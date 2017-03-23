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Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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Фармвестник-ТВ · Профессионалы
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«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4

23.03.2017

В эфире четвертый выпуск нового сезона телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В четвертом выпуске нового сезона телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

  • Екатерина Парфенова, аптечная сеть «Максавит», г. Воронеж

  • Елена Ермошина, ООО «Аптека 245», г. Тольятти

  • Дарья Васильева, АО «Петербургские аптеки», г. Санкт-Петербург

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо пройти небольшой тест.

Ответы на вопросы теста вы можете найти в предыдущих выпусках телевикторины.

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afb79d3acdfa2d1703387dd25cfcb340.pngМеждународная фармацевтическая премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – профессиональная премия специалистов аптечного сообщества. В рамках премии определяются самые успешные и эффективные аптечные сети, фармацевтические компании, дистрибьюторы, профессиональные СМИ и представители аптечного сообщества и бренды. Премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – наиболее значимая награда в аптечном сегменте фармацевтического рынка, так как она присуждается на основе мнения как ведущих менеджеров аптечных сетей, так и мнения провизоров и фармацевтов в национальном масштабе.

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7da43015b2b67187725838c1e69d13b6.jpgАптечная сеть "Мелодия здоровья" действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.

Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Весна по заказу
Поставки и подставы
Орел пролетел
Справочники
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