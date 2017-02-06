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DSM Group: гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств России

06.02.2017

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении и в упаковках.

Основной канал потребления препаратов, которые относятся к гомеопатическим, - это аптечные продажи: более 99% продаж и в деньгах, и в упаковках приходится на покупки населения за счет собственных средств.

Последние четыре года вплоть до 2016 года группа гомеопатических средств в среднем росла на 6 - 7% в деньгах. Так, в 2012 году общий объем продаж составил 7,57 млрд рублей в ценах конечного потребления, в 2015 – 9,31 млрд рублей.

В упаковках, как и в целом по рынку, отмечается отрицательная динамика.

В 2016 году суммарный объем продаж составил 8 млрд рублей, что меньше, чем в предыдущем году на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн упаковок.

Наиболее популярные гомеопатические препараты:

Бренд

Фирма-производитель

Доля, упак.

Доля, руб. (закупка)

Доля, руб. (продажи)

2015 год

2016 год

2015 год

2016 год

2015 год

2016 год

1

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ

LABORATOIRES BOIRON

16,89%

12,38%

24,00%

19,43%

23,40%

18,98%

2

ТРАУМЕЛЬ

BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

7,70%

7,66%

10,81%

10,95%

10,75%

10,97%

3

МАСТОДИНОН

BIONORICA ARZNEIMITTEL GMBH

5,56%

6,45%

7,52%

8,47%

7,42%

8,37%

4

СТОДАЛЬ

LABORATOIRES BOIRON

7,57%

7,89%

5,51%

5,35%

5,66%

5,47%

5

ГОМЕОВОКС

LABORATOIRES BOIRON

6,17%

7,31%

4,29%

5,29%

4,44%

5,40%

6

АФЛУБИН

RICHARD BITTNER AG

5,06%

5,48%

3,93%

4,56%

4,04%

4,68%

7

ДАНТИНОРМ

LABORATOIRES BOIRON

4,26%

4,25%

4,16%

4,11%

4,23%

4,15%

8

ВИБУРКОЛ

BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

3,21%

3,58%

3,57%

3,82%

3,55%

3,85%

9

ЦЕЛЬ Т

BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

1,47%

1,35%

3,03%

3,11%

2,99%

3,08%

10

АФАЛА

МАТЕРИА МЕДИКА

2,36%

2,84%

2,06%

2,43%

2,08%

2,45%

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
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Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
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