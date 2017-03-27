DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в феврале составил 53,2 млрд руб.

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в феврале 2017 г. составил 53,2 млрд руб. (с НДС). По сравнению с январем 2017 г. емкость рынка снизилась на 5,7%. В сравнении с февралем 2016 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 14%.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в феврале 2017 г. по сравнению с январем 2017 г. увеличилась на 1% и составила 153,2 руб.

Согласно индексу Ласпейреса, в течение февраля 2017 года цены в рублях снизились на 0,6%. В долларовом выражении индекс цен повысился на 1,4%. Всего же с начала 2016 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила 5,1% в рублевом выражении и 20,1% в долларах США.

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в феврале 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,7% относительно февраля 2016 г. увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля возросла на 0,6%). Остался без изменений удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (47,7% в январе 2016 г. и 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора упала на 1,7%, что сопровождалось незначительным (на 0,7%) увеличением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 269,9 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в феврале 2017 г. составила 30,5%. Это совпадает с удельным весом группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,4% больше, чем в январе 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в феврале 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросла на 0,7% и оставила 917,2 руб./упак.

По итогам февраля 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 30%. Коммерческий сегмент рынка по итогам февраля 2017 г. на 47% был представлен рецептурными препаратами и на 53% безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в феврале 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте - Sanofi, на третьем – Novartis.

ТОП брендов лекарств по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам февраля 2017 г. возглавили «сезонные» препараты: «Ингавирин» (1%) и «Кагоцел» (0,81%); на третьем месте «Эссенциале» (0,76%).