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Фармвестник-ТВ · У редакционного камина
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«У редакционного камина» с Григорием Левицким

27.02.2017

В студии традиционной рубрики - председатель совета директоров ОАО «Марбиофарм» (ГК «БИОТЭК») Григорий Левицкий. В разговоре с главным редактором «ФВ» Германом Иноземцевым и обозревателем издания Еленой Калиновской он рассказал о планах на 2017-ый год, поделился собственными прогнозами и мнением по поводу параллельной подачи документов на регистрацию ЛП и субстанций, господдержки локального производителя.

00:54 Что в ваших планах на ближайший год?
05:56 Глобальные изменения на российском фармрынке закончились или будет продолжение?
11:47 Обращаются ли к вам за покупкой субстанций или вы производите исключительно для себя? Думали ли вы предлагать?
12:39 Как вы относитесь к инициативе разрешить подачу документов на регистрацию субстанций одновременно с подачей документов на регистрацию ЛП?
19:04 Надо ли поддерживать локального производителя? Зачем, чего мы этим хотим добиться? Какой должна быть идеальная поддержка?
25:20 могли бы вы стать контрактной площадкой для иностранных производителей?

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Метки
ООО "БИОТЭК"
Фармвестник-ТВ
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
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Экспортная декларация
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