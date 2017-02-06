DSM Group: гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств России

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении и в упаковках.
Основной канал потребления препаратов, которые относятся к гомеопатическим, - это аптечные продажи: более 99% продаж и в деньгах, и в упаковках приходится на покупки населения за счет собственных средств.
Последние четыре года вплоть до 2016 года группа гомеопатических средств в среднем росла на 6 - 7% в деньгах. Так, в 2012 году общий объем продаж составил 7,57 млрд рублей в ценах конечного потребления, в 2015 – 9,31 млрд рублей.
В упаковках, как и в целом по рынку, отмечается отрицательная динамика.
В 2016 году суммарный объем продаж составил 8 млрд рублей, что меньше, чем в предыдущем году на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн упаковок.
Наиболее популярные гомеопатические препараты:
|
№
|
Бренд
|
Фирма-производитель
|
Доля, упак.
|
Доля, руб. (закупка)
|
Доля, руб. (продажи)
|
2015 год
|
2016 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2015 год
|
2016 год
|
1
|
ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ
|
LABORATOIRES BOIRON
|
16,89%
|
12,38%
|
24,00%
|
19,43%
|
23,40%
|
18,98%
|
2
|
ТРАУМЕЛЬ
|
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
|
7,70%
|
7,66%
|
10,81%
|
10,95%
|
10,75%
|
10,97%
|
3
|
МАСТОДИНОН
|
BIONORICA ARZNEIMITTEL GMBH
|
5,56%
|
6,45%
|
7,52%
|
8,47%
|
7,42%
|
8,37%
|
4
|
СТОДАЛЬ
|
LABORATOIRES BOIRON
|
7,57%
|
7,89%
|
5,51%
|
5,35%
|
5,66%
|
5,47%
|
5
|
ГОМЕОВОКС
|
LABORATOIRES BOIRON
|
6,17%
|
7,31%
|
4,29%
|
5,29%
|
4,44%
|
5,40%
|
6
|
АФЛУБИН
|
RICHARD BITTNER AG
|
5,06%
|
5,48%
|
3,93%
|
4,56%
|
4,04%
|
4,68%
|
7
|
ДАНТИНОРМ
|
LABORATOIRES BOIRON
|
4,26%
|
4,25%
|
4,16%
|
4,11%
|
4,23%
|
4,15%
|
8
|
ВИБУРКОЛ
|
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
|
3,21%
|
3,58%
|
3,57%
|
3,82%
|
3,55%
|
3,85%
|
9
|
ЦЕЛЬ Т
|
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
|
1,47%
|
1,35%
|
3,03%
|
3,11%
|
2,99%
|
3,08%
|
10
|
АФАЛА
|
МАТЕРИА МЕДИКА
|
2,36%
|
2,84%
|
2,06%
|
2,43%
|
2,08%
|
2,45%