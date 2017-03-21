Составляющие успеха — стабильность и нацеленность на результат

Rompharm Company — европейская компания, которая занимается производством и продвижением качественных и доступных лекарственных препаратов. О достижениях и планах на будущее рассказывает глава представительства Rompharm Company в России Тенчо Лъчезаров ШИКОВ.

— Rompharm Company в прошлом воспринималась в основном как компания, продвигающая Алфлутоп, который в 2015 г. вошел в ТOP5 лекарственных препаратов. Что представляет собой Rompharm Company сейчас?

— Да, это один из наиболее успешных проектов компании, реализованных с 2002-го по 2015 гг. Вначале было продвижение препарата Алфлутоп в России и странах СНГ, а позднее — и производство на собственных площадках готовой лекарственной формы. На наш взгляд, команде Rompharm Company удалось достичь максимального уровня развития этого препарата, а с 2016 г. пришло время отдать предпочтение новым проектам и новым перспективам.

С 2004 г. основной деятельностью Rompharm Company стало производство актуальных в настоящее время и перспективных в будущем лекарственных препаратов для лечения широкой группы социально значимых заболеваний. Например, патологии костно-мышечной системы — остеоартроза, ревматоидного артрита, остеопороза, а также офтальмологической патологии, в частности, глаукомы и воспалительных заболеваний глаз.

Группа компаний Rompharm Company включает в себя производственные площадки в Европе и завод COOO «Лекфарм» в Республике Беларусь. На них производятся препараты не только для России и стран СНГ, но и для ведущих европейских партнеров. С 2004 г. компанией осуществляются поставки препаратов в 27 стран Европы. Это Великобритания, Австрия, Германия, Бельгия, Швеция, Дания, Финляндия, Румыния, Испания, Италия и многие другие.

Возможности производства, находящегося в Европе, в год сейчас составляют более 64 млн флаконов глазных и ушных капель, 100 млн ампул и 100 млн преднаполненных шприцев, а также 20 млн флаконов для инфузий различного объема.

— В 2016 г. появились новые требования Минпромторга к лицензированию иностранных производственных площадок. Как Rompharm Company подготовилась к ним?

— Учитывая, что Rompharm Company является контрактным производителем препаратов для 27 европейских стран, уже с момента открытия производственных площадок был получен и регулярно подтверждается сертификат GMP европейского стандарта. 23 ноября 2016 г. производство Rompharm Company было сертифицировано по GMP российского стандарта.

— Сегодня много внимания уделяется социальной ответственности фармацевтических компаний, что в этом секторе делает ваша компания?

— Социальная ответственность для Группы компаний Romparm Company — это не просто слова. Более десяти наших препаратов входят в список ЖНВЛП. Компания будет продолжать их поставки, несмотря на низкую маржинальность. Также Rompharm Company постоянно принимает участие в государственных программах по льготному лекарственному обеспечению.

— Какие приоритеты на будущее Rompharm Company ставит себе в ревматологии?

— Имея солидный ревмато-неврологический портфель препаратов, мы планируем его дальнейшее расширение, совершенствование и вывод новых препаратов для лечения заболеваний суставов. Свой выбор мы основываем не только на их терапевтическом эффекте, но и, что всегда остается очень важным, безопасности. И поэтому Rompharm Company для продолжения и расширения работы на рынке лекарственных средств, применяемых в ревматологии и неврологии, отдала предпочтение хорошо известному врачебной аудитории оригинальному препарату Румалон®.

— В чем вы видите преимущества препарата Румалон®, почему компания сделала такой выбор?

— Румалон® — это оригинальный инъекционный хондропротектор, гликозаминогликан-пептидный комплекс. В 2016 г. были приобретены все права на оригинальную швейцарскую технологию производства и торговую марку. Теперь производство Румалона® осуществляется на собственных производственных площадках Rompharm Company в строгом соответствии с приобретенной технологией.

Практически Румалон® — «прародитель» всей группы хондропротекторов. Он наиболее тщательно изучен в многолетних международных и российских клинических исследованиях. Максимальная длительность наблюдения составляла шестнадцать лет. Аналогичного по степени изученности препарата до сих пор нет. В дальнейшем мы планируем совершенствовать технологию производства Румалона® с привлечением ведущих биотехнологов Европы.

— Можно ли сейчас говорить о первых успехах препарата? Удалось ли достичь какого-то ощутимого результата?

— Можно сказать, что врачебная аудитория встретила Румалон® с большими надеждами. Поставки препарата начались только в декабре 2016 г. Уже сейчас интерес к препарату проявили врачи самых разных специальностей — ревматологи, неврологи, травматологи, терапевты. Это же относится и к фармацевтической общественности — аптечные сети и самостоятельные аптеки с энтузиазмом встретили новый Румалон®, о чем свидетельствуют первые результаты продаж в России.

— Мы с вами говорили о том, что препараты, производимые компанией, применяются для лечения социально значимых заболеваний. Расскажите, что Rompharm Company делает для пациентов. Какие они получат преимущества с появлением нового Румалона®?

— Мы отчетливо понимаем, что для пациентов, например, с остеоартрозом, а чаще всего это пожилые люди, стоимость курса лечения имеет ключевое значение. Терапия проводится повторными курсами в течение многих лет. Новый Румалон® выпускается в упаковке, содержащей 25 ампул. Это позволяет провести полный курс терапии остеоартроза или остеохондроза. Дополнительным преимуществом для наших пациентов является стоимость курса лечения, которая выгодно отличает препарат от других инъекционных хондропротекторов. Компания считает своим особым приоритетом поддержание доступной цены на новый Румалон®. Убеждены, что в ближайшей перспективе он займет ведущее место в терапии данной группы заболеваний.

— Возвращаясь к ревматологии, какие еще препараты Rompharm Company вы считаете перспективными?

— Rompharm Company представляет широкий ассортимент препаратов для комплексной терапии остеоартроза. Одним из них является Диафлекс Ромфарм (диацереин). Это препарат для базисной терапии остеоартрита, ингибитор интерлейкина-1β. Диафлекс показал хорошие результаты не только у больных с остеоартритом, но и коморбидных пациентов (с сердечно-сосудистыми заболеваниями).

В прошлом году Rompharm Company представила в России первый комбинированный протез синовиальной жидкости — Гиалуром CS. В его составе не только гиалуроновая кислота, но и 90 мг хондроитина сульфата, который попадает непосредственно в полость пораженного сустава. С точки зрения безопасности преимуществом является тот факт, что курс терапии состоит из однократного введения. Значительно снижается травматизация сустава и риск инфицирования. Дополнительным преимуществом для пациентов является наиболее доступная цена курса терапии среди препаратов своего класса.

Расширение ревматологического портфеля — это производство препаратов для лечения остеопороза. Большое внимание уделяется повышению их ценовой доступности для населения. Ежегодно Rompharm Company выводит несколько новых препаратов на рынок РФ. Особый интерес для нас представляют новые комбинированные препараты для лечения ревматологических заболеваний. Скоро мы представим их на фармацевтическом рынке России и Европы.

— В начале разговора вы упоминали, что одно из приоритетных направлений деятельности Rompharm Company — производство препаратов для офтальмологии. Расскажите об этой сфере деятельности компании немного подробнее.

— С 2009 г. Rompharm Company начала поставки в Российскую Федерацию первого противоглаукомного препарата Дорзопт®, который сегодня занимает лидирующую позицию в своей группе. За семь лет выведено шесть препаратов для лечения глаукомы разных стадий, два из которых представляют собой современные фиксированные комбинации, приобретающие все большее доверие врачей и пациентов. Данные препараты востребованы специалистами многих стран мира. В офтальмологическом портфеле компании за это время также появилось около десяти препаратов для лечения воспалительных и инфекционных заболеваний глаз. В плане — расширение современной линейки офтальмологических препаратов.

— Расскажите подробнее о производстве на территории Республики Беларусь. Что производится на этой площадке?

— Производство СООО «Лекфарм» в Беларуси — это современное фармацевтическое предприятие для производства таблетированных и ампульных готовых форм. Его основной задачей является обеспечение стран СНГ качественными и доступными лекарствами. Ряд препаратов СООО «Лекфарм» уже успешно поставляется в Россию и страны СНГ.

— Каждый лекарственный препарат требует поддержки и продвижения. Каким образом решается этот сложный вопрос, в частности в России?

— Это самый серьезный вопрос фармацевтического бизнеса. Для успешно развивающейся компании недостаточно иметь только производственные мощности и даже правильно сформированный продуктовый портфель. Жизненно необходимо создать рабочую команду профессионалов — стабильных, грамотных, увлеченных своим делом. И такая команда у нас есть! Руководители стратегических департаментов, которые работают в компании более 10 лет, опытные маркетологи, обученные и мотивированные sales force. Стабильность и нацеленность на результат — главные составляющие успеха компании.

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