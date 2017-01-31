 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Трибуна
27

Развитие направления R&D (Research and Development)

31.01.2017

В развитие направления создания продукции собственной торговой марки, совместно с Институтом фармации и трансляционной медицины ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, АО «Третий Возраст» участвует в научной разработке и внедрении кобрендинговой линии лечебных и профилактических чаев для людей старшего поколения.

В настоящее время лекарственные препараты и БАД группы актопротекторов все шире используются людьми различных возрастов для повышения неспецифической сопротивляемости
организма и адаптации его к неблагоприятным факторам. Особое значение в группе актопротекторных средств отводится препаратам на основе лекарственного растительного сырья, преимуществом которых является их относительная безопасность и низкая токсичность.

643af70cc4a1d0588c8824bc9842a6ea.jpgДоказано, что положительное действие на организм при неблагоприятных факторах окружающей среды оказывают вещества с антиоксидантным действием, такие, как биофлавоноиды, витамины и минеральные вещества. В ходе создания комплексного средства с актопротекторной активностью для применения людьми старшего возраста определены рецептуры лекарственного растительного сырья с высоким содержанием аскорбиновой кислоты, гидроксикоричных кислот, кемпферола, кверцетина, мирицетина и фенольных соединений — катехинов, флавоноидов и антоцианов.

Исследованиями лаборатории разработки и доклинических исследований лекарственных средств Института фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова подтверждена научная обоснованность предложенных рецептур и доказано их гепатопротекторное, гиполипидемическое и актопротекторное действие, а также антиоксидантная активность водных извлечений, как отдельных растений, так и суммарного извлечения из сбора in vitro и на экспериментальных животных моделях in vivo.

Дальнейшим развитием направления R&D может стать изучение экономических аспектов поддержания активного долголетия, в том числе оценка технологий здравоохранения в области геронтологии, проведение социологических и маркетинговых исследований методов продвижения продукции и услуг для людей старшего поколения. Для этого необходимы тесные и взаимовыгодные коллаборации с ведущими российскими и мировыми университетами.

Зав. кафедрой организации и экономики фармации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, докт. фарм. наук, профессор, основатель АО «Третий Возраст», Сергей Анатольевич Кривошеев

Материалы по теме
24.01.2017 Новая услуга для людей старшего поколения «Домашний ассистент»
17.01.2017 Помощь, уют и комфорт для людей старшего поколения
20.12.2016 Психологическое сопровождение людей третьего возраста как ресурс полноценной и комфортной жизни
13.12.2016 Клуб активного долголетия для людей старшего поколения
06.12.2016 Старшему поколению - премиальное качество жизни!
Метки
АО «Третий Возраст»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
29.01 — 01.02 V Всероссийская фармацевтическая олимпиада
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения