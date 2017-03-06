«У редакционного камина» с Искрой Рейч

Интервью с генеральным директором «АстраЗенека» в России провели главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев и обозреватель издания Николай Кочелягин.
00:27 Какие из событий 2016 года на фармацевтическом рынке вы считаете самыми важными?
03:13 Планы на 2017. Реализации каких знаковых индустриальных проектов Вы ожидаете в 2017 году? Какую бизнес-стратегию Вы выбрали на 2017 год?
05:57 Планирует ли Ваш завод принять участие в пилотном проекте по маркировке в 2017 году?
07:33 Что касается заключения специальных инвестиционных контрактов, то Ваша компания тоже проактивно подошла к этому проекту. Вы ведь были в числе первых, кто подал заявку в Минпромторг? Расскажите, какие у вас предложения.
10:22 Какие риски для развития фармацевтического рынка Вы бы обозначили на 2017 год?
12:34 В 2017 году Вас выбрали на должность члена совета директоров ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM). Вы обсуждаете с коллегами все эти угрозы? Есть ли план действий?