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DSM Group: емкость российского фармрынка в январе снизилась на 20%

02.03.2017

Объем российского коммерческого рынка лекарственных препаратов в январе 2017 г. составил 56,5 млрд руб. (с НДС). По сравнению с декабрем 2016 г. емкость рынка снизилась на 20%. В сравнении с январем 2016 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 19,6%.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. не изменилась и составила 151,8 руб.

Согласно индексу Ласпейреса, в течение января 2017 года цены в рублях возросли на 0,7%. В долларовом выражении индекс цен также повысились на 7,3%. Всего же с начала 2016 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила 5,6% в рублевом выражении и 18,7% в долларах США.

«Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в январе 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,4% относительно января 2016 г. увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля снизилась на 0,3%). На 0,8% снизился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (50,2% в январе 2016 г. до 49,4% в январе 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора выросла на 0,2%, что сопровождалось незначительным (на 0,1%) увеличением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 268,1 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в январе 2017 г. составила 29,1%, что совпадает с удельным весом группы в предыдущем месяце и на 0,6% больше, чем в январе 2016 г. При этом средняя стоимость упаковки в январе 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросла на 3,1% и составила 918,8 руб./упак.», - приводит данные российский аналитик, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

По итогам января 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 30%. Коммерческий сегмент рынка по итогам января 2017 г. на 46% был представлен рецептурными препаратами и на 54% безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в январе 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте - Novartis, на третьем месте – Sanofi. ТОП брендов ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам января 2017 г. возглавили «сезонные» препараты: «Ингавирин» (1,05%), на втором месте «Кагоцел» (0,92%) и третьем месте «Нурофен» (0,75%).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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