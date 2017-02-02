«У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом

Внедрение телемедицины имеет все шансы стать темой номер один в наступившем году. События вокруг инициативы развиваются стремительно. Впереди - жаркие дебаты в Госдуме по поводу двух проектов: ИРИ и Минздрава. Гость рубрики – член экспертного совета при Правительстве РФ, Владимир Гурдус. В беседе с главным редактором газеты «Фармацевтический вестник» Германом Иноземцевым и обозревателем издания Оксаной Барановой он рассказал о перспективах проекта, возможных рисках и сроках.



01:47 В какой версии вероятней всего будет принят закон?

05:54 Насколько велик шанс, что в проекте останутся все революционные для российского здравоохранения идеи о безграничных возможностях онлайн-общения пациентов и врачей?

07:10 Готово ли само врачебное сообщество нести эту ответственность?

10:03 Как проверить, врач сидит перед экраном или мошенник? Как будет выстроена система контроля?

13:22 Если законом будет разрешено назначать лекарства, не может ли это проявиться в новой тенденции продвижения ЛС. Например, заключения негласных соглашений компаний с наиболее популярными онлайн-докторами? Как это можно контролировать?

16:14 На ваш взгляд, когда и как государство подключится к активному освоению телемедицины? Будет ли она когда-нибудь включена в систему ОМС?

19:36 Известно, что и некоторые медцентры, не дожидаясь легализации телемедицины, в тестовом режиме опробуют онлайн-консультации. Каковы первые итоги этого эксперимента?

22:22 На ваш взгляд, каковы реальные сроки внедрения телемедицины в практику?