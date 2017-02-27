AlphaRM: объем аптечного сегмента в России в январе 2017 г. составил 94,5 млрд руб.

Объем аптечного сегмента в России в январе 2017 года, по оценке аналитической компании Alpha Research and Marketing, в ценах конечного потребителя (sell out) составил 94,5 млрд руб. и вырос на 17% по сравнению с январем прошлого года в национальной валюте. В то же время из-за колебаний курсов валют прирост января к январю составил 53% в долларах США и 56% в европейской валюте. Закономерным можно считать январское падение объемов продаж относительно предыдущего месяца: падение составило 12% в рублях, 8 и 9% в долларах и евро соответственно.

Наибольшая доля в продажах приходится на Центральный федеральный округ – 31%, далее следуют Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа с 19, 12 и 12% соответственно. В Центральном федеральном округе лидерами являются Москва и Московская область с 13 и 6% соответственно. В Приволжском округе лидерство делят Нижегородская, Самарская области и Республика Татарстан с долями по 2,5%. В Северо-Западном федеральном округе с долей 6% лидирует Санкт-Петербург. В Сибирском федеральном округе выделяются Новосибирская область с 2,3% и Красноярский край с 2%.

Наибольший прирост продаж показал Уральский и Приволжский федеральные округа – прирост в рублях января 2017 года к январю 2016 года составил 25 и 23% соответственно, в иностранной валюте эти показатели достигли соответственно 63 и 61% в долларах США и 66 и 64% в европейской валюте. Падения розничных продаж лекарственных препаратов не показал ни один федеральный округ. Однако в некоторых регионах наблюдался незначительный спад продаж в рублях: Ненецкий автономный округ, Алтайский край и Архангельская область – в этих субъектах федерации продажи упали на 8, 4 и 3% соответственно.