«Серебряная экономика» как тренд XXI века

Прогресс обеспечил нам возможность жить на несколько десятков лет дольше, чем это было возможно в прошлые века. Но вместе с продолжительностью жизни увеличилось и число пожилых людей в обществе. И вряд ли эта тенденция переменится в ближайшие десятилетия.

Но изменился не просто возрастной состав населения. Сами люди старшего возраста изменились! Они больше не готовы сидеть дома, отгородившись от мира родными стенами, и вспоминать минувшее. Многие из них продолжают работать и долго остаются финансово независимыми, они любят путешествовать, красиво одеваться и получать услуги высокого качества ничуть не меньше, чем их уже взрослые дети.

С одной стороны, старение населения — это проблема для экономики государств. Но с другой — это возможность роста для тех секторов бизнеса, которые предоставляют товары и услуги для покупателей в возрасте 60+.

Silver economy — этот термин переводят на русский как «серебряная экономика». И главный герой ее — «седовласый» потребитель, то есть человек старшего возраста. Именно на него часто ориентируются известные бренды. Теперь и в глянце мы видим «возрастные» модели: 81-летняя Джоан Дидион становится лицом рекламной компании Céline, 72-летняя Джони Митчелл появляется у Saint Laurent, а 94-летняя Айрис Апфель представляет косметическую линию M.A.C.

В России на «серебряного» покупателя пока рассчитывают немногие. Действительно, у многих пенсионеров в нашей стране доходы весьма скромны. И все же и у нас уже появился новый класс людей старшего возраста, которые хотят и могут позволить себе больше!

АО «Третий Возраст» с начала своей деятельности строит свою «серебряную экономику» на стремлении сделать жизнь людей старшего поколения более комфортной и насыщенной яркими событиями. Комплекс клубных резиденций «Третий Возраст» предлагает широкий перечень услуг премиального качества, который включает не только услуги комфортного проживания, сбалансированного питания, заботы, досуга и оздоровления, но также и услуги домашнего ассистента в Клубе активного долголетия непосредственно на территории крупных жилых комплексов. Перспективы развития портфеля услуг — социальный и безбарьерный туризм и продукция собственной торговой марки.

Финансовый директор АО «Третий Возраст», Владимир Николаевич Сажинский.