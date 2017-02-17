DSM Group: аптечные продажи зубных паст за год сократились на 4,2%

По данным ежемесячного розничного аудита фармрынка России DSM Group, в 2016 году через аптеки реализовали 16,1 млн. упаковок зубной пасты для взрослых и детей на сумму 2,98 млрд. рублей в розничных ценах. Это на 4,2% меньше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 11,2% в упаковках.

Из общего количества средств для ухода за полостью рта, реализованных через российские аптеки, порядка 35% приходится на зубные пасты, около 30% заняли средства по уходу за зубными протезами (пасты, кремы, гели и другие специальные средства), 13% от общего количества составили зубные щетки (в том числе электрические).

В 2016 году совокупно на аптечных полках было представлено 905 наименований зубных паст и 120 различных брендов.

«В аптеках за последние три года в стоимостном выражении объем продаж в среднем сокращался на 1-2%, в натуральном выражении падение составляло порядка 13%, во многом потому, что стоимость упаковки зубной пасты в аптеке зачастую выше, чем в магазине, и покупатели делают выбор в пользу последнего», - говорит аналитик, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки зубной пасты по итогам 2016 года составила 185 рублей, что на 8% больше, чем за 2015 год. Сильнее всего из популярных брендов (из ТОП-10 по стоимостному объему) подорожали «Аквафреш» (23%), Colgate (20%), «Лакалют» (18%). А вот у брендов Rocs и Splat подорожание средней упаковки составило около 3-4%.

Рынок зубных паст очень высоко концентрирован: ТОП-10 фирм-производителей разделили между собой 94,6% стоимостного объема продаж и 91,8% натурального. Восьмерка лидеров среди компаний в 2016 году осталось неизменной по сравнению с предыдущим годом. Лидеры – фирмы «Еврокосмед» и Dr.Theiss Naturwaren занимают около 51,5% аптечного рынка зубных паст в стоимостном объеме. Из ТОП-10 высокие показатели роста показал производитель «Вертекс» (+32%), который продвигает бренд «Асепта».

Рейтинг фирм-производителей по стоимостным объемам продаж, 2016 г.

Рейтинг 2015г. Рейтинг 2016г. Фирма Доля от стоимостного объема продаж, 2016г. Прирост (руб.) 2016 г./2015 г. 1 1 ЕВРОКОСМЕД 29,6% -4,0% 2 2 DR.THEISS NATURWAREN 21,0% -0,5% 3 3 GLAXOSMITHKLINE 17,6% -4,8% 4 4 СПЛАТ-КОСМЕТИКА 10,5% -2,1% 5 5 COLGATE PALMOLIVE 4,0% -24,1% 6 6 BETAFARMA 3,5% -17,6% 7 7 ВЕРТЕКС 3,4% 32,1% 8 8 GABA PRODUKTION 1,9% -5,4% 10 9 КОНЦЕРН КАЛИНА 1,8% 13,6% 9 10 PROCTER & GAMBLE 1,5% -20,6%

Ниже представлен рейтинг ТОП-10 брендов по стоимостному объёму. Примечательно, что в ТОП-10 по итогам 2016 года только выше упомянутый бренд «Асепта» увеличил объём продаж в рублях. Остальные продемонстрировали падение. Максимальное сокращение у брендов Colgate (-24,1%), «Президент» (-17,6%).

Рейтинг брендов по стоимостным объёмам продаж, 2016 г.

Рейтинг, 2016 г. Бренд Доля от стоимостного объема продаж, 2016г. Прирост (руб.) 2016 г./ 2015 г. 1 ROCS 29,6% -4,0% 2 ЛАКАЛЮТ 20,9% -0,4% 3 SPLAT 10,5% -2,1% 4 СЕНСОДИН 9,4% -3,1% 5 ПАРОДОНТАКС 6,4% -7,3% 6 COLGATE 4,0% -24,1% 7 ПРЕЗИДЕНТ 3,5% -17,6% 8 АСЕПТА 3,4% 32,1% 9 ЭЛМЕКС 1,9% -5,4% 10 АКВАФРЕШ 1,8% -4,8%

В рейтинге по натуральным объёмам продаж произошли более существенные изменения. На две позиции вниз опустился бренд Colgate (-33,9%), что позволило «Сенсодин» (-11,1%) и «Пародонтакс» (-11,1%) подняться на 4 и 5 строчки соответственно, несмотря на значительное снижение объема продаж. «Лесной Бальзам» занял 7 позицию за счет прироста в стоимостном выражении на 10,9%. Новичком рейтинга стал бренд «Аквафреш», который занял 1,7% рынка. Максимальное падение продаж в натуральном объеме коснулось брендов ColgatE (-33,9%) и «Президент» (-23,8%).

Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, 2016 г.