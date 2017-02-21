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Фармвестник-ТВ · У редакционного камина
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«У редакционного камина» с Германом Клименко

21.02.2017

Вопрос легализации дистанционной торговли лекарствами до сих пор не решен. По мнению профессионального сообщества, существует множество тонких моментов, которые необходимо прописать в законе как можно четче и конкретнее. В рамках программы «ФВ» «У редакционного камина», запись которой состоялась в ходе Саммита PharmaBusiness-2017, советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко рассказал, почему он более оптимистично смотрит на принятие закона о телемедицине, чем нормативного акта, разрешающего дистанционную торговлю ЛП, и кто мешает развитию технического прогресса.

00:57 По последним данным, закон, который легализует продажу лекарств через интернет, подпишут не ранее октября текущего года. Хотя, в конце прошлого года, сроки назывались более оптимистичные. С чем, на ваш взгляд, связана столь длительная подготовка закона? Какие положения в нем вызывают у регуляторов сомнения?
11:28 Бизнес уже давно активно обсуждает плюсы и минусы дистанционной торговли лекарственными препаратами. Звучат мнения, что с принятием закона на рынок придут новые, сильные игроки, в лице сайтов-агрегаторов, с которыми аптекам и дистрибуторам придется делиться частью доходов. Как вы считаете, бизнесу стоит опасаться агрегаторов?
14:24 Основной спорный момент – это способ доставки препаратов, заказанных через интернет. На ваш взгляд целесообразно ли требовать от курьеров наличие фармобразования? Если нет, то как будут контролироваться вопросы, касающиеся качества доставки препаратов, которые имеют особые указания по способам хранения и транспортировки?
20:34 С одной стороны дистанционная торговля значительно облегчает процесс покупки препаратов, но как быть с покупкой рецептурных лекарств? Система выдачи электронных рецептов еще работает не так хорошо, как хотелось бы.
24:59 Как на ваш взгляд изменится структура рынка, после легализации дистанционной торговли? Какую долю займут интернет-продажи?

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Метки
У редакционного камина
Фармвестник-ТВ
Персоны
Клименко Герман Сергеевич
Советник президента.
Фармвестник-ТВ
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
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