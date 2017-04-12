 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
Перерасчет
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Карьера
64

Переход всех фармспециалистов на новую систему НМФО планируется к 2026 году

12.04.2017

Вопросы, связанные с переходом на новую систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО), обсудили 14 марта эксперты в рамках открытого заседания кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ИПО ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Организаторами выступили: Союз «Национальная фармацевтическая палата» и Совет по профессиональным квалификациям в области фармации, сообщает "ФВ".

Как отметили эксперты, во многих странах большая роль в НМФО отведена профессиональным организациям: в 45% стран аккредитацией специалистов занимаются профсообщества.

Этот принцип положен и в основу российской системы НМФО, отметила зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ИПО ПМГМУ Роза Ягудина.

Переход на новую систему допуска к профессии состоялся в 2016 году. Выпускники вузов по специальностям «фармация» и «стоматология», получили возможность сразу по окончании учебного заведения пройти первичную аккредитацию. Порядка 3 тысяч специалистов получили сертификаты об аккредитации. И таким образом вступили в новую систему непрерывного образования.

Как подчеркнула исполнительный директор «Национальной фармацевтической палаты» Елена Неволина, плавный переход всех специалистов, имеющих фармацевтическое образование на НМФО, планируется завершить к 2026 году.

Российская система НМФО учитывает лучшие зарубежные практики, имеет переходный период и четко регламентированную систему получения квалификационных балов. Профессиональному сообществу в этом процессе отведена огромная роль. Накопить баллы врачи и фармацевты могут в ходе образовательных программ, которые должны быть аккредитованы в системе НМФО. Оценкой и аккредитацией программ будет заниматься Национальная фармацевтическая палата.

«Экспертиза программ уже началась, проведено более 20 образовательных мероприятий. Конечно, это пока очень мало, учитывая, что уже около 3 тысяч специалистов нуждаются в ней», - пояснила Елена Неволина.

По словам зам. исполнительного директора ААУ «СоюзФарма» Марии Литвиновой в ближайшее время будет сформирован реестр профессиональных организаций, которые станут гарантами проведения качественных образовательных мероприятий, создана база мероприятий и библиотека эталонных презентаций.

Источник: «Фармперсонал» 16 марта 2017

Еще по теме:

В СПХФА создают новую модель образования в партнерстве с фармбизнесом

Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
Перерасчет
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11.04 — 13.04 13-й Международный форум "MedSoft-2017"
10.04 — 13.04 XXIV Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения