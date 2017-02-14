Ревматические заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата — тяжелое физическое и психологическое испытание. Особенно тяжело приходится детям с этими заболеваниями. Эффективная лекарственная терапия исключительно важна, но огромное значение имеет последующий курс реабилитации. Именно этой составляющей посвящена программа «Больше, чем реабилитация» — совместная инициатива компании Pfizer и благотворительной общественной организации «Возрождение».

В нужном месте и в нужное время

Программа стартовала в 2014 г. Суть программы состоит в оборудовании кабинетов реабилитации для детей с ревматическими заболеваниями и заболеваниям опорно-двигательного аппарата на базе региональных клинических центров. О том, как возникла идея программы, «ФВ» рассказала менеджер по внешним коммуникациям и корпоративным программам компании Pfizer Елена Мухачева.

«В рамках социальной ответственности нашей компании мы прежде всего пытались проанализировать, в каких областях мы можем внести наибольший вклад. Мы обратили внимание, что наблюдается огромный прогресс в обеспечении пациентов необходимой лекарственной терапией, однако с точки зрения последующей реабилитации во многих регионах дела обстоят несколько хуже».

Pfizer приступил к работе над данной программой совместно с партнером. «Узнав об этой инициативе, мы с удовольствием ее поддержали», — отметила руководитель благотворительных программ МБОО «Возрождение» Жанна Гарибян, обратив особое внимание на высокую социальную значимость и своевременность проекта. По ее словам, еще 5 лет назад подобная программа просто не имела бы смысла, поскольку главной проблемой было обеспечение детей лекарственными препаратами. С тех пор многое изменилось к лучшему, и социальный проект Pfizer по реабилитации детей «пришелся и к месту, и ко времени».

Ведут в кабинет

Оснащенные современным оборудованием кабинеты открываются при клинических центрах, что позволяет начать реабилитацию уже в процессе или сразу после окончания лечения. Но сам процесс требует серьезных усилий и со стороны клиник.

«Потребность в этом колоссальная, — подчеркнула Елена Мухачева. — Клинические центры, которые хотят организовать такой реабилитационный кабинет, обращаются к нам с просьбой рассмотреть возможность благотворительного пожертвования. Однако вопрос здесь сводится не просто к тому, чтобы оказать материальную помощь. Важно, чтобы кабинет работал и приносил пользу».

Чтобы кабинет начал функционировать, клинике нужно решить вопрос с помещением, организовать ремонт, закупку специфических медицинских тренажеров, добавляет Елена. Это достаточно протяженный по времени процесс, требующий больших административных затрат.

Наконец, клиника должна выделить ставку врача ЛФК, который будет проводить занятия с детьми в этом реабилитационном кабинете, ведь важно, чтобы они выполняли необходимые упражнения именно под медицинским контролем.

Застегнуть пуговицы

За прошедшие годы в рамках инициативы были оборудованы реабилитационные кабинеты при кли- нических

центрах Благовещенска, Волгограда и Иркутска. В 2016 г. кабинет открылся в Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ). А в ноябре минувшего года в рамках программы «Больше, чем реабилитация» в Челябинске состоялся лыжный забег, призванный поддержать семьи детей с ревматическими заболеваниями. Мероприятие собрало более 150 врачей, студентов-медиков, учащихся спортивных школ и неравнодушных жителей города.

Сегодня в построенном кабинете ЛФК ЧОДКБ реабилитационный курс прошли уже более 500 больных со всей области, отметила в беседе с ФВ» зав. отделением кардиологии и ревматологии ЧОДКБ Наталья Колядина. «Мы, врачи, иногда слишком зациклены на лекарствах и недооцениваем важность восстановительного курса, а это большая ошибка», — добавила она. — Всем родителям я пытаюсь внушить важность реабилитации».

Об особенностях заболевания рассказала главный внештатный детский ревматолог Челябинской области Галина Глазырина. Ювенильные артриты поражают суставы у детей, в результате чего ребенок не может нормально двигаться и выполнять самые обычные действия, даже такие простые, как, например, застегнуть пуговицы. Каждое движение причиняет боль. Они не могут нормально ходить, участвовать в играх со сверстниками и вынуждены находиться дома. Расти с ювенильным артритом ребенку гораздо тяжелее, чем жить с ним взрослому. Заболевание влияет на нормальный рост, физическое и половое развитие. Такие дети сильно отличаются от сверстников.

«С помощью препаратов мы снимаем воспаление, — отметила Галина Глазырина. — Но нарушение функций суставов все равно сохраняется. После того, как мы снизили активность заболевания, требуется реабилитация, заключающаяся в лечебной физкультуре и различных ортопедических мероприятиях с использованием специальных приспособлений для придания суставам большей подвижности. Поэтому и нужен кабинет ЛФК со специальными тренажерами для развития суставов. И только с помощью реабилитации можно добиться полного объема движения».

Но и этого недостаточно. Болезнь ведет к серьезным психологическим последствиям, подчеркнула Жанна Гарибян. Поэтому еще одна важная задача проекта — «вернуть ребенку право на детство, открыть ему путь во взрослую жизнь, в которой он мог бы приносить пользу себе, семье и обществу».

Больные найдутся

Совместная программа компании Pfizer и организации «Возрождение» планирует и дальше расширять свою географию. Так, уже готовятся к открытию кабинеты в Екатеринбурге, Ленинградской области, Ставрополе и Якутске. «Страна у нас большая, и всегда найдутся те, кому необходимо помочь, — заключила Жанна Гарибян. — А значит, впереди много работы». «Пока у нас работают люди, которые чувствуют эту боль, эмоциональную сопричастность, и главное, готовые помочь, мы будем продолжать программу, — подтвердила Елена Мухачева. — Мы продолжаем получать запросы от клинических центров, которые, так же, как и мы, хотят, чтобы как можно больше маленьких пациентов имели возможность обрести радость жизни и движения. Мы видим, что этот проект нужен, он приносит пользу. У него огромная социальная, эмоциональная и человеческая составляющая. И мы им гордимся».