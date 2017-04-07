«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5

В эфире пятый выпуск нового сезона телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В пятом выпуске нового сезона телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

Наиля Мингалеева, ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», г. Казань

Татьяна Артемова, аптечная сеть «АСНА», г. Москва

Нина Шмагина, ООО «Горздрав», г. Люберцы

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо пройти небольшой тест.

Ответы на вопросы теста вы можете найти в предыдущих выпусках телевикторины.

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