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Анатолий Тенцер: «Доставка лекарств на дом фармацевтом — рациональная идея»

31.03.2017
Фото: Сергей Кристев

Директор по развитию «Катрен» о спорных моментах интернет-торговли лекарствами и возможности интеграции сервиса Apteka.ru c доставкой товара на дом.

27 февраля Минздрав опубликовал для публичного обсуждения проект правил для дистанционной торговли лекарственными средствами. Документ подробно описывает правила для будущих интернет-аптек — от требований, предъявляемых к сайтам по продаже ЛС, до принципов доставки. О перспективе интернет-торговли лекарствами рассказывает директор по развитию компании «Катрен» Анатолий Тенцер.

Интернет-аптеки: социальный проект или передел рынка?

— Анатолий Леонидович, считаете ли вы, что легализация интернет-аптек благотворно повлияет на обеспечение жителей России лекарствами?

Нет, я так не считаю. Любому человеку, который имеет отношение к фармацевтическому рынку, понятно, что никакой социальной роли интернет-аптеки выполнять не будут. Их легализация никак не повлияет ни на цены, ни на доступность лекарственных средств в далеких населенных пунктах. Собственно, и сейчас житель деревни может прийти в аптеку и сказать: «Я хочу лекарство под заказ». В этом случае аптека закажет препарат у дистрибьютора, и через день, а то и на следующий день, лекарство будет доставлено. Безо всякого интернета.

Поэтому, когда говорят, что человек в деревне не может купить лекарство, это изрядное лукавство, а что до онлайн-торговли, то надо понимать, к деревням она отношения не имеет. Никакой курьер с чеком на 1000 рублей в деревню Великие Утюги Брянской области не поедет. Вся эта дистанционная торговля будет происходить в городах-миллионниках, где аптека на аптеке сидит и аптекой погоняет.

Поэтому речь идет не о социальной поддержке населения, а о бизнес-интересах ряда интернет-компаний, среди которых, разумеется, видное место занимает «Яндекс». Эти компании очень хотят получить свой кусок фармрынка.

Если бы речь шла о социальном проекте, то можно было бы защищать принцип наименьшего зла. То есть мы осознанно идем на какие-то послабления, которые могли бы вылиться в потенциальные проблемы, и в то же время уверены, что система снабжения населения медикаментами улучшится, что они станут дешевле. Если же это в чистом виде бизнес-проект, который позволяет некоторым игрокам выйти на этот рынок, возникает вопрос: почему мы должны именно им дать послабление?

Хорошо ли это для фармрынка, вопрос дискуссионный. Мы уже имеем прецеденты, когда подобные компании зашли на рынок такси, и таксисты по всему миру стали жечь машины с надписью Uber.

— Надо сказать, что для потребителей то, что произошло с такси, всё-таки плюс.

Для потребителей — да. Хотя, таксист, вынужденный работать по 12–16 часов в день, тоже не благо для пассажира. Во что это выльется для аптек, неизвестно. Но я уверен, что онлайн-торговля существенно не поменяет картины рынка.К примеру, в Москве сейчас аптечных чеков 2 миллиона в день, и я с трудом могу вообразить инфраструктуру онлайн-аптек, которая могла бы собрать даже десятую часть этой суммы. Представляете, что значит собрать 100 000 заказов и развести их по домам? Это сколько одних курьеров понадобится? Поэтому еще раз с уверенностью говорю: существенного передела рынка в ближайшем будущем не предвидится.

Проблема контроля и равноправия для всех участников рынка

— Есть ли какие-то пункты в проекте об интернет-аптеках, которые вызывают у вас сомнения?

Есть и правильные моменты, и еще не проработанные. Безусловно, рациональной является идея о том, что доставлять лекарства должен фармацевт или провизор, ведь отпуск медикаментов это не такое простое мероприятие, как продажа смартфона. Здесь необходимо соответствующее образование.

Но есть и сложности. Главная из них заключается в том, что текущая система регулирования аптечных продаж рассчитана на офлайн-продажи. Основные проступки, за которые аптеки штрафуются, касаются лицензии, которая в свою очередь неразрывно связана с помещением. Помещение у любой розницы это главный актив. Если предпринимателю досталось помещение в хорошем месте, то совсем не хочется им рисковать, чтобы отняли и лицензию, и помещение. Нарушать закон здесь просто нет смысла — придет проверка и выявит нарушение. Конечно, проверочная система не идеальна, однако она работает.

У интернет-аптеки ситуация иная. Помещение у нее активом не является, лицензировать его интернет-аптека будет формально, главное, чтобы затраты были минимальны. То есть отобрав у интернет-аптеки помещение, ее не очень-то накажешь. У нее активом является сайт. И тут не вполне ясно, как тогда организовать контроль. Собственно, сейчас разработка механизма контроля и является главной задачей. Вот, допустим, появилась нелегальная аптека. Кто ее будет закрывать? Очевидно, что Роскомнадзор. Но Роскомнадзор мало понимает в аптеках. Понятно, что должен вмешаться Росздравнадзор. Но Росздравнадзор не так уж хорошо разбирается в интернете. Соответственно нужно создать понятный двоим ведомствам интерфейс.

С точки зрения элементарной логики конкуренции сомнения также вызывает максимальное снятие у интернет-аптек ограничений по фармацевтическим требованиям, которое проталкивается сейчас интернет-игроками.

С конкурентной точки зрения это создает весьма странную ситуацию. Если мы де-факто делаем легальным канал, где сотрудник не может проконсультировать по применению, не может сказать о совместимости этого медикамента с другими, тогда почему мы в аптеке этого требуем? Тогда давайте и в аптеке разрешим поставить за первый стол кого угодно. Кстати, это тоже снизит цену для населения на лекарства. Потому что фармацевт – дорогой продавец, а аптеки его содержат. Если в интернет-аптеке мы разрешаем скан рецепта присылать по электронной почте, давайте тогда и покупателям обычной аптеки разрешим присылать рецепт по электронной почте или приносить скан рецепта.

Резюмирую. Наша позиция такая: мы выступаем за создание внятной системы контроля и равные требования к онлайн- и офлайн-аптекам.

— На ваш взгляд, возможно ли организовать эффективный контроль за деятельностью интернет-аптек?

Да, конечно. Во-первых, это должен быть контроль за легальностью сайта. Тут я вижу единственный нормальный способ: на базе Росздравнадзора создать реестр легальных сайтов, которые предлагают продажу лекарств. Эти сайты должны будут пройти соответствующую аккредитацию и получить лицензию на такую деятельность. В случае нарушений лицензия отбирается. Что же касается сайтов по доставке, которые не включены в реестр, их Роскомнадзор должен закрывать без разговоров. Росздравнадзору в этом случае не нужно постоянно просматривать интернет, достаточно ограничиться раздачей лицензий. Это существенно упрощает задачу, потому что число желающих получить аккредитацию сайтов ограниченно. Среди них сотня аптечных сетей, сколько-то производителей, сколько-то дистрибьюторов. То есть набирается максимум несколько сотен сайтов.

Дальше идет вопрос о контроле доставки: кто доставлял и как доставлял. Тут в проекте закона есть очень здравая идея: все доставки должны отмечаться в журнале регистрации. Этот журнал действительно поможет проводить контроль.

Проверяющий может увидеть, что, во-первых, в штате действительно состоит фармацевт, который доставлял, во-вторых, что в день им сделано, к примеру, не сто доставок, а десять, которые он способен осуществить. Интернет-аптеке придется держать в штате такого курьера-фармацевта.

— Если покупатель приходит в аптеку, то сотрудник аптеки его консультирует. В интернет-аптеке с фармконсультированием не вполне ясно.

Теоретически можно обсуждать варианты, что интернет-аптека может иметь горячую линию, на которой сидит фармацевт для консультирования. Однако тогда горячая линия должна быть разрешена и для обычных аптек и снято требование наличия фармацевта за первым столом.

Перспективы для рынка

— Как вы думаете, много ли аптек решат заняться доставкой через интернет?

Думаю, все поголовно пойдут туда, чтобы попробовать. При этом опять-таки все это будет на радость разработчикам сайтов и компаниям, которые занимаются рекламой в интернете. К ним прибежит куча народу, потратят кучу денег. Естественно, выживут единицы, поскольку в интернете проекты бывают либо большие, либо мертвые. Большинство проектов будет коммерчески неуспешными.

— Многие ли аптеки в результате разорятся?

Нет, но денег потратят порядочно. Средний такой проект будет стоить не меньше нескольких миллионов рублей. Если будет сто проектов, то интернет-отрасль получит несколько сот миллионов, которые уйдут на оплату работы программистов, специалистов по рекламе.

— Вы вообще не верите в возможность успешных интернет-аптек?

Я думаю, что успешные проекты могут появиться. Скорее всего, они будут ориентированы на удобство. По ценам конкурировать не получится.

— То есть покупать в интернет-аптеках будет дороже?

Все зависит от добросовестности интернет-торговцев. Если соблюдать все фармацевтические требования, ассортимент будет стоить дороже. Если товар будет доставляться курьерами непонятного происхождения, с разнообразными нарушениями, то цена может быть и ниже. Но тогда опять встает вопрос: почему от интернет-аптек требуют меньшего соблюдения фармацевтического порядка?

Интернет-доставка и APTEKA.RU

— Собирается ли «Катрен» заниматься дистанционной торговлей лекарствами?

Мы не собираемся заниматься доставкой. У нас сейчас таких планов нет. Это логистически сложно и поднимает цену продукта. Мы видим, что текущая модель «Аптеки.ру» с доставкой в аптеку вполне востребована пользователями.

— То есть Apteka.ru интеграции с доставкой на дом не предполагает?

Мы рассматриваем сценарий, когда аптеки, которые сейчас наши заказы выдают, за дополнительные деньги имели бы возможность доставлять товар на дом. То есть я думаю, что это вполне реальная модель, когда аптека в зоне своей деятельности будет доставлять заказ.

Очевидно, это будет платная услуга. То есть человек на сайте может либо приобрести заказ с дальнейшей покупкой в аптеке, либо доплатить какое-то количество рублей, чтобы аптека доставила ему товар домой.

— Поясните, пожалуйста. Ранее вы говорили, что бизнес интернет-аптек проблематичен.

Давайте разделим модели. Если мы говорим о доставке в масштабах города, это значит, что где-то в городе должен быть склад, достаточно мощный, чтобы собирать большое количество заказов. Значительный фармацевтический склад, на уровне тех, что есть у наших небольших филиалов. Наверное, такой склад расположить в центре города не удастся из-за дороговизны аренды. Таким образом, он будет где-то на окраине. И встанет непростой вопрос, как с этой окраины по всей Москве развезти заказы, с учетом московского трафика и необходимого числа курьеров. Логистика потребуется нешуточная.

Другое дело, если речь идет об аптеке, у которой в день 3–5 заказов по Apteka.ru, и из них половину, а то и больше купят в аптеке. То есть идет речь о том, что в день нужно будет доставить 1–2 заказа, причем не по всему городу, а в пределах пешей доступности.

Это разная логистика: доставка с окраины по всему городу и доставка в радиусе 1 километра.

— Получается, что в результате у некоторых клиентов Apteka.ru появится возможность заказать лекарство на дом?

Не исключено. Если этот сервис окажется востребованным, мы его реализуем. Если нет, то, соответственно, не будем этим заниматься. В любом случае это будет дополнительный заработок не для нас, а для аптек-партнеров.

— Вы предполагаете, что там будет какая-то наценка?

Да, безусловно. Это обычная платная услуга. Человек не хочет идти в аптеку, и аптека несет ему за условные 100 рублей товар домой. Почему нет? Это нормально.

— Вы не боитесь конкуренции со стороны интернет-аптек?

Нисколько. Мы даже рады этому процессу, так как в результате, чтобы заказать лекарства, в интернет будут заходить больше людей. А наш сервис доказал свою эффективность, соответственно и число наших пользователей увеличится.

Материал опубликован на сайте www.katrenstyle.ru

Автор: Владимир Иткин
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АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Персоны
Тенцер Анатолий Леонидович
Директор по развитию АО НПК «Катрен»
Фармвестник-ТВ
31.03 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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