Программы ординатуры нуждаются в пересмотре

Программы ординатуры в медицинском и фармацевтическом образовании нуждаются в пересмотре, отметил ректор Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Петр Глыбочко, выступая на пленарном заседании VIII общероссийской конференции «Неделя медицинского образования 2017» в Сеченовском Университете.

Петр Глыбочко выразил несогласие со сторонниками возвращения интернатуры, выступившими с такой инициативой в Государственной Думе в конце февраля.

«Образовательные программы модернизированы таким образом, что практической работе врача уделяется много внимания, особенно на 5-6 курсе. Успешно прошедшие аккредитацию выпускники реально готовы к тому, чтобы идти в первичное звено. Считаю, что возвращение интернатуры в структуру медицинского и фармацевтического образования нецелесообразно».

Вместе с тем, по мнению ректора, необходимо пересмотреть образовательные программы в ординатурах, в частности, сделать ординатуру вариативной с продолжительностью от одного года до пяти лет. Петр Глыбочко также сообщил:

«Профессиональное сообщество нейрохирургов предлагает сделать ординатуру по нейрохирургии пятилетней. Нужно пойти навстречу профессиональному сообществу - сделать пятилетнюю ординатуру для нейрохирургов, тогда мы получим действительно высококвалифицированных специалистов. По хирургии нужна трехгодичная ординатура. Все эти вопросы будут обсуждаться 14 апреля на совещании с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. После обсуждения мы поймем, какой будет ординатура для каждой медицинской специальности».

Отметим, что на конференции в рамках дискуссии о новых подходах к фармацевтическому образованию прозвучало мнение, что продолжительность ординатуры для провизоров должна составлять один год.

Источник: «Фармперсонал» 5 апреля 2017

Еще по теме: