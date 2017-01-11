DSM Group: продажи лекарств для избавления от табачной зависимости сократились по итогам 11 месяцев 2016 г. на 3%

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, в настоящий момент в России в аптеках можно купить 4 бренда, которые относятся к лекарственным препаратам, избавляющим от табачной зависимости. Все они не входят в список ЖНВЛП.

Три из них являются безрецептурными препаратами: «Никвитин», «Никоретте», «Табекс», и только один должен отпускаться в аптеках по рецепту – «Чампекс».

Бренд Фирма-производитель 2013 год 2014 год 2015 год 11М 2016 год Объем, млн. руб. (out) НИКОРЕТТЕ JOHNSON & JOHNSON 943,1 1 061,9 1 008,9 1 334,0 ТАБЕКС SOPHARMA AD 503,5 773,8 1 105,6 989,7 ЧАМПИКС PFIZER 159,8 192,7 191,0 130,8 НИКВИТИН RICHARD BITTNER AG 87,6 70,9 34,9 17,2 Итого 1 693,9 2 099,4 2 340,4 2 471,7 Прирост, руб. НИКОРЕТТЕ JOHNSON & JOHNSON 13% -5% 44% ТАБЕКС SOPHARMA AD 54% 43% -3% ЧАМПИКС PFIZER 21% -1% -26% НИКВИТИН RICHARD BITTNER AG -19% -51% -48% Итого 24% 11% 15% Объем, тыс.упак. НИКОРЕТТЕ JOHNSON & JOHNSON 2 105,1 2 240,2 1 883,3 1 870,3 ТАБЕКС SOPHARMA AD 1 128,6 1 265,6 1 280,0 1 016,0 ЧАМПИКС PFIZER 92,7 113,5 107,8 75,4 НИКВИТИН RICHARD BITTNER AG 150,0 119,5 56,0 28,8 Итого 3 476,4 3 738,8 3 327,1 2 990,5 Прирост, упак.. НИКОРЕТТЕ JOHNSON & JOHNSON 6% -16% 8% ТАБЕКС SOPHARMA AD 12% 1% -15% ЧАМПИКС PFIZER 22% -5% -24% НИКВИТИН RICHARD BITTNER AG -20% -53% -45% Итого 8% -11% -3%

«Наиболее популярными у потребителя остаются таблетки. На их долю приходится около половины оборота продаж лекарственных препаратов для избавления от табачной зависимости. В 2015 году компания Johnson & Johnson выпустила новую форму лекарств для избавления от табачной зависимости – спрей для местного применения, который довольно быстро набрал популярность у покупателей. Уже за 11 месяцев 2016 года данная форма препарата вышла на второе место среди всех форм выпуска (пока только бренд «Никоретте» представлен в данной лекарственной форме)», – говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Структура в стоимостном выражении по форме выпуска

Лекарственная форма 2013 год 2014 год 2015 год 11М 2016 год ТАБЛЕТКИ 39% 50% 60% 48% СПРЕЙ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 0% 0% 1% 22% РЕЗИНКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 28% 25% 24% 21% ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 33% 25% 16% 10%

В аптеках России также представлены препараты, которые зарегистрированы как биологически активные добавки, способствующие снижению тяги к табакокурению.

«При этом доля БАД составляет менее 1% от рынка препаратов для избавления от табачной зависимости, т.е. более 99% - это лекарственные препараты», – подчеркивает Сергей Шуляк.