Диабетическая полинейропатия: позднее осложнение или опасное проявление?

Недавно в Москве прошел круглый стол с участием экспертов «Диабетическая полинейропатия: позднее осложнение или тяжелое и опасное проявление сахарного диабета?». В его работе приняли участие неврологи из разных регионов России. Модерировал мероприятие профессор кафедры нервных болезней ФППО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Андрей Борисович Данилов.

Сентенция «диабетическая полинейропатия - позднее осложнение сахарного диабета» в последнее время специалистами все чаще и чаще подвергается сомнению. С ее проявлениями врачам приходится сталкиваться у больных на разных этапах течения сахарного диабета (СД). Более того, в 8% случаев ДПН (множественные поражения периферических нервов) выступает первым проявлением этого заболевания.

Но если время манифестации ДПН и вызывает дискуссии у экспертов, то в том, что она остается самой частой из нейропатией, наблюдаемых в клинической практике, они единогласны. В нашей стране ее распространенность составляет около 50%, обгоняя даже алкогольную. Как и в том, что ДПН - неуклонно прогрессирующая патология, которая приводит к очень серьезным и опасным последствиям (нейропатическая боль, диабетическая стопа, высокая летальность). Поэтому все выступающие на круглом столе подчеркивали необходимость максимально раннего вмешательства в течение процесса ее развития, чтобы предотвратить гибель нервных волокон и, возможно, способствовать их регенерации, а также улучшить качество жизни больных.

Перспективы успешной терапии ДПН специалисты связывают с появлением лекарственных средств, действующих одновременно на разные механизмы патогенеза. Среди них – новый для наших врачей препарат Кокарнит (WORLD MEDICINE, Великобритания), предназначенный для патогенетического и cимптоматического лечения диабетической полинейропатии. Впрочем, новый он на нашем рынке, а зарубежные коллеги с ним давно и хорошо знакомы и широко применяют в своей практике. Благодаря рационально подобранному составу - комплексу метаболических веществ и витаминов (никотинамид, кокарбоксилаза, цианокобаламин, трифосаденин) - препарат оказывает антиишемическое и мембраностабилизирующее действия, оптимизирует потребление кислорода клетками при острой и хронической гипоксии, нормализует углеводный обмен, способствует усвоению глюкозы. Что в клинической практике проявляется уменьшением степени нейропатии, снижением интенсивности нейропатических болей, степени неврологического дефицита, оптимизации психовегетативного статуса, улучшению физического функционирования и повседневной активности больных.

Все это показывает и завершаемое в России мультицентровое (10 городов, 200 пациентов) наблюдательное исследование «Оценка эффективности и безопасности комплексного препарата у пациентов с диабетической периферической нейропатией». Больные, участвовавшие в нем, получали препарат Кокарнит 9 дней в дозе 2 мл/1 раз в сутки внутримышечно. А эксперты нынешнего круглого стола, наблюдавшие их, рассказали об уже полученных результатах.

Доктор медицинских наук Ф.И. Девликамова, профессор кафедры неврологии и мануальной терапии Казанской государственной медицинской академии, убеждена в правомерности применения этого препарата у пациентов с диабетической дистальной сенсомоторной полинейропатией (ДДСП). В рамках изучения его влияния на функции периферических нервов у больных с этим диагнозом были обследованы 30 пациентов (от 27 до 65 лет, средний возраст — 55,3 ± 10,8 года; длительность СД - от 2 до 20 лет, средняя — 8,0 ± 5,8 года). После проведенного лечения зафиксировано улучшение показателей по шкалам PainDetect на 44,3% (р < 0,05), NSS — на 41,9% (p < 0,05) и ТСС — на 103,9% (p < 0,05). Полученные данные были подтверждены результатами стимуляционной электромиографии (ЭМГ). Имело место достоверное нарастание скорости проведения импульса и увеличение амплитуды М- и S-ответа, а также нормализация параметров вызванного кожного симпатического потенциала (ВКСП). Улучшение наблюдалось в первую очередь при исследовании пораженных нервов.

Было чем поделиться с коллегами и профессору Ю.В. Каракуловой (доктор медицинских наук, кафедра неврологии им. В.П. Первушина, Пермской ГМА им. академика Е.А. Вагнера). Ведь несмотря на полимодальный механизм действия препарата, изучения его влияния на нейропатический болевой синдром (наблюдаемый более чем у 80% пациентов с СД) ранее не проводилось. Поэтому и поставили в Перми своей целью исследовать влияние Кокарнита на изменение динамики нейропатической симптоматики у больных ДПН. Под их наблюдением находились 20 больных (средний возраст - 58,2 ± 5,1 года, средняя длительность СД - 10,6 ± 1, 4 года, а ДПН - 5,3 ± 1,8 года). Болевые ощущения испытывали все пациенты.

После проведенного лечения Кокарнитом у пациентов ДПН получены достоверные цифры снижения степени нейропатии по всем шкалам - TSS, NSS, NDS (р = 0,001; р = 0,002; р = 0,002 соответственно), уменьшение интенсивности нейропатического болевого синдрома по VAS-1 & VAS-2 (р = 0,001). Кроме того, у пациентов с ДПН, получавших терапию препаратом наряду с базисной терапией, имеется достоверное улучшение показателей качества жизни по шкале физического функционирования PF, шкале интенсивности боли BP и шкале жизненной активности VT (р = 0,005, р = 0,028 и р = 0,045 соответственно).

Положительную динамику нейропатической симптоматики у больных ДПН под влиянием рассматриваемого препарата, связанную с непосредственным полимодальным механизмом действия его компонентов на патогенез формирования симптомов заболевания, на круглом столе подтвердили и другие спикеры (О.В. Курушина, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии ВолгГМУ; В.В. Бурдаков доктор медицинских наук, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ИПО Оренбургского ГМУ).

Подводя итоги работы круглого стола, все эксперты подчеркнули, что лечение ДПН должно быть комплексным. Пациентам показаны сахароснижающие препараты для оптимального контроля гликемии и средства, в состав которых входят компоненты, действующие на различные мишени метаболизма, такие как обсуждаемый препарат.