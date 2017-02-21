Подводя итоги, но не останавливаясь на достигнутом

В XXI в. мир столкнулся с социальным явлением, которое стало одновременно и достижением, и проблемой современной цивилизации. Это старение населения. С одной стороны, медицинская и фармацевтическая науки достигли такого уровня развития, когда могут помочь человеку справляться с возрастными недугами и продолжать жить гораздо дольше, чем

это было возможно в предыдущие эпохи. С другой, увеличивающееся количество пожилых людей в обществе — в России доля граждан в возрасте 65+ к 2030 г. может достичь 20% — представляет проблему для государства.

Тем не менее увеличение продолжительности жизни — это прекрасно. Ведь сегодня наши родители не желают просто уйти на пенсию и «осесть» в четырех стенах. Многие из них продолжают работать, социально активны и предпочитают получать услуги высокого качества. Конечно, есть и те, кому состояние здоровья не позволяет жить, как прежде. Им, разумеется, нужны квалифицированная медицинская помощь и качественный уход.

Во всем этом мы с акад. РАН Рамилом Усмановичем Хабриевым увидели возможности для развития нового для России направления бизнеса: предоставление услуг премиального качества для людей старшего поколения. И мы создали Комплекс клубных резиденций «Третий Возраст».

Когда Р.У. Хабриев впервые написал об этом в газете «Фармацевтический вестник» и пригласил коллег к диалогу, мы даже не могли предположить, насколько живой отклик последует

от читателей издания. Нам задавали множество вопросов, и мы старались осветить их. Мы писали о нашей резиденции в Рублево-Мякинине, об услугах, об опыте и о востребованности нашего дела. Мы рассказывали, как перенимаем опыт французских партнеров и какие перспективы видим в развитии этой сферы в России. Мы делились деталями работы в направлении создания продукции собственной торговой марки и нюансами научной деятельности в части разработки и внедрения кобрендинговой линии лечебных и профилактических чаев для людей старшего поколения.

За время общения нам удалось вместе с вами понять, что это такое — жизненное пространство нового уровня для людей старшего поколения. И самое главное — мы создали его и для тех, кто по-настоящему любит своих родителей. Ведь объединяя поколения, мы чтим традиции!

Докт. фарм. наук, проф., основатель АО «Третий Возраст», Сергей Анатольевич Кривошеев