«У редакционного камина» с Григорием Левицким

В студии традиционной рубрики - председатель совета директоров ОАО «Марбиофарм» (ГК «БИОТЭК») Григорий Левицкий. В разговоре с главным редактором «ФВ» Германом Иноземцевым и обозревателем издания Еленой Калиновской он рассказал о планах на 2017-ый год, поделился собственными прогнозами и мнением по поводу параллельной подачи документов на регистрацию ЛП и субстанций, господдержки локального производителя.

00:54 Что в ваших планах на ближайший год?

05:56 Глобальные изменения на российском фармрынке закончились или будет продолжение?

11:47 Обращаются ли к вам за покупкой субстанций или вы производите исключительно для себя? Думали ли вы предлагать?

12:39 Как вы относитесь к инициативе разрешить подачу документов на регистрацию субстанций одновременно с подачей документов на регистрацию ЛП?

19:04 Надо ли поддерживать локального производителя? Зачем, чего мы этим хотим добиться? Какой должна быть идеальная поддержка?

25:20 могли бы вы стать контрактной площадкой для иностранных производителей?