Развитие направления R&D (Research and Development)

В развитие направления создания продукции собственной торговой марки, совместно с Институтом фармации и трансляционной медицины ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, АО «Третий Возраст» участвует в научной разработке и внедрении кобрендинговой линии лечебных и профилактических чаев для людей старшего поколения.

В настоящее время лекарственные препараты и БАД группы актопротекторов все шире используются людьми различных возрастов для повышения неспецифической сопротивляемости

организма и адаптации его к неблагоприятным факторам. Особое значение в группе актопротекторных средств отводится препаратам на основе лекарственного растительного сырья, преимуществом которых является их относительная безопасность и низкая токсичность.

Доказано, что положительное действие на организм при неблагоприятных факторах окружающей среды оказывают вещества с антиоксидантным действием, такие, как биофлавоноиды, витамины и минеральные вещества. В ходе создания комплексного средства с актопротекторной активностью для применения людьми старшего возраста определены рецептуры лекарственного растительного сырья с высоким содержанием аскорбиновой кислоты, гидроксикоричных кислот, кемпферола, кверцетина, мирицетина и фенольных соединений — катехинов, флавоноидов и антоцианов.

Исследованиями лаборатории разработки и доклинических исследований лекарственных средств Института фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова подтверждена научная обоснованность предложенных рецептур и доказано их гепатопротекторное, гиполипидемическое и актопротекторное действие, а также антиоксидантная активность водных извлечений, как отдельных растений, так и суммарного извлечения из сбора in vitro и на экспериментальных животных моделях in vivo.

Дальнейшим развитием направления R&D может стать изучение экономических аспектов поддержания активного долголетия, в том числе оценка технологий здравоохранения в области геронтологии, проведение социологических и маркетинговых исследований методов продвижения продукции и услуг для людей старшего поколения. Для этого необходимы тесные и взаимовыгодные коллаборации с ведущими российскими и мировыми университетами.

Зав. кафедрой организации и экономики фармации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, докт. фарм. наук, профессор, основатель АО «Третий Возраст», Сергей Анатольевич Кривошеев