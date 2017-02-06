DSM Group: гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств России

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении и в упаковках.

Основной канал потребления препаратов, которые относятся к гомеопатическим, - это аптечные продажи: более 99% продаж и в деньгах, и в упаковках приходится на покупки населения за счет собственных средств.

Последние четыре года вплоть до 2016 года группа гомеопатических средств в среднем росла на 6 - 7% в деньгах. Так, в 2012 году общий объем продаж составил 7,57 млрд рублей в ценах конечного потребления, в 2015 – 9,31 млрд рублей.

В упаковках, как и в целом по рынку, отмечается отрицательная динамика.

В 2016 году суммарный объем продаж составил 8 млрд рублей, что меньше, чем в предыдущем году на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн упаковок.

Наиболее популярные гомеопатические препараты: