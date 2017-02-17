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DSM Group: аптечные продажи зубных паст за год сократились на 4,2%

17.02.2017

По данным ежемесячного розничного аудита фармрынка России DSM Group, в 2016 году через аптеки реализовали 16,1 млн. упаковок зубной пасты для взрослых и детей на сумму 2,98 млрд. рублей в розничных ценах. Это на 4,2% меньше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 11,2% в упаковках.

Из общего количества средств для ухода за полостью рта, реализованных через российские аптеки, порядка 35% приходится на зубные пасты, около 30% заняли средства по уходу за зубными протезами (пасты, кремы, гели и другие специальные средства), 13% от общего количества составили зубные щетки (в том числе электрические).

В 2016 году совокупно на аптечных полках было представлено 905 наименований зубных паст и 120 различных брендов.

«В аптеках за последние три года в стоимостном выражении объем продаж в среднем сокращался на 1-2%, в натуральном выражении падение составляло порядка 13%, во многом потому, что стоимость упаковки зубной пасты в аптеке зачастую выше, чем в магазине, и покупатели делают выбор в пользу последнего», - говорит аналитик, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки зубной пасты по итогам 2016 года составила 185 рублей, что на 8% больше, чем за 2015 год. Сильнее всего из популярных брендов (из ТОП-10 по стоимостному объему) подорожали «Аквафреш» (23%), Colgate (20%), «Лакалют» (18%). А вот у брендов Rocs и Splat подорожание средней упаковки составило около 3-4%.

Рынок зубных паст очень высоко концентрирован: ТОП-10 фирм-производителей разделили между собой 94,6% стоимостного объема продаж и 91,8% натурального. Восьмерка лидеров среди компаний в 2016 году осталось неизменной по сравнению с предыдущим годом. Лидеры – фирмы «Еврокосмед» и Dr.Theiss Naturwaren занимают около 51,5% аптечного рынка зубных паст в стоимостном объеме. Из ТОП-10 высокие показатели роста показал производитель «Вертекс» (+32%), который продвигает бренд «Асепта».

Рейтинг фирм-производителей по стоимостным объемам продаж, 2016 г.

Рейтинг 2015г.

Рейтинг 2016г.

Фирма

Доля от стоимостного объема продаж, 2016г.

Прирост (руб.) 2016 г./2015 г.

1

1

ЕВРОКОСМЕД

29,6%

-4,0%

2

2

DR.THEISS NATURWAREN

21,0%

-0,5%

3

3

GLAXOSMITHKLINE

17,6%

-4,8%

4

4

СПЛАТ-КОСМЕТИКА

10,5%

-2,1%

5

5

COLGATE PALMOLIVE

4,0%

-24,1%

6

6

BETAFARMA

3,5%

-17,6%

7

7

ВЕРТЕКС

3,4%

32,1%

8

8

GABA PRODUKTION

1,9%

-5,4%

10

9

КОНЦЕРН КАЛИНА

1,8%

13,6%

9

10

PROCTER & GAMBLE

1,5%

-20,6%

Ниже представлен рейтинг ТОП-10 брендов по стоимостному объёму. Примечательно, что в ТОП-10 по итогам 2016 года только выше упомянутый бренд «Асепта» увеличил объём продаж в рублях. Остальные продемонстрировали падение. Максимальное сокращение у брендов Colgate (-24,1%), «Президент» (-17,6%).

Рейтинг брендов по стоимостным объёмам продаж, 2016 г.

Рейтинг, 2016 г.

Бренд

Доля от стоимостного объема продаж, 2016г.

Прирост (руб.) 2016 г./ 2015 г.

1

ROCS

29,6%

-4,0%

2

ЛАКАЛЮТ

20,9%

-0,4%

3

SPLAT

10,5%

-2,1%

4

СЕНСОДИН

9,4%

-3,1%

5

ПАРОДОНТАКС

6,4%

-7,3%

6

COLGATE

4,0%

-24,1%

7

ПРЕЗИДЕНТ

3,5%

-17,6%

8

АСЕПТА

3,4%

32,1%

9

ЭЛМЕКС

1,9%

-5,4%

10

АКВАФРЕШ

1,8%

-4,8%

В рейтинге по натуральным объёмам продаж произошли более существенные изменения. На две позиции вниз опустился бренд Colgate (-33,9%), что позволило «Сенсодин» (-11,1%) и «Пародонтакс» (-11,1%) подняться на 4 и 5 строчки соответственно, несмотря на значительное снижение объема продаж. «Лесной Бальзам» занял 7 позицию за счет прироста в стоимостном выражении на 10,9%. Новичком рейтинга стал бренд «Аквафреш», который занял 1,7% рынка. Максимальное падение продаж в натуральном объеме коснулось брендов ColgatE (-33,9%) и «Президент» (-23,8%).

Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, 2016 г.

Рейтинг, 2015 г.

Рейтинг, 2016 г.

Бренд

Доля от натурального объема продаж, 2016 г.

Прирост (руб.) 2016г./ 2015 г.

1

1

ROCS

21,3%

-6,7%

2

2

ЛАКАЛЮТ

19,4%

-11,3%

3

3

SPLAT

14,1%

-7,9%

5

4

СЕНСОДИН

7,9%

-11,1%

6

5

ПАРОДОНТАКС

6,4%

-11,1%

4

6

COLGATE

6,0%

-33,9%

8

7

ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ

4,2%

10,9%

7

8

ПРЕЗИДЕНТ

3,6%

-23,8%

9

9

АСЕПТА

3,4%

24,3%

11

10

АКВАФРЕШ

1,7%

-19,5%

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
зуб
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
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Февраль №5
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