Время обновления: подбираем скраб для лица

В холодное время года коже лица пришлось нелегко. Всю зиму она страдала от ветра, мороза, сухого воздуха, недостатка витаминов и солнечного света. Клетки эпидермиса в этот период обновляются значительно медленнее. Ороговевшие частицы постепенно скапливаются на поверхности, делают ее неровной и тусклой. Весенний авитаминоз добавляет бледности. В завершение всех бед отмершие клетки закупоривают поры, в результате чего образуются черные точки и угревая сыпь. Словом, отражение в зеркале явно перестает радовать. Пора что-то предпринимать.

Пилинг

Хороший пилинг – вот что поможет сделать кожу ровной и свежей, вернуть здоровый цвет лица, разогнать кровь, улучшить усвоение питательной и увлажняющей косметики, встретить весну во всеоружии. Проводить активное отшелушивание лучше всего ранней весной, когда солнечные лучи еще не слишком интенсивны. Подбирать средство нужно в соответствии с типом кожи. После пилинга полезно сделать маску с витаминами, коллагеном и гиалуроновой кислотой.

Следует помнить, что в результате процедуры кожа становится более чувствительной к ультрафиолету. А поскольку весной солнышко с каждым днем становится все активнее, ни в коем случае нельзя забывать про кремы с УФ-фильтрами. В марте вполне достаточно средств с фактором защиты SPF 15–25. В мае – не ниже SPF 30. Впрочем, поздней весной лучше вообще отказаться от интенсивного пилинга, а мягкие отшелушивающие процедуры проводить только в вечернее время.

Работаем с жирной кожей

Жирная кожа является достаточно проблемной и всегда нуждается в тщательном очищении. Для нее регулярный пилинг просто необходим. Проводить процедуру следует не реже одного раза в неделю. Причем использовать можно довольно жесткие скрабы с натуральными гранулами – скорлупой орехов, абрикосовыми и миндальными косточками, морской солью. Такие наполнители могут слегка травмировать эпидермис, но эффективно снимают ороговевшие клетки. Поры глубоко очищаются, удаляется излишний себум, уменьшается количество черных точек.

Для того чтобы успокоить кожу, в скрабы добавляют растительные экстракты – чайного дерева, алоэ, винограда, мяты, ромашки. Еще один полезный компонент для жирной кожи – косметическая глина. Она оказывает противовоспалительное действие, помогает сузить поры и убрать жирный блеск

А что делать с нормальной кожей?

С нормальной кожей следует обращаться более бережно. Скрабы, предназначенные для нее, не всегда содержат грубые абразивные частички. Например, в их составе может быть измельченная люфа или молотый кофе. Проводить процедуру пилинга можно два-три раза в месяц. В скрабы обычно добавляются увлажняющие и питательные компоненты – витамины, минералы, фруктовые и ягодные экстракты, эфирные масла. Эти компоненты позволяют одновременно с очищением насытить кожу недостающими элементами и защитить ее от вредных воздействий.

Как быть, если кожа слишком сухая?

Самым аккуратным должно быть воздействие на сухую и чувствительную кожу. Проводить процедуру следует нечасто – один раз в две-три недели. Лучше всего, если в основе скраба будут мягкие частицы, например измельченные овсяные хлопья или мелкие крупинки, быстро растворяющиеся при массировании. Подойдут также синтетические гранулы округлой формы. Они хороши тем, что ими невозможно оцарапать кожу.

Наиболее бережным действием обладают гоммажи. Они не содержат твердых частиц и не подвергают кожу механическому воздействию. Очищение происходит за счет фруктовых кислот, которые растворяют отмершие клетки и помогают удалять их с поверхности эпидермиса. По сути, это тоже пилинг, только максимально щадящий. Помимо очищения, гоммаж стимулирует кровоток, ускоряет обмен веществ, уменьшает застойные явления. Как и при использовании скрабов, повышается восприимчивость кожи к другим косметическим средствам.

Что предложить покупателю?