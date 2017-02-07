Специалисты АО «Третий Возраст» обменялись опытом с французскими коллегами

Получить знания о передовых бизнес-процессах и технологиях, сравнить успехи, найти новые, более высокие стандарты работы — все это достигается в процессе общения профессионалов. Компания «Третий Возраст» ориентируется на европейский уровень оказания услуг людям старшего возраста, поэтому обмен опытом с зарубежными европейскими коллегами — сложившаяся практика.

В начале этого года специалисты АО «Третий Возраст» вновь побывали во Франции. В резиденциях компаний DOMITYS в Париже и Les Jardins d’Arcadie в Версале они обсудили с французскими коллегами актуальные вопросы формирования, позиционирования и продвижения услуг для людей старшего поколения.

В развитие направления социального туризма специалисты АО «Третий Возраст» провели переговоры в парижском отделении компании YOOLA — туроператора, специализирующегося на

организации туров для людей с ограниченными физическими возможностями. Уже в марте этого года компания YOOLA планирует для своих клиентов тестовый экскурсионный тур в Москву с размещением в Комплексе клубных резиденций «Третий Возраст». На основе опыта взаимодействия АО «Третий Возраст» и YOOLA будет выстроена система дальнейшего сотрудничества компаний в сфере международного инватуризма.

В ходе поездки специалисты АО «Третий Возраст» посетили резиденцию PRESQU’ILE-CAUDÉRAN в Бордо. На территории и в помещениях резиденции внедрены инновационные инжиниринговые решения, разработанные компанией ALOGIA — лидера в области адаптации жизненного пространства для людей старшего поколения. Будучи заинтересованной в продвижении своих услуг на российском рынке, компания ALOGIA планирует реализовать свой первый пилотный проект в России в рамках партнерского сотрудничества с АО «Третий Возраст». Инновационные технологии обеспечения комфортной и безопасной среды будут доступны для людей старшего поколения в Комплексе клубных резиденций «Третий Возраст». Опыт изучения и практического применения новых технологий адаптации жизненного пространства для людей старшего поколения ляжет в основу научно-практического сотрудничества компаний с Институтом фармации и трансляционной медицины ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России.

Зам. генерального директора по маркетингу АО «Третий Возраст», Игорь Валентинович Биткин.