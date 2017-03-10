От редакции

В статье Д. Кулиша «Кухня госзакупок» («ФВ» № 7(878) от 7 марта 2017 г.) содержится информация, являющаяся личным мнением внештатного автора и не отражающая позицию редакции. Редакция считает недопустимым использование некорректных утверждений и приносит извинения. Ни автор, ни редакция не обладают достаточными данными для однозначного представления событий в статье. Редакция обращает внимание внештатных авторов на необходимость предоставления точной, взвешенной информации и недопустимость голословных заявлений.