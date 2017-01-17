Помощь, уют и комфорт для людей старшего поколения

Когда родители достигают преклонного возраста, это прекрасно. К ним можно прийти, обнять и поставить бешеное течение своих дел на паузу…

Но это не может длиться долго, и водоворот событий собственной жизни снова уносит нас. А что же родители? Умудренные опытом, они не жалуются, и часто, только поймав грустный взгляд, мы понимаем, что им одиноко. Они нуждаются в поддержке и общении, а часто еще и в специальном уходе. Идеальным решением может стать наша резиденция «Третий Возраст». Здесь ваши родственники всегда получат помощь, обретут новый круг общения

и почувствуют искреннюю заботу.

Решая проблемы адаптации, мы предотвращаем любые тревоги. Так, наш резидент не забудет номер комнаты, он найдет ее по своей фотографии или имени и отчеству на табличке. В нашей клубной резиденции работают настоящие профессионалы. Очень часто люди старшего возраста начинают чувствовать себя намного лучше, находясь у нас. И дело не только в уходе и лечении, а еще и в возможности общаться с понимающими, терпеливыми и неравнодушными собеседниками.

В апартаментах резиденции, рассчитанных на размещение 50 резидентов, есть все необходимое для комфорта именно людей преклонных лет. Большинство номеров одноместные, но есть и двухместные, предназначенные для семейных пар. Есть и апартаменты для резидентов с особыми требованиями по уходу. По желанию наших клиентов мы можем разместить в номере привычные пожилому человеку предметы интерьера — от картины до любимого кресла!

Наш ресторан предлагает вкусное и здоровое 6-разовое питание, разработанное с участием врача-диетолога. Меню может быть изменено с учетом пожеланий резидента и рекомендаций его лечащего врача. Чашечку чая можно выпить на террасе ресторана, откуда открывается красивый вид. Также подышать свежим воздухом можно во дворике или на террасах

3-го и 4-го этажей. В хорошую погоду здесь можно читать или слушать музыку, любоваться панорамой живописной бухты или просто дремать, по-домашнему укутавшись в плед.

Мы постарались создать как можно больше спокойных и уютных уголков, чтобы резиденты всегда чувствовали себя защищенными и счастливыми.

Руководитель резиденции «Третий Возраст», Светлана Петровна Гресь