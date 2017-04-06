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Анонс: Петербургский клинический форум «Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней»

06.04.2017

Петербургский клинический форум «Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней» пройдет по адресу г. Санкт-Петербург. Дворец Белосельских-Белозерских, Невский проспект, д. 41 30 мая – 02 июня.

Участие свободное – без регистрационного взноса.

Петербургский клинический форум с международным участием посвящен актуальным вопросам психосоматической медицины и психотерапии в клинике внутренних болезней, повышению эффективности лечебного процесса, формированию знаний и навыков в области реабилитации в клинике внутренних болезней у больных с невротическими расстройствами, обновлению и систематизации знаний о патогенезе невротических расстройств. В форуме примут участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты.

Регистрация

Прием тезисов

В настоящее время идет формирование научной программы и принимаются тезисы к публикации в сборнике материалов форума. Всем желающим выступить с докладом или опубликовать тезисы по соответствующей тематике форума необходимо не позднее 30 апреля отправить заявку на e-mail: program@terapevt.spb.ru

Тематика форума

  • Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений и возможности их применения в клинической практике
  • Психогенные расстройства кровообращения, гипертензия и стрессы
  • Микробиота и психосоматические расстройства
  • Психоэндокринные нарушения
  • Гастроэнтерология и психосоматические расстройства
  • Онкология и психосоматические расстройства
  • Пульмонология и психосоматические расстройства
  • Ревматология и психосоматические расстройства
  • Острые соматогенные психозы
  • Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия в психотерапевтическом процессе
  • Роль психотерапии и психофармакотерапии в лечении психических, психосоматических и сексуальных расстройств, сохранении психического здоровья

Аккредитация в программе НМО

Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям по специальностям терапия, психотерапия, гастроэнтерология, ревматология, кардиология, неврология, психиатрия, сексология.

Выставка

В рамках форума будет проходить выставка с участием производителей лекарственных средств и медицинского оборудования. К сотрудничеству приглашаются все заинтересованные компании.

Проводится при поддержке:

  • Комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга
  • Ассоциация терапевтов Санкт-Петербурга
  • Профессиональная медицинская психотерапевтическая ассоциация
  • Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
  • Первый СПбГМУ им. академика И.П. Павлова
  • Санкт-Петербургская региональная научно-просветительская общественная организация «Психосоматика»
  • Санкт-Петербургский медико-социальный институт
  • Городской центр медицинской профилактики

Сервис-агент мероприятия:

ООО «КА «Гранд Медиа Сервис»
Контактное лицо по вопросам сотрудничества:

Александр Зубов
(812) 622-19-77

Технический провайдер Фармамед.РФ.

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Фармамед.РФ
Компании
Фармамед.РФ Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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