости, т.е. более 99% - это лекарственные препараты», – подчеркивает Сергей Шуляк.