DSM Group: аптечные продажи зубных паст за год сократились на 4,2%

По данным ежемесячного розничного аудита фармрынка России DSM Group, в 2016 году через аптеки реализовали 16,1 млн. упаковок зубной пасты для взрослых и детей на сумму 2,98 млрд. рублей в розничных ценах. Это на 4,2% меньше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 11,2% в упаковках.
Из общего количества средств для ухода за полостью рта, реализованных через российские аптеки, порядка 35% приходится на зубные пасты, около 30% заняли средства по уходу за зубными протезами (пасты, кремы, гели и другие специальные средства), 13% от общего количества составили зубные щетки (в том числе электрические).
В 2016 году совокупно на аптечных полках было представлено 905 наименований зубных паст и 120 различных брендов.
«В аптеках за последние три года в стоимостном выражении объем продаж в среднем сокращался на 1-2%, в натуральном выражении падение составляло порядка 13%, во многом потому, что стоимость упаковки зубной пасты в аптеке зачастую выше, чем в магазине, и покупатели делают выбор в пользу последнего», - говорит аналитик, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки зубной пасты по итогам 2016 года составила 185 рублей, что на 8% больше, чем за 2015 год. Сильнее всего из популярных брендов (из ТОП-10 по стоимостному объему) подорожали «Аквафреш» (23%), Colgate (20%), «Лакалют» (18%). А вот у брендов Rocs и Splat подорожание средней упаковки составило около 3-4%.
Рынок зубных паст очень высоко концентрирован: ТОП-10 фирм-производителей разделили между собой 94,6% стоимостного объема продаж и 91,8% натурального. Восьмерка лидеров среди компаний в 2016 году осталось неизменной по сравнению с предыдущим годом. Лидеры – фирмы «Еврокосмед» и Dr.Theiss Naturwaren занимают около 51,5% аптечного рынка зубных паст в стоимостном объеме. Из ТОП-10 высокие показатели роста показал производитель «Вертекс» (+32%), который продвигает бренд «Асепта».
Рейтинг фирм-производителей по стоимостным объемам продаж, 2016 г.
|
Рейтинг 2015г.
|
Рейтинг 2016г.
|
Фирма
|
Доля от стоимостного объема продаж, 2016г.
|
Прирост (руб.) 2016 г./2015 г.
|
1
|
1
|
ЕВРОКОСМЕД
|
29,6%
|
-4,0%
|
2
|
2
|
DR.THEISS NATURWAREN
|
21,0%
|
-0,5%
|
3
|
3
|
GLAXOSMITHKLINE
|
17,6%
|
-4,8%
|
4
|
4
|
СПЛАТ-КОСМЕТИКА
|
10,5%
|
-2,1%
|
5
|
5
|
COLGATE PALMOLIVE
|
4,0%
|
-24,1%
|
6
|
6
|
BETAFARMA
|
3,5%
|
-17,6%
|
7
|
7
|
ВЕРТЕКС
|
3,4%
|
32,1%
|
8
|
8
|
GABA PRODUKTION
|
1,9%
|
-5,4%
|
10
|
9
|
КОНЦЕРН КАЛИНА
|
1,8%
|
13,6%
|
9
|
10
|
PROCTER & GAMBLE
|
1,5%
|
-20,6%
Ниже представлен рейтинг ТОП-10 брендов по стоимостному объёму. Примечательно, что в ТОП-10 по итогам 2016 года только выше упомянутый бренд «Асепта» увеличил объём продаж в рублях. Остальные продемонстрировали падение. Максимальное сокращение у брендов Colgate (-24,1%), «Президент» (-17,6%).
Рейтинг брендов по стоимостным объёмам продаж, 2016 г.
|
Рейтинг, 2016 г.
|
Бренд
|
Доля от стоимостного объема продаж, 2016г.
|
Прирост (руб.) 2016 г./ 2015 г.
|
1
|
ROCS
|
29,6%
|
-4,0%
|
2
|
ЛАКАЛЮТ
|
20,9%
|
-0,4%
|
3
|
SPLAT
|
10,5%
|
-2,1%
|
4
|
СЕНСОДИН
|
9,4%
|
-3,1%
|
5
|
ПАРОДОНТАКС
|
6,4%
|
-7,3%
|
6
|
COLGATE
|
4,0%
|
-24,1%
|
7
|
ПРЕЗИДЕНТ
|
3,5%
|
-17,6%
|
8
|
АСЕПТА
|
3,4%
|
32,1%
|
9
|
ЭЛМЕКС
|
1,9%
|
-5,4%
|
10
|
АКВАФРЕШ
|
1,8%
|
-4,8%
В рейтинге по натуральным объёмам продаж произошли более существенные изменения. На две позиции вниз опустился бренд Colgate (-33,9%), что позволило «Сенсодин» (-11,1%) и «Пародонтакс» (-11,1%) подняться на 4 и 5 строчки соответственно, несмотря на значительное снижение объема продаж. «Лесной Бальзам» занял 7 позицию за счет прироста в стоимостном выражении на 10,9%. Новичком рейтинга стал бренд «Аквафреш», который занял 1,7% рынка. Максимальное падение продаж в натуральном объеме коснулось брендов ColgatE (-33,9%) и «Президент» (-23,8%).
Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, 2016 г.
|
Рейтинг, 2015 г.
|
Рейтинг, 2016 г.
|
Бренд
|
Доля от натурального объема продаж, 2016 г.
|
Прирост (руб.) 2016г./ 2015 г.
|
1
|
1
|
ROCS
|
21,3%
|
-6,7%
|
2
|
2
|
ЛАКАЛЮТ
|
19,4%
|
-11,3%
|
3
|
3
|
SPLAT
|
14,1%
|
-7,9%
|
5
|
4
|
СЕНСОДИН
|
7,9%
|
-11,1%
|
6
|
5
|
ПАРОДОНТАКС
|
6,4%
|
-11,1%
|
4
|
6
|
COLGATE
|
6,0%
|
-33,9%
|
8
|
7
|
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ
|
4,2%
|
10,9%
|
7
|
8
|
ПРЕЗИДЕНТ
|
3,6%
|
-23,8%
|
9
|
9
|
АСЕПТА
|
3,4%
|
24,3%
|
11
|
10
|
АКВАФРЕШ
|
1,7%
|
-19,5%