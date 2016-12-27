Безмолвная болезнь

Распространенность остеопороза – заболевания, при котором кости теряют свою прочность и могут легко ломаться, сегодня приобрела характер настоящей эпидемии. Согласно мировой статистике, остеопороз наблюдается у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины старше пятидесяти лет. Каждые три секунды происходит один перелом, связанный со снижением плотности и качества костной ткани. И специалисты прогнозируют дальнейший рост заболеваемости.

В России остеопороз, к сожалению, до сих пор не считается серьезной социально значимой проблемой. Большинство пациентов мало знают о факторах риска заболевания и его тесной связи с переломами, приводящими к высокой смертности и страданиям больных. Хотя надо отметить, что в последние годы ситуация все же постепенно меняется к лучшему. Во многих городах создаются специализированные центры по борьбе с остеопорозом, которые помогают изменить подход к профилактике и лечению этого заболевания, способствуют увеличению продолжительности и качества жизни пожилых людей. Один из таких центров открылся 20 октября, во Всемирный день борьбы с остеопорозом, в клинике ЕМС в Москве. О его работе рассказала врач-эндокринолог Центра по профилактике и лечению остеопороза Ирина Сергеевна Русс.

– Ирина Сергеевна, почему вы считаете важным создание Центра по профилактике и лечению остеопороза? Какие основные задачи стоят перед врачами?

– Проблемой остеопороза мы занимаемся давно, у нас есть и современное оборудование для диагностики и обследования больных, и высококвалифицированные врачи. Но с открытием центра появляется возможность сконцентрировать работу в этом направлении, объединить специалистов ЕМС из всех подразделений, лабораторно-диагностические службы и создать единую программу диагностики и лечения пациентов с остеопорозом и рисками его развития. В рамках центра можно будет не только проводить противоостеопоротическое лечение, но и обучать пациентов правильному образу жизни и питанию, лечебной физкультуре, помогающей предотвратить падения и укрепить костную ткань. Также мы планируем организовать обучение врачей, работающих в других центрах Москвы и России: проводить мастер-классы, клинические разборы, чтобы успешнее бороться с этим заболеванием.

– Насколько широко остеопороз распространен в России? Есть ли у вас статистика по нашей стране?

– Есть данные, что в Российской Федерации в группу потенциального риска остеопоротических переломов входит 24% всего населения, это примерно 34 млн человек. Представить масштабы проблемы будет проще, если сказать, что каждую минуту в стране у людей старше 50 лет происходит 7 переломов позвонков, а каждые 5 минут – перелом шейки бедра, после которого многие больные становятся инвалидами или умирают в течение года, так и не получив квалифицированной помощи. А к 2050 году, по прогнозам специалистов, количество россиян, страдающих остеопорозом, увеличится на треть. При этом, к сожалению, лечение остеопороза в нашей стране не входит в приоритет национальных систем здравоохранения. Центров по борьбе с остеопорозом у нас катастрофически мало, в основном они расположены в регионах Центральной России. Для сравнения – в Европе и Северной Америке работает множество служб профилактики повторных переломов, которые занимаются этой проблемой.

– Чем объясняется такая высокая распространенность остеопороза?

– Люди стали жить дольше, при этом снизилась их двигательная активность, изменился характер питания. В рационе современного человека стало мало продуктов, содержащих кальций. Сегодняшние дети практически не пьют молоко и кефир, поэтому до 25 лет не успевают набрать свою костную массу. К тому же из-за климатических особенностей у большинства населения России наблюдается дефицит витамина D, необходимого для нормального кальциевого обмена. В то же время за последние годы увеличилось количество желудочно-кишечных заболеваний, приводящих к плохому всасыванию кальция. Стали чаще применяться лекарственные средства, способствующие вымыванию кальция из организма, в частности глюкокортикоиды. Все это ведет к развитию остеопороза.

– Какие методы диагностики остеопороза сегодня наиболее информативны?

–Золотой стандарт диагностики остеопороза во всем мире – рентген-денситометрия, при которой определяется плотность костной ткани определенных участков скелета (чаще всего для исследования берутся точки в поясничном отделе позвоночника и двух тазобедренных суставах). В нашем центре мы делаем КТ-денситометрию, которая считается более информативной, чем рентген-денситометрия, особенно на ранних этапах заболевания. Также пациенту требуются лабораторные исследования, выявляющие содержание кальция и витамина D, концентрацию паратгормона, участвующего в регулировке обмена кальция и фосфора в организме, ряд других анализов. Только на основании этого можно назначить пациенту индивидуальную программу лечения.

– Возможно ли бороться с остеопорозом, чтобы предотвратить осложнения? Какие лекарственные препараты применяются сегодня для профилактики и лечения?

– Бороться с остеопорозом можно и нужно. Я давно занимаюсь этой проблемой и вижу, какие положительные результаты может дать правильно подобранное лечение. Разные виды препаратов воздействуют на кость по-разному: одни замедляют разрушение кости, другие стимулируют костеобразование. Перспективным направлением в лечении сегодня является использование препаратов, одновременно подавляющих резорбцию кости и ускоряющих ремоделирование костной ткани (костно-анаболическая терапия). Применение подобных средств помогает восстановить дисбаланс процессов резорбции костеобразования и снизить риск возникновения переломов.

Очень важно, что сегодня фармацевтическая промышленность предлагает множество эффективных лекарственных препаратов, которые выпускаются или в форме таблеток, имеющих разные схемы применения – раз в день, раз в неделю или раз в месяц; или в виде инъекций, вводимых раз в 3, 6 или даже 12 месяцев. Таким образом, возможности терапии заметно расширяются. Увеличивается и приверженность пациентов лечению.

– Что, по вашему мнению, надо сделать, чтобы проблема остеопороза воспринималась в обществе серьезно?

– Необходимо повысить уровень информированности пациентов и врачей о проблеме остеопороза и связанных с ним осложнений. Многие не до конца понимают, насколько существенна связь остеопороза и переломов. Особенность болезни такова, что она чаще всего протекает бессимптомно – до тех пор, пока в результате даже небольшой травмы или падения не случается первый перелом. Именно поэтому остеопороз нередко называют безмолвным заболеванием. При этом у 80% людей с переломами остеопороз не диагностируется и не лечится, в результате чего риск повторных переломов возрастает многократно. Полноценное медикаментозное лечение получают меньше 1% всех больных остеопорозом. Все это негативно сказывается на качестве жизни человека и ее продолжительности.

– Насколько важна в этом просветительская деятельность фармацевтических компаний, врачебного сообщества?

– Просветительская работа имеет огромное значение. В России есть рекомендации по профилактике и лечению остеопороза, в частности, стандарты оказания помощи больным с переломом проксимального отдела бедра, но они требуют постоянного обновления. Информацию о новых препаратах и методах лечения остеопороза врачи часто получают на различных симпозиумах и конференциях, которые организуются при участии социально ответственных фармацевтических компаний. Также именно фармкомпании активно поддерживают проведение образовательных мероприятий для пациентов, где рассказывается о важности комплексной профилактики остеопороза и ее значимости для активного долголетия. Так, например, большую помощь в организации Всемирного дня борьбы с остеопорозом нам оказала компания «Лилли Фарма», которая является одним из лидеров в области разработок препаратов для лечения остеопороза. Предоставленная ею «наглядная агитация» – красочные брошюры и плакаты – помогли нашим пациентам лучше понять, как укрепить кости и защитить себя от этого заболевания. Я уверена, что только совместными усилиями врачей, фармацевтов и пациентов можно изменить взгляды на профилактику и лечение остеопороза в нашей стране, тем самым способствовать снижению риска переломов, в том числе и повторных.