В биотехнопарке «Генериум» прошло заседание экспертного совета по здравоохранению

20 марта 2017 состоялось выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике при участии ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации и региональных органов Государственной власти на тему «Разработка инноваций и проблема научных кадров в российском здравоохранении».

Мероприятие прошло на площадке Биотехнопарка «Генериум» в посёлке Вольгинский Владимирской области. В нём приняли участие члены Совета Федерации, председатель Экспертного совета - генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ Виталий Омельяновский, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Кирилл Каем, первый заместитель Губернатора Владимирской области Алексей Конышев, вице-губернатор Роман Русанов, руководители структурных подразделений областной администрации, президент группы компаний «Генериум» Александр Шустер, сопредседатель всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, представители ряда профильных министерств России и всероссийских общественных организаций. Провел совещание председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Медицинская отрасль России за последние годы совершила впечатляющий рывок. С этих слов началось заседание. Участники детально обсудили актуальные темы, касающиеся перспектив привлечения инновационных технологий в фармацевтическую отрасль и инвестиций в науку и в кадровый потенциал, повышения эффективности процесса разработки медицинских технологий, участия инновационных препаратов в повышении качества жизни пациентов, развития государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения, а также изучили уникальный опыт компании «Генериум» по разработке и производству инновационных препаратов, не имеющих аналогов в мире.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил особую актуальность выездного совещания, как залога на будущее.

Важность сегодняшней встречи с учеными, производственниками, с практикующими врачами как раз в том, чтобы заложить основы работы на опережение.

Обращаясь к участникам заседания, законодатель отметил, что инновационное развитие отрасли здравоохранения — стратегическая задача страны, и Владимирская область поддерживает этот курс, занимаясь инновационными разработками и активно участвуя в импортозамещении жизненно необходимых лекарственных средств.

Очень интересно, что, фактически, возрождается некая такая, может быть на другом, современном уровне, пропаганда таких крупных проектов, которые действительно должны продемонстрировать единство государства, науки, высокой медицинской науки, и промышленности.

Один из крупнейших биотехнологических центров России «Генериум» уже вывел на рынок ряд инновационных лекарственных средств, которые помогли совершить существенный прорыв в диагностике туберкулеза (Диаскинтест), лечении гемофилии, инсультов, раковых опухолей. Сейчас клинические исследования проходят препараты для борьбы с редкими заболеваниями, такими как муковисцидоз и болезнь Гоше, а также с онкологическими заболеваниями (неходжкинские лимфомы).

После посещения Биотехнопарка «Генериум» своими впечатлениями поделился Виталий Омельяновский, председатель Экспертного совета по здравоохранению.

Когда мы запланировали выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению во Владимирской области, перед нами стоял вопрос, есть ли на сегодняшний день в России инновационные препараты... Положительным примером в этой области является научный центр «Генериум», который создал единственное в России предприятие, объединившее в себе научный центр мирового уровня и инновационное производство полного цикла. Задачей Экспертного совета было ознакомиться с успешным опытом данного предприятия, которое может быть успешно применимо на российском производстве. Данная практика должна служить примером для подражания.

Говоря о разработке инноваций, стоит отметить, что «Генериум» является ярким показателем возможностей российских регионов в этой сфере. «Создав уникальную инфраструктуру биотехнопарка с собственным научно-исследовательским центром мирового уровня и надежным кадровым составом ученых, большая часть которых имела опыт работы за рубежом, мы попадаем в тренды мировой биофармацевтики. Не сбавляя темпов разработки нужных нашей стране препаратов, мы замечаем, что регуляторные барьеры все больше отдаляют людей от новых препаратов. Одним из таких примеров является наш рекомбинантный фактор IX для лечения гемофилии В. Мы вносим предложения в этой сфере соответствующим министерствам», — добавил генеральный директор АО «Генериум», д.м.н., профессор Дмитрий Кудлай.

По мнению заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике Людмилы Козловой, которая также приняла участие в выездном совещании, важнейшую роль в развитии инновационного процесса в отрасли здравоохранения играет государство.

Прежде всего поддержка должна оказываться таким предприятиям, как «Генериум», которые работают по полному циклу, а не тем, которые только фасуют лекарства или ждут субстанций из Индии и Китая… Именно благодаря разработке «Генериума» – Диаскинтесту существенно сократилось количество ложноположительных реакций при обследовании на туберкулез, - отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова, - Что касается законодательства, мы должны работать по международным требованиям, лекарство должно отвечать требованиям безопасности, эффективности и быть конкурентоспособным.

В рамках заседания также обсуждался вопрос ускоренной государственной регистрации на основании сокращенного объема клинических исследований лекарственных препаратов, предназначенных для лечения социально значимых и жизнеугрожающих заболеваний, предварительные клинические результаты исследований которых свидетельствуют, что данный препарат может обладать преимуществами по сравнению с находящимися в обращении средствами.

Бывает очень обидно, когда на финальных стадиях, когда лекарство уже разработано, когда лекарство уже готово, чтобы выйти на рынки, мы натыкаемся на то, что иногда современное законодательство не полностью адаптировано к технологии, то есть та разрешительная система, которая существует, не может быстро дать разрешение на инновационное лекарство, - подчеркнул Кирилл Каем, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково».

Сегодня обсуждаются возможности упрощения и сокращения сроков процедур регистрации лекарственных препаратов, которые позволят ускорить путь инновационных медикаментов от производителя до пациента, — пояснил Валерий Рязанский.

Первый заместитель губернатора Владимирской области Алексей Конышев поблагодарил представителей Совета Федерации за то, что они провели заседание Экспертного совета на территории Владимирской области.

«Генериум» — высокотехнологичная компания, известная не только в нашей стране, но и за рубежом. Здесь созданы достойные условия для работы высококвалифицированных специалистов. Более 50 умных голов благодаря «Генериуму» уже вернулись во Владимирскую область из других стран. Компания одна из немногих обладает экспортным потенциалом. Администрация области активно поддерживает компанию. Сегодня главная задача для ее дальнейшего развития — совершенство законодательства, — подчеркнул Алексей Конышев.

Участники дискуссии выразили надежду, что благодаря таким мероприятиям российская фармацевтическая отрасль и система здравоохранения в целом встанет на инновационный путь развития и в кротчайшие сроки станет передовой в мире.