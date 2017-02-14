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«Серебряная экономика» как тренд XXI века

14.02.2017

Прогресс обеспечил нам возможность жить на несколько десятков лет дольше, чем это было возможно в прошлые века. Но вместе с продолжительностью жизни увеличилось и число пожилых людей в обществе. И вряд ли эта тенденция переменится в ближайшие десятилетия.

Но изменился не просто возрастной состав населения. Сами люди старшего возраста изменились! Они больше не готовы сидеть дома, отгородившись от мира родными стенами, и вспоминать минувшее. Многие из них продолжают работать и долго остаются финансово независимыми, они любят путешествовать, красиво одеваться и получать услуги высокого качества ничуть не меньше, чем их уже взрослые дети.

С одной стороны, старение населения — это проблема для экономики государств. Но с другой — это возможность роста для тех секторов бизнеса, которые предоставляют товары и услуги для покупателей в возрасте 60+.

678b9869b2cb930125c85b0a1d7a0928.jpgSilver economy — этот термин переводят на русский как «серебряная экономика». И главный герой ее — «седовласый» потребитель, то есть человек старшего возраста. Именно на него часто ориентируются известные бренды. Теперь и в глянце мы видим «возрастные» модели: 81-летняя Джоан Дидион становится лицом рекламной компании Céline, 72-летняя Джони Митчелл появляется у Saint Laurent, а 94-летняя Айрис Апфель представляет косметическую линию M.A.C.

В России на «серебряного» покупателя пока рассчитывают немногие. Действительно, у многих пенсионеров в нашей стране доходы весьма скромны. И все же и у нас уже появился новый класс людей старшего возраста, которые хотят и могут позволить себе больше!

АО «Третий Возраст» с начала своей деятельности строит свою «серебряную экономику» на стремлении сделать жизнь людей старшего поколения более комфортной и насыщенной яркими событиями. Комплекс клубных резиденций «Третий Возраст» предлагает широкий перечень услуг премиального качества, который включает не только услуги комфортного проживания, сбалансированного питания, заботы, досуга и оздоровления, но также и услуги домашнего ассистента в Клубе активного долголетия непосредственно на территории крупных жилых комплексов. Перспективы развития портфеля услуг — социальный и безбарьерный туризм и продукция собственной торговой марки.

Финансовый директор АО «Третий Возраст», Владимир Николаевич Сажинский.

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Метки
АО «Третий Возраст»
Фармвестник-ТВ
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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