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Фармвестник-ТВ · У редакционного камина
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«У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом

02.02.2017

Внедрение телемедицины имеет все шансы стать темой номер один в наступившем году. События вокруг инициативы развиваются стремительно. Впереди - жаркие дебаты в Госдуме по поводу двух проектов: ИРИ и Минздрава. Гость рубрики – член экспертного совета при Правительстве РФ, Владимир Гурдус. В беседе с главным редактором газеты «Фармацевтический вестник» Германом Иноземцевым и обозревателем издания Оксаной Барановой он рассказал о перспективах проекта, возможных рисках и сроках.


01:47 В какой версии вероятней всего будет принят закон?
05:54 Насколько велик шанс, что в проекте останутся все революционные для российского здравоохранения идеи о безграничных возможностях онлайн-общения пациентов и врачей?
07:10 Готово ли само врачебное сообщество нести эту ответственность?
10:03 Как проверить, врач сидит перед экраном или мошенник? Как будет выстроена система контроля?
13:22 Если законом будет разрешено назначать лекарства, не может ли это проявиться в новой тенденции продвижения ЛС. Например, заключения негласных соглашений компаний с наиболее популярными онлайн-докторами? Как это можно контролировать?
16:14 На ваш взгляд, когда и как государство подключится к активному освоению телемедицины? Будет ли она когда-нибудь включена в систему ОМС?
19:36 Известно, что и некоторые медцентры, не дожидаясь легализации телемедицины, в тестовом режиме опробуют онлайн-консультации. Каковы первые итоги этого эксперимента?
22:22 На ваш взгляд, каковы реальные сроки внедрения телемедицины в практику?

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Метки
У редакционного камина
Фармвестник-ТВ
Персоны
Гурдус Владимир Оскарович
Генеральный директор компании «РМИ Партнерс», управляющей компанией «НоваМедика», член Экспертного совета при Правительстве РФ
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Фармвестник-ТВ
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
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Аптечный практикум
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